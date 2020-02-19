Гознак получит 6,8 миллиона евро за выполнение заказа.

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Венесуэла заказала у России печать 300 миллионов банкнот номиналом от 10 тысяч (0,14 доллара США) до 50 тысяч боливаров (0,68 доллара), сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного центральным банком Венесуэлы и Гознаком.

Стоимость заказа составила 6,8 миллиона евро. В Гознаке отказались от комментариев, пресс-служба центрального банка Венесэулы не ответила на запрос журналистов. Стоимость заказанных купюр составляет около 143 миллионов долларов.

Из-за гиперинфляции правительство Венесуэлы вынуждено постоянно печатать новые банкноты. Bloomberg отмечает, что доллар США стал предпочтительной валютой в стране. Это признаёт и президент страны Николас Мадуро.

Агентство утверждает, что у правительства Венесуэлы были сложности с оплатой счетов производителей банкнот. В 2019 году британская компания De la Rue, один из крупнейших производителей банкнот в мире, списала 23 миллиона доллара из-за задолженности латиноамериканской страны.

В Венесуэле обострился экономический кризис на фоне политической ситуации и санкций США. Россия осталась одной из немногих стран, которые поддерживают Венесуэлу.