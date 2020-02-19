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Артём Мазанов
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Английские врачи смогут отказаться лечить пациентов из-за проявлений расизма и сексизма. Экстренную помощь окажут всем Материал редакции

Врачи этой службы уже могут отказаться лечить пациентов, если они проявили агрессию или физическое насилие

37 комментариев
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Национальная служба здравоохранения Англии (одна из четырёх организаций, оказывающих медпомощь в государстве, — прим TJ) разработала новые правила, по которым с апреля больницы службы смогут отказаться лечить пациентов из-за проявлений расизма и сексизма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Новые правила не коснутся случаев, когда требуется оказание неотложной помощи. Сейчас врачи могут отказаться от посетителей, которые проявляют к ним агрессию или физическое насилие.

На сайте службы сообщается, что расизм был самой распространённой формой дискриминации врачей, согласно опросу персонала по итогам 2019 года:

  • 28% опрошенных сотрудников заявили, что встречались за год с издевательствами со стороны пациентов или их родственников;
  • 15% рассказали о физическом насилии;
  • 7% — о дискриминации.

Сообщается, что представители этнических меньшинств и темнокожие на 14% чаще подвергаются насилию. А дискриминация по признаку этнического происхождения увеличилась на 4% по сравнению с 2018 годом.

#новости #медицина

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37 комментариев
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Владимир Земсков

2

Назвал японца китайцем - получай отказ в оказании помощи.
Пиздец.

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Сальвадор Корж

Владимир
15

Зачем вообще обозначать национальную принадлежность врача?

Ответить

Владимир Земсков

Сальвадор
1

Не знаешь имени и можешь описать только внешне, к примеру. Особенно тяжко придется консервативным пожилым.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Владимир
3

Главное индуса с пакистанцем не перепутать

Ответить

Ilya Korotkov

Дмитрий
0
Ответить

Иван Гессе

Владимир
1

Новые правила не коснутся случаев, когда требуется оказание неотложной помощи.

Ответить

Иван Семёныч

Иван
3

Твой левоцентризм поддерживает дискриминации на полшишечки?)

Ответить

Владимир Земсков

Иван
0

Новые правила коснутся оказания стандартной, обычной помощи в лечении. Это ещё хуже.

Ответить

Виолетта Макаревич

4

Ну это явный перегиб. Отказывать в помощи за разные взгляды... А как же клятва Гиппократа?

Ответить

Данный Макс

Виолетта
5

А зачем свои взгляды на приёме у врача демонстрировать? Ты лечиться пришёл или поболтать за национальности?

Ответить

Виолетта Макаревич

Данный
2

Ну там вон приводили примеры, если ты входишь в хату со словами "ну давай лечить меня, узкоглазый" или доказываешь неправоту врача словами "вас там в вашей Африке неправильно учат", то это как бы... Неуважительно. Я такое быдло не встречала в поликлиниках, если честно, но кто знает!

Ответить

Данный Макс

Виолетта
0

Ни то, ни то неправильно. Если ты сомневаешься в компетенции врача, ты можешь обратиться к главврачу и сказать что этот сотрудник неверно тебя лечит 

Ответить

Виолетта Макаревич

Данный
0

Ну так вот именно, но оскорблять врача-то при этом зачем? Незачем. Поэтому вот таким вот грубияном по носу щёлкнуть было бы хорошо, наверно.
Хотя прямо отказывать в помощи слишком жёстко, я думаю. А если там опять этот пресловутый синдром Туррета или невменяемое состояние? Будь то алкогольное или наркотическое опьянение.

Ответить

Evgeniy Smirnov

5

Тут вопрос в том, что будут считать за расизм. Если придет пациент и спросит "ну что, чуркобес, как лечить меня будем?" то это одно, такого можно и послать. А если пациент поинтересуется как медбрата  учили оказывать помощь в его родном Пакистане, то уже другое. 

