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Похоже, на игру всё-таки нашёлся покупатель.
Сооснователь и гендиректор онлайн-викторины HQ Trivia Рус Юсупов объявил, что не станет закрывать проект. По его словам, игре нашли «новый дом». Об этом Юсупов сообщил в Твиттере.
Как пояснил глава HQ Trivia, 14 февраля у компании закончились деньги на продолжение работы, а потенциальный приобретатель отказался от сделки. «Хуже всего, что мы не могли даже выдать выходное пособие 25 сотрудникам», — уточнил Юсупов.
Гендиректор отметил, что несмотря на закрытие проекта, многие пользователи выражали любовь и поддержку. Некоторые также выразили опасения по поводу невозможности вывести деньги: Юсупов счёл претензии справедливыми.
По его словам, он потратил все выходные, пытаясь найти покупателя на проект. Несмотря на то, что сделка пока не заключена, Юсупов настроен очень оптимистично и считает, что нашёл для HQ Trivia «новый дом».
Глава компании не уточнил, кто выступил покупателем. Однако пояснил, что в викторине произойдут «некоторые изменения» и призвал пользователей присылать свои предложения.
О закрытии HQ Trivia стало известно 14 февраля: после многих месяцев постепенно падения популярности и ухода одного из самых известных ведущих, у проекта закончилось финансирование. 15 февраля команда провела последний эфир, который отличался отсутствием цензуры, наличием алкоголя и чёрного юмора.
Глава компании не уточнил, кто выступил покупателем. Однако пояснил, что в викторине произойдут «некоторые изменения»
АЗИНО ТРИ ТОПОРА, СПАСИБО МНЕ ПОРА!!
Ведущие, которые в последнем эфире пили шампанское, матерились и искали новую работу
Чтобы не закрывать проект, нужно написать о его закрытии. *чернокожий с пальцем у головы*
По его словам, он потратил все выходные, пытаясь найти покупателя на проект
Герой!