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Новости
Arthur Khamzin
18 350

Петербурженка спросила Путина, как прожить на 10 800 рублей в месяц. Он ответил, что «очень трудно» Материал редакции

Президент ответил, что у него не самая большая зарплата в стране.

87 комментариев
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Во время возложения цветов к памятнику Анатолия Собчака в Петербурге одна из горожанок спросила Владимира Путина о том, как можно прожить на 10 800 рублей (приблизительная сумма прожиточного минимума). Президент ответил, что это очень сложно, пишет «Интерфакс».

Женщина также предположила, что зарплата президента больше этой суммы. В ответ Путин заявил, что у него не самая высокая зарплата и подчеркнул, что в стране есть люди, которые получают гораздо больше него.

Жительница Петербурга также пожаловалась на невозможность купить продукты и задала ему вопрос о том, как быть матерям-одиночкам. Президент ответил, что сейчас правительство запускает целую программу по поддержке семей с детьми.

Петербурженка рассказала ему, что учится на экономиста и вместе с ней обучается инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей. Он заявил, что «государство делает всё, что оно в состоянии».

Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию. Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться.

Владимир Путин

В январе 2020 года Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума. В ведомстве предложили установить прожиточный минимум для трудоспособного населения в размере 11 510 рублей, для детей — 10 383 рублей, а для пенсионеров — 8788 рублей. Министерство объяснило предложение снижением цен на картофель, капусту и другие овощи.

#новости #путин

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87 комментариев
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Милицейский единорожек88

199

Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться.

Вы же дышите, значит, у вас есть возможность плотить нологи.

Ответить

Andrew Kostin

Милицейский
19

Камень_нолог.jpg

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Криминальный цветок

Милицейский
6

"Вы же живете, значит, у вас есть возможность жить"

Ответить

Artyom Zagorovsky

Милицейский
0

В голос орнул!)

Ответить

Vladimir Medvedev

86

В ответ Путин заявил, что у него не самая высокая зарплата и подчеркнул, что в стране есть люди, которые получают гораздо больше него.

аахаха самая тупая отмазка в мире)

Ответить

Суровый Валера

Vladimir
46

Жаль, что он по классике не ответил. Мол, а вы знаете сколько в Америке госслужащие зарабатывают?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Суровый
57

А вот в 90-е вообще не платили. Хотите как в 90-е? А на Украине что творится…

Ответить

Mike

Суровый
14

Или блокаду бы вспомнил...

Ответить

bor_vn

Суровый
10

Почти ) Скорее всего про загнивающую Европу
"Я в некоторые страны приезжаю, и смотрю - стоят разваленные дома. Просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату с одной стороны, а с другой - запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится", - ответил президент.

Ответить

Viktor Lukow

bor_vn
1

Выборг.жпг

Ответить

Пальто в коне

bor_vn
1

а у нас не так?) в моем родном жестком поселковом гетто прощают тех, кто не платит. живой пример: алкаши годами ничего не платят, потом сожгли в попойках свой сарай (бараки на 8 квартир) и с прощением долга по коммунальным платежам жителей всех квартир переселили в новостройку. всем составом.
теперь с чистого листа копится новый долг))

Ответить

bor_vn

Пальто
0

Так понятно, что у нас жёпа по всем фронтам.
И дед это знает. Только ему похую.

Ответить

Антон Пострунин

Vladimir
2

Ага, ему ведь вообще деньги не нужны, на полном обеспечении государства и дружков находится. 

Ответить

ouxen

Vladimir
0

Необходимая и достаточная ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

ouxen

58
Ответить

Bad Bear

45

Как же он заебал, пиздец просто.

Ответить

ouxen

Bad
1

пройдемте

Ответить

Алексей Логачев

36

 Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться.

В целом, что надо знать о логике президента и правительства. Критерий необходимости какой-то помощи оценивается исходя из того, когда человек реально не делает что-то, то есть исходя из "возможности/невозможности". Если пенсионеру платят 3 800 и он ещё живёт, значит может. Эти люди даже не думают о том, чтобы исходить из того, что по-хорошему у человека голова не должна болеть о том, откуда ему продукты и лекарства брать, просто потому что для этого и существует государство, чтобы такого уровня вопросы менеджерить (пособия по безработице, инвалидности, пенсии)

Ответить

Alexey Vinogradov

Алексей
5

А почему не должна болеть голова откуда ему продукты и лекарства брать? Если мы рассматриваем кейс про инвалида. Мы же не при социализме живём. Есть социальное страхование, оно как-то работает, но работает на минималках.
Хочешь, можешь обратиться в нормальную страховую и страховаться на нормальную сумму.

Государство не существует для решения соц. вопросов, для этого у государства существуют фонды. Какое-то реальное изменение в мозгах произойдет, если работадатели будут показывать сотрудникам, сколько они за них платят денег в эти фонды: в пенсионный, соцстрах и медстрах. Тогда у людей будет какое-то представление и будет что предъявить этим фондам.

