Прямой эфир
Власти страны сочли колонку расистской.
Власти Китая аннулировали аккредитации трёх журналистов The Wall Street Journal и потребовали покинуть страну в течение пяти дней. Об этом сообщил WSJ со ссылкой на заявление китайского МИД.
Власти Китая приняли такое решение после публикации статьи с заголовком «Китай — настоящий больной человек Азии» о том, как распространение коронавиуса Covid-2019 отражается на экономике. В материале в том числе говорится, что правительство Китая может скрывать реальные масштабы проблемы.
Издание отмечает, что статья появилась в разделе «Мнения», а журналисты, у которых аннулировали аккредитации, работают в новостном отделе и не связаны с колонкой.
Выражение «больной человек Азии» образовано от выражения «больной человек Европы». Оно используется, когда речь идет о стране, испытывающий продолжительный экономический или социальный кризис. Считается, что российский император Николай II назвал так Османскую империю. С конца XIX — начала XX века выражение трансформировалось и стало применяться к азиатским странам.
Тоталитарная помойка
Говоришь про ужасные условия в ОДНОЙ азиатской стране.
Тебя обвиняют в расизме.
Это же классическая реакция тоталитарных режимов. Вот иллюстрация, как это работает для внутренней аудитории:
китайцев сейчас сильно бомбит от западных сми (тех кто их читает конечно, большей части насрать), потому что там что только не обосрали
Я ж говорил - расизм!
Так что засуньте свои минусы в свои сморщеные жёппы