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Президент ответил, что у него не самая большая зарплата в стране.
Во время возложения цветов к памятнику Анатолия Собчака в Петербурге одна из горожанок спросила Владимира Путина о том, как можно прожить на 10 800 рублей (приблизительная сумма прожиточного минимума). Президент ответил, что это очень сложно, пишет «Интерфакс».
Женщина также предположила, что зарплата президента больше этой суммы. В ответ Путин заявил, что у него не самая высокая зарплата и подчеркнул, что в стране есть люди, которые получают гораздо больше него.
Жительница Петербурга также пожаловалась на невозможность купить продукты и задала ему вопрос о том, как быть матерям-одиночкам. Президент ответил, что сейчас правительство запускает целую программу по поддержке семей с детьми.
Петербурженка рассказала ему, что учится на экономиста и вместе с ней обучается инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей. Он заявил, что «государство делает всё, что оно в состоянии».
В январе 2020 года Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума. В ведомстве предложили установить прожиточный минимум для трудоспособного населения в размере 11 510 рублей, для детей — 10 383 рублей, а для пенсионеров — 8788 рублей. Министерство объяснило предложение снижением цен на картофель, капусту и другие овощи.
Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться.
Вы же дышите, значит, у вас есть возможность плотить нологи.
В ответ Путин заявил, что у него не самая высокая зарплата и подчеркнул, что в стране есть люди, которые получают гораздо больше него.
аахаха самая тупая отмазка в мире)
Жаль, что он по классике не ответил. Мол, а вы знаете сколько в Америке госслужащие зарабатывают?
А вот в 90-е вообще не платили. Хотите как в 90-е? А на Украине что творится…
Почти ) Скорее всего про загнивающую Европу
"Я в некоторые страны приезжаю, и смотрю - стоят разваленные дома. Просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату с одной стороны, а с другой - запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится", - ответил президент.
Ага, ему ведь вообще деньги не нужны, на полном обеспечении государства и дружков находится.
Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться.
В целом, что надо знать о логике президента и правительства. Критерий необходимости какой-то помощи оценивается исходя из того, когда человек реально не делает что-то, то есть исходя из "возможности/невозможности". Если пенсионеру платят 3 800 и он ещё живёт, значит может. Эти люди даже не думают о том, чтобы исходить из того, что по-хорошему у человека голова не должна болеть о том, откуда ему продукты и лекарства брать, просто потому что для этого и существует государство, чтобы такого уровня вопросы менеджерить (пособия по безработице, инвалидности, пенсии)
Думаю, что очень трудно
Чувак в магазине в последний раз был в Ленинграде в 90-х. Завидую ему.
Ленинградка спросила Путина, как прожить на 10800 рублей в месяц. Он ответил, что «очень трудно»
В ответ Путин заявил, что у него не самая высокая зарплата
Зачем ему зарплата, если он ничего не покупает? Она у него может быть любой. Может себе прожиточный минимум назначить, ничего не изменится.
В ответ Путин заявил, что у него не самая высокая зарплата и рассказал про своих "успешных друзей"
Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться, учиться и ещё раз учиться
Так может она на депутата учится.
Президент ответил, что у него не самая большая зарплата в стране
Прикол в том, что какая бы зарплата у него ни была (хоть 2000 рублей, хоть 100 триллионов), она ему не нужна от слова "совсем", т.к. он находится на полном государственном обеспечении, причём на таком уровне (дворцы, самолёты, вертолёты, питание, медицинский персонал, персональный пошив одежды и многое другое, что россияне даже представить не могут), что никаким арабским шейхам, безосам и цукербергам вместе взятым даже не снилось.
вы немного недооцениваете материальные блага и возможность их получения.
И да, дворцы шейхов пизже дач Путина (хотя бы по дизайну) потому что пожить в Зимнем Путин не может хД
Ну шейхи точно здесь ради красного словца. Им своё богатство скрывать не нужно.
Ерунду какую-то спрашивают. Лучше бы спросили, сколько шайб он забивает ночью.
«очень трудно», сказал Владимир Владимирович, отдавая пятитысячную купюру за мороженое
Министерство объяснило предложение снижением цен на картофель, капусту и другие овощи.
Ещё кажется ягоды и грибы в лесу бесплатные
этот петух живёт на полном гос обеспечении. зачем ему вообще деньги? да и судя по тому, как он весь отдаётся любимой работе, без выходных, он давно уже работает за идею, а не за зарплату.
Бомжи вообще не получают зарплату и как-то живут
Удоли коммент! Они же увидят...
Смысла мало ему такие вопросы задавать. Откуда ему знать какие сейчас цены в магазине. Ему эти 10 тыщ ни о чём не говорят. Он просто не знает покупательскую способность этих рублей.
Надо говорить так: получаю столько-то, покупаю то и то, деньги заканчиваются через 25 дней. И это хорошо, если без лекарств.
вот, а говорили что он не знает про нищенские з/п и пенсии, получается своим салом себе же по мусалам, выбор мой и он за мной.
Интересно, я правильно понимаю, что ботоксный может заказывать и покупать себе все что угодно за счет гособеспечения? Тогда нафига ему зарплата?
Хочу просто напомнить, что один день путина-президента обходится государству в 50 миллионов рублей.
Тут подробнее:
https://youtu.be/AN0k7YegKXs
вместе с ней обучается инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей. Он заявил, что «государство делает всё, что оно в состоянии».
Государство-импотент.
Петербурженка рассказала ему, что учится на экономиста
странные тогда вопросы про пенсию, прогуливает небось
ранее говорил "я не смотрю на свою з/п, мне там что-то на карту падает", начал обращать что ему там на карту падает?
если не хватает 10800, идите в бизнес