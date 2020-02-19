Власти страны сочли колонку расистской.

В закладки

Власти Китая аннулировали аккредитации трёх журналистов The Wall Street Journal и потребовали покинуть страну в течение пяти дней. Об этом сообщил WSJ со ссылкой на заявление китайского МИД.

Власти Китая приняли такое решение после публикации статьи с заголовком «Китай — настоящий больной человек Азии» о том, как распространение коронавиуса Covid-2019 отражается на экономике. В материале в том числе говорится, что правительство Китая может скрывать реальные масштабы проблемы.

Издание отмечает, что статья появилась в разделе «Мнения», а журналисты, у которых аннулировали аккредитации, работают в новостном отделе и не связаны с колонкой.

Китайский народ не приветствует СМИ, которые говорят на языке расовой дискриминации и злонамеренно клевещут и нападают на Китай. Гэн Шуан представитель МИД Китая