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Алексей Боржонов
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Россия напечатает 300 миллионов банкнот для Венесуэлы, в которой обострился экономический кризис Материал редакции

Гознак получит 6,8 миллиона евро за выполнение заказа.

7 комментариев
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Венесуэла заказала у России печать 300 миллионов банкнот номиналом от 10 тысяч (0,14 доллара США) до 50 тысяч боливаров (0,68 доллара), сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного центральным банком Венесуэлы и Гознаком.

Стоимость заказа составила 6,8 миллиона евро. В Гознаке отказались от комментариев, пресс-служба центрального банка Венесэулы не ответила на запрос журналистов. Стоимость заказанных купюр составляет около 143 миллионов долларов.

Из-за гиперинфляции правительство Венесуэлы вынуждено постоянно печатать новые банкноты. Bloomberg отмечает, что доллар США стал предпочтительной валютой в стране. Это признаёт и президент страны Николас Мадуро.

Агентство утверждает, что у правительства Венесуэлы были сложности с оплатой счетов производителей банкнот. В 2019 году британская компания De la Rue, один из крупнейших производителей банкнот в мире, списала 23 миллиона доллара из-за задолженности латиноамериканской страны.

В Венесуэле обострился экономический кризис на фоне политической ситуации и санкций США. Россия осталась одной из немногих стран, которые поддерживают Венесуэлу.

Гознак поставляет банкноты в десятки стран, говорится на сайте компании. В том числе в Ливан, Йемен, Гватемалу, а также в страны Азии, Африки и Ближнего зарубежья. В 2012 году директор Гознака Аркадий Трачук сообщал, что предприятие печатает банкноты для 20 стран.

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#новости #деньги #политика

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7 комментариев
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Красивый кот

5

Венесуэле нужно не 300 миллионов банкнот, а 300 десантников, штурмующих дворец мадуры

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Непривычный кубок

0

Гознак получит 6,8 миллиона евро за выполнение заказа.

Довольно странно, учитывая, что Венесуэла на долларе и в кризисе.

Ответить

Кирилл Половинкин

Непривычный
1

Так они и не будут платить как и De La Rue

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Атлант поправил плечи

Непривычный
0

так дорого еще ни одна туалетная бумага не обходилась 

Ответить

Безопасный якорь

0

 Гознак поставляет банкноты в десятки стран, говорится на сайте компании. В том числе в Ливан, Йемен, Гватемалу, а также в страны Азии, Африки и Ближнего зарубежья

Все те страны, которые потом поддерживают Россию в ООН в ее преступных деяниях.

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Теоретический вентилятор

0

Это будет выгодно!

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Александр Мирошников

0

А заплатит за печать она свеженапечатанными деньгами?)

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