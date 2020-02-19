Врачи этой службы уже могут отказаться лечить пациентов, если они проявили агрессию или физическое насилие

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Национальная служба здравоохранения Англии (одна из четырёх организаций, оказывающих медпомощь в государстве, — прим TJ) разработала новые правила, по которым с апреля больницы службы смогут отказаться лечить пациентов из-за проявлений расизма и сексизма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Новые правила не коснутся случаев, когда требуется оказание неотложной помощи. Сейчас врачи могут отказаться от посетителей, которые проявляют к ним агрессию или физическое насилие.

На сайте службы сообщается, что расизм был самой распространённой формой дискриминации врачей, согласно опросу персонала по итогам 2019 года:

28% опрошенных сотрудников заявили, что встречались за год с издевательствами со стороны пациентов или их родственников;

15% рассказали о физическом насилии;

7% — о дискриминации.