Ответить

Голодный калькулятор

Evgeniy
1

Врач из Пакистана не сможет работать в Великобритании без переаттестации, насколько я знаю. Так что если он работает в клинике, значит уже соответствует стандартам.

Ответить

Красивый кот

5

Артем, вы на журфаке учились?
Врачи этой службы уже могут отказаться лечить пациентов, если они проявили агрессию или физическое насилие

Агрессию. И физическое насилие. Представляете, хотят позволить отказывать в услугах тем, кто ведет себя неадекватно, пытается драться или бросается оскорблениями. Расизм упоминается косвенно, как один из мотивов для агрессии, только и всего. Но в заголовке мы, конечно, напишем про расизм и сексизм, и новость извратим соответствующе.
Извините, но у меня бомбит

Ответить

Pavel Malyshkin

3

Оценки расизма и особенно сексизма весьма субъективны. Видимо, у врача появится законный  предлог не лечить неприятного им пациента.

Ответить

Владимир Земсков

Pavel
1

Хуже - они безграничны.
Обычный взгляд на медсестру уже могут принять за сексизм.
Вот где судебное раздолье то будет между пациентами и врачами.

Ответить

Taktischer Corgi

3

 Экстренную помощь окажут всем

Ну естественно :) человек без сознания же не может проявить расизм/сексизм

Ответить

Финский супер_стар

1

Совсем кукухой поехали

Ответить

Данный Макс

Финский
2

С другой стороны какая разница кто тебя лечит

Ответить

Папуша

Данный
–1

Хз, я стараюсь записываться к врачам с русской фамилией

Ответить

Антон Сциталов

Папуша
3

А если врач с грузинской, армянской или еврейской фамилией? А если, упаси боже конечно, с УКРАИНСКОЙ? А если врач башкир или татарин? Рустам Авраамович Мартиросяненко это кошмар твой, да?

Ответить

Папуша

Антон
0

Если отзывы норм, то пойду.
К еврею, кстати, пойду с удовольствием.
Мой мир не делится на чёрное и белое.
Но предпочитаю врачей с русской фамилией (я сейчас говорю о бюджетных поликлиниках)

Ответить

Данный Макс

Папуша
0

Ну вот видишь, ты расист) 

Ответить

Папуша

Данный
–1

Или врачи расисты, раз не хотят лечить пациентов на своей родине?

Ответить

Данный Макс

Папуша
0

То есть все люди работающие не на родине - расисты? Интересно 

Ответить

Папуша

Данный
1

Заметь, это твой вывод.

Ответить

Подробный утюг

1

Английские врачи смогут отказаться лечить пациентов из-за проявлений расизма и сексизма.

То есть они тем самым проявляют дискриминацию. Интересно.

Ответить

Джордж Харви

1

Обратная дискриминация

Ответить

Andre Macareno

0

Майне респектунг

Ответить

Тони Новостник

0

Тёлочки и чумазые уже совсем распустились.

Ответить

rossoshmap

0

Теперь переходим на сайт министерства здравоохранения Великобритании, внизу смотрим на фото министров и топ менеджмента. Черным придется не сладко.

Department of Health and Social Care
We support ministers in leading the nation’s health and social care to help people live more…
www.gov.uk
Ответить

Andre Macareno

0

Я вот что еще подумал: это же пчёлы против мёда, не?

Ответить

Deer sender person

0

Порой людям нужно систематически проводить поддерживающую терапию в медицинском учреждении, иначе их качество жизни будет постепенно ухудшаться, не вызывая потребности в "неотложной помощи", а потом они тихо-незаметно скончаются.

Теперь, выходит, можно людей, выражающих неправильные взгляды, оставить подыхать. Чтобы только люди с правильными остались. Крутота. Хорошо хоть, что в Англии выбор есть и можно другим поставщиком услуг воспользоваться.

Ответить

Марат Габдуллин

0

Почистят генофонд от быдла. 

Ответить

Внимательный хичхакер

–1

Британия заслужила это

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