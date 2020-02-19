Похоже, на игру всё-таки нашёлся покупатель.

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Сооснователь и гендиректор онлайн-викторины HQ Trivia Рус Юсупов объявил, что не станет закрывать проект. По его словам, игре нашли «новый дом». Об этом Юсупов сообщил в Твиттере.

Rus @rus 1/ On Friday I announced that @hqtrivia was shutting down after a failed acquisition. Well it was a busy weekend, and HQ WILL LIVE ON. More below «В пятницу я объявил, что HQ Trivia прекратила работу после неудачного приобретения. Это был тяжёлый уикенд и HQ продолжит работу»

Как пояснил глава HQ Trivia, 14 февраля у компании закончились деньги на продолжение работы, а потенциальный приобретатель отказался от сделки. «Хуже всего, что мы не могли даже выдать выходное пособие 25 сотрудникам», — уточнил Юсупов.

Гендиректор отметил, что несмотря на закрытие проекта, многие пользователи выражали любовь и поддержку. Некоторые также выразили опасения по поводу невозможности вывести деньги: Юсупов счёл претензии справедливыми.

По его словам, он потратил все выходные, пытаясь найти покупателя на проект. Несмотря на то, что сделка пока не заключена, Юсупов настроен очень оптимистично и считает, что нашёл для HQ Trivia «новый дом».

Глава компании не уточнил, кто выступил покупателем. Однако пояснил, что в викторине произойдут «некоторые изменения» и призвал пользователей присылать свои предложения.