Президент ответил, что у него не самая большая зарплата в стране.

В закладки

Во время возложения цветов к памятнику Анатолия Собчака в Петербурге одна из горожанок спросила Владимира Путина о том, как можно прожить на 10 800 рублей (приблизительная сумма прожиточного минимума). Президент ответил, что это очень сложно, пишет «Интерфакс».

Женщина также предположила, что зарплата президента больше этой суммы. В ответ Путин заявил, что у него не самая высокая зарплата и подчеркнул, что в стране есть люди, которые получают гораздо больше него.

Жительница Петербурга также пожаловалась на невозможность купить продукты и задала ему вопрос о том, как быть матерям-одиночкам. Президент ответил, что сейчас правительство запускает целую программу по поддержке семей с детьми.

Петербурженка рассказала ему, что учится на экономиста и вместе с ней обучается инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей. Он заявил, что «государство делает всё, что оно в состоянии».

Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию. Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться. Владимир Путин