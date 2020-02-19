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Алексей Боржонов
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Китай потребовал от троих журналистов WSJ покинуть страну из-за статьи «Китай — настоящий больной человек Азии» Материал редакции

Власти страны сочли колонку расистской.

8 комментариев
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Власти Китая аннулировали аккредитации трёх журналистов The Wall Street Journal и потребовали покинуть страну в течение пяти дней. Об этом сообщил WSJ со ссылкой на заявление китайского МИД.

Власти Китая приняли такое решение после публикации статьи с заголовком «Китай — настоящий больной человек Азии» о том, как распространение коронавиуса Covid-2019 отражается на экономике. В материале в том числе говорится, что правительство Китая может скрывать реальные масштабы проблемы.

Издание отмечает, что статья появилась в разделе «Мнения», а журналисты, у которых аннулировали аккредитации, работают в новостном отделе и не связаны с колонкой.

Китайский народ не приветствует СМИ, которые говорят на языке расовой дискриминации и злонамеренно клевещут и нападают на Китай.

Гэн Шуан
представитель МИД Китая

Выражение «больной человек Азии» образовано от выражения «больной человек Европы». Оно используется, когда речь идет о стране, испытывающий продолжительный экономический или социальный кризис. Считается, что российский император Николай II назвал так Османскую империю. С конца XIX — начала XX века выражение трансформировалось и стало применяться к азиатским странам.

#вирусизкитая #новости

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8 комментариев
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Внимательный хичхакер

9

Тоталитарная помойка

Ответить

Структурный цвет

Внимательный
1

Ты о TJ?

Ответить

Егор Терентьев

3

Говоришь про ужасные условия в ОДНОЙ азиатской стране. 

Тебя обвиняют в расизме. 

Ответить

Самарский шмель

Егор
1

Это же классическая реакция тоталитарных режимов. Вот иллюстрация, как это работает для внутренней аудитории: 

Ответить

Основной холод

2

китайцев сейчас сильно бомбит от западных сми (тех кто их читает конечно, большей части насрать), потому что там что только не обосрали

Ответить

Наим Алиев

0

Си Цзынь Брысь

Ответить

Приличный дебаркадер

0

Заголовок действительно так себе.

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Taktischer Corgi

–2

Я ж говорил - расизм!
Так что засуньте свои минусы в свои сморщеные жёппы

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