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Arthur Khamzin
6857

Петербурженка спросила Путина, как прожить на 10800 рублей в месяц. Он ответил, что «очень трудно» Материал редакции

Президент ответил, что у него не самая большая зарплата в стране.

50 комментариев
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Во время возложения цветов к памятнику Анатолия Собчака в Петербурге одна из горожанок спросила Владимира Путина о том, как можно прожить на 10 800 рублей (приблизительная сумма прожиточного минимума