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Врачи этой службы уже могут отказаться лечить пациентов, если они проявили агрессию или физическое насилие
Национальная служба здравоохранения Англии (одна из четырёх организаций, оказывающих медпомощь в государстве, — прим TJ) разработала новые правила, по которым с апреля больницы службы смогут отказаться лечить пациентов из-за проявлений расизма и сексизма. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Новые правила не коснутся случаев, когда требуется оказание неотложной помощи. Сейчас врачи могут отказаться от посетителей, которые проявляют к ним агрессию или физическое насилие.
На сайте службы сообщается, что расизм был самой распространённой формой дискриминации врачей, согласно опросу персонала по итогам 2019 года:
Сообщается, что представители этнических меньшинств и темнокожие на 14% чаще подвергаются насилию. А дискриминация по признаку этнического происхождения увеличилась на 4% по сравнению с 2018 годом.
Назвал японца китайцем - получай отказ в оказании помощи.
Пиздец.
Зачем вообще обозначать национальную принадлежность врача?
Не знаешь имени и можешь описать только внешне, к примеру. Особенно тяжко придется консервативным пожилым.
Главное индуса с пакистанцем не перепутать
Новые правила не коснутся случаев, когда требуется оказание неотложной помощи.
Новые правила коснутся оказания стандартной, обычной помощи в лечении. Это ещё хуже.
Ну это явный перегиб. Отказывать в помощи за разные взгляды... А как же клятва Гиппократа?
А зачем свои взгляды на приёме у врача демонстрировать? Ты лечиться пришёл или поболтать за национальности?
Ну там вон приводили примеры, если ты входишь в хату со словами "ну давай лечить меня, узкоглазый" или доказываешь неправоту врача словами "вас там в вашей Африке неправильно учат", то это как бы... Неуважительно. Я такое быдло не встречала в поликлиниках, если честно, но кто знает!
Ни то, ни то неправильно. Если ты сомневаешься в компетенции врача, ты можешь обратиться к главврачу и сказать что этот сотрудник неверно тебя лечит
Ну так вот именно, но оскорблять врача-то при этом зачем? Незачем. Поэтому вот таким вот грубияном по носу щёлкнуть было бы хорошо, наверно.
Хотя прямо отказывать в помощи слишком жёстко, я думаю. А если там опять этот пресловутый синдром Туррета или невменяемое состояние? Будь то алкогольное или наркотическое опьянение.
Тут вопрос в том, что будут считать за расизм. Если придет пациент и спросит "ну что, чуркобес, как лечить меня будем?" то это одно, такого можно и послать. А если пациент поинтересуется как медбрата учили оказывать помощь в его родном Пакистане, то уже другое.
Врач из Пакистана не сможет работать в Великобритании без переаттестации, насколько я знаю. Так что если он работает в клинике, значит уже соответствует стандартам.
Артем, вы на журфаке учились?
Врачи этой службы уже могут отказаться лечить пациентов, если они проявили агрессию или физическое насилие
Агрессию. И физическое насилие. Представляете, хотят позволить отказывать в услугах тем, кто ведет себя неадекватно, пытается драться или бросается оскорблениями. Расизм упоминается косвенно, как один из мотивов для агрессии, только и всего. Но в заголовке мы, конечно, напишем про расизм и сексизм, и новость извратим соответствующе.
Извините, но у меня бомбит
Оценки расизма и особенно сексизма весьма субъективны. Видимо, у врача появится законный предлог не лечить неприятного им пациента.
Хуже - они безграничны.
Обычный взгляд на медсестру уже могут принять за сексизм.
Вот где судебное раздолье то будет между пациентами и врачами.
Экстренную помощь окажут всем
Ну естественно :) человек без сознания же не может проявить расизм/сексизм
Совсем кукухой поехали
С другой стороны какая разница кто тебя лечит
А если врач с грузинской, армянской или еврейской фамилией? А если, упаси боже конечно, с УКРАИНСКОЙ? А если врач башкир или татарин? Рустам Авраамович Мартиросяненко это кошмар твой, да?
Ну вот видишь, ты расист)
Английские врачи смогут отказаться лечить пациентов из-за проявлений расизма и сексизма.
То есть они тем самым проявляют дискриминацию. Интересно.
Теперь переходим на сайт министерства здравоохранения Великобритании, внизу смотрим на фото министров и топ менеджмента. Черным придется не сладко.
Порой людям нужно систематически проводить поддерживающую терапию в медицинском учреждении, иначе их качество жизни будет постепенно ухудшаться, не вызывая потребности в "неотложной помощи", а потом они тихо-незаметно скончаются.
Теперь, выходит, можно людей, выражающих неправильные взгляды, оставить подыхать. Чтобы только люди с правильными остались. Крутота. Хорошо хоть, что в Англии выбор есть и можно другим поставщиком услуг воспользоваться.