Ответить

Суровый Валера

Alexey
8

Так то оно так, но проблема в том, что у нас государство не существует для решения никаких вопросов граждан, а существует ради интересов одной небольшой группы лиц

Ответить

Боевой вентилятор

Alexey
7

При таких налогах не должна болеть об этом голова.

Ответить

Рустам Курбанаев

Алексей
–1

Обидно то, что Путин говорил, что "эффективные менеджеры" должны много получать....Только почему вся страна в тяжелый час не объединится, почему им шире яхты нужны и жемчуг мелковат? А не повысить ли налог на богатых, как в Европе? А не наступит ли час, когда и под танки люди не будут бросатся? А не спросят ли люди - зачем нам такая РОДИНА?

Ответить

Иван Семёныч

Рустам
3

Рустам, давно на экстремизм проверялись?

Ответить

Новая папка

Рустам
0

Звучит так, будто люди в этой стране бросались под танки добровольно.

Ответить

Игорь Иванец

Новая
0

По- твоему подвиги людей в годы ВОВ-это сказки? Или ты полный урод?

Ответить

Игорь Иванец

Рустам
0

Уже наступил, молодёжь

 открыто заявляет, что воевать за Россию не будет.

Ответить

Иван Гессе

Игорь
0

потому что жизнь дороже чьей-то гордости

Ответить

Приличный дебаркадер

27

«очень трудно», сказал Владимир Владимирович, отдавая пятитысячную купюру за мороженое

Ответить

Данный Макс

Приличный
10

И даже сдачи не надо)

Ответить

Питерский дебаркадер

21

Ерунду какую-то спрашивают. Лучше бы спросили, сколько шайб он забивает ночью.

Ответить

Суровый Валера

Питерский
11

ну это Дудь вчера уже спросил у его гандона

Ответить

rossoshmap

17

Ленинградка спросила Путина, как прожить на 10800 рублей в месяц. Он ответил, что «очень трудно»

Ответить

Районный кавалер

rossoshmap
5

Пусть идут в бизнес

Ответить

rossoshmap

Районный
0

Тяжело нынче самозанятым 

Ответить

Районный кавалер

rossoshmap
9

Ага, ебут со всех сторон

Ответить

Игорь Иванец

rossoshmap
0

Забыл добавить "но вы держитесь"

Ответить

Голодный калькулятор

17

В ответ Путин заявил, что у него не самая высокая зарплата 

Зачем ему зарплата, если он ничего не покупает? Она у него может быть любой. Может себе прожиточный минимум назначить, ничего не изменится.

Ответить

Новая папка

Голодный
0

Откуда информация, что он ничего себе не покупает?

Ответить

Lev Kudryakov

17

В ответ Путин заявил, что у него не самая высокая зарплата и рассказал про своих "успешных друзей"

Ответить

Карина Мирзаева

Lev
0

Зп не такая уж высокая именно поэтому основной доход за счёт воровства из карманов граждан

Ответить

Игорь Иванец

Lev
0

Он опять темнит, помните он сказал, что даже не знает какая у него зарплата?

Ответить

Федеральный коктейль

17

Да что эти майоры ФСО себе позволяют!

Ответить

Комментарий удален

Самарский шмель

11

Президент ответил, что у него не самая большая зарплата в стране

Прикол в том, что какая бы зарплата у него ни была (хоть 2000 рублей, хоть 100 триллионов), она ему не нужна от слова "совсем", т.к. он находится на полном государственном обеспечении, причём на таком уровне (дворцы, самолёты, вертолёты, питание, медицинский персонал, персональный пошив одежды и многое другое, что россияне даже представить не могут), что никаким арабским шейхам, безосам и цукербергам вместе взятым даже не снилось.

Ответить

Благородный Илья

Самарский
5

Ну шейхи точно здесь ради красного словца. Им своё богатство скрывать не нужно.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Самарский
1

вы немного недооцениваете материальные блага и возможность их получения.
И да, дворцы шейхов пизже дач Путина (хотя бы по дизайну) потому что пожить в Зимнем Путин не может хД

Ответить

Благородный Илья

10

Смысла мало ему такие вопросы задавать. Откуда ему знать какие сейчас цены в магазине. Ему эти 10 тыщ ни о чём не говорят. Он просто не знает покупательскую способность этих рублей. 

Ответить

Благородный Илья

Благородный
1

Надо говорить так: получаю столько-то, покупаю то и то, деньги заканчиваются через 25 дней. И это хорошо, если без лекарств.

Ответить

Василий Лебедев

Благородный
1

Как так называемую "петербурженку" проинструктировали, так она и спросила.

Ответить

Игорь Иванец

Благородный
0

Ошибочка вышла, кроме ЖКХ и питания ничего не покупаю, деньги заканчиваются через 15 дней.(с лекарствами)

Ответить

Ilya Grigöryev

Благородный
0

ну кстати да. для него это как бусы из 10 горошин. богато это или нет - хуй знает.

Ответить

ouxen

6

Министерство объяснило предложение снижением цен на картофель, капусту и другие овощи.

Ответить

Всероссийский Петя

ouxen
10

Ещё кажется ягоды и грибы в лесу бесплатные

Ответить

ouxen

Всероссийский
5

Нет только валежник и водоросли на дальнем востоке

Ответить

Суровый Валера

9

Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться, учиться и ещё раз учиться

Ответить

ouxen

Суровый
1

Учиться действовать в рамках закона

Ответить

Частый браслет

ouxen
0

Так может она на депутата учится.

Ответить

ouxen

Частый
1

это призвание

Ответить

Частый браслет

ouxen
0

Думаешь они дарования от бога?

Ответить

ouxen

Частый
2

пассионарии

Ответить

Gofman Evgeny

4

этот петух живёт на полном гос обеспечении. зачем ему вообще деньги? да и судя по тому, как он весь отдаётся любимой работе, без выходных, он давно уже работает за идею, а не за зарплату.

Ответить

Паша Красников

3

Бомжи вообще не получают зарплату и как-то живут

Ответить

Федеральный коктейль

Паша
4

Удоли коммент! Они же увидят...

Ответить

bor_vn

Федеральный
2

Ну, они и налоги не платят.
Для него это не вариант.

Ответить

Кирилл Сосновский

Паша
1

Я вот сейчас сижу и не получаю зарплату и пишу с айфона, а она еще и ноет. Стыдно должно быть.

Ответить

Василий Суслов

4

Хочу просто напомнить, что один день путина-президента обходится государству в 50 миллионов рублей.

Тут подробнее:
https://youtu.be/AN0k7YegKXs

Ответить

ouxen

2
Ответить

the.nightmarez

2

 вместе с ней обучается инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей. Он заявил, что «государство делает всё, что оно в состоянии».

Государство-импотент.

Ответить

Игорь Иванец

the.nightmarez
0

КЛАСС!

Ответить

Николай Западный

2

Сказочный

Ответить

Роман Беликин

1

если не хватает 10800, идите в бизнес

Ответить

Данный Макс

Роман
1

Деняк нет но вы держитесь и всего хорошего

Ответить

Роман Беликин

Данный
5

денег нет но вы учитесь

Ответить

Andre Macareno

1

Петербурженка рассказала ему, что учится на экономиста

странные тогда вопросы про пенсию, прогуливает небось

Ответить

Дмитрий Ермакович

1

Спасибо за перекрытую ваську, кстати.

Ответить

Alex Zhukov

1

ранее говорил "я не смотрю на свою з/п, мне там что-то на карту падает", начал обращать что ему там на карту падает?

Ответить

Иван Сусанин

1

вот, а говорили что он не знает про нищенские з/п и  пенсии, получается своим салом себе же по мусалам, выбор мой  и он за мной.

Ответить

Valery Kondratev

1

Интересно, я правильно понимаю, что ботоксный может заказывать и покупать себе все что угодно за счет гособеспечения? Тогда нафига ему зарплата?

Ответить

Murad Esenov

0

Ведь вы же учитесь! А могли бы пойти в бизнес! Там знаете какие зарплаты!

Ответить

Mr. LoveJoy

0

Человек удивляется сдачи с 5000 за мороженое, о чем тут говорить

Ответить

Евгения Болотова

0

Где ты, БОГ, откликнись..  Церкви  вижу, Бога - нет. Смерти вижу, счастья - нет.

Ответить

Лев Шутов

0

Это он так иносказательно намекнул : "учитесь жить (выживать)".

Ответить

Иван Прохоров

0

Это полное видео https://www.youtube.com/watch?v=Cg2GVPnIJ4M

Ответить

Дима Погорелов

0

 >Путин заявил, что у него не самая высокая зарплата
Зачем зарплата тому, кто живет за Счёт налогов..

Ответить

Просторный велосипед

0

Петербурженка спросила Путина, как прожить на 10800 рублей в месяц. Он ответил

хуево быть тобой, ответил Путин

Ответить

Евгений Леонов

0

Возможно, он хотел ответить: "А на мою пенсию прожить можно, ла-ла-ла" И такой, пританцовывая, и глазками стреляя, как девочка-припевочка, оглянувшись кокетливо через плечо, выпалил: "Ты же не президент". Но это не точно, это мои нейроны выдают такую картину, я их не контролирую.

Ответить

Красивый кот

0

Петербурженка рассказала ему, что учится на экономиста и вместе с ней обучается инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей.

Ответить

vvtwittep

0

Царь жжет! Это, конечно, супер, когда можно с умным видом ссать в уши человеку так, что человек еще и дураком после этого себя считает. 

Ответить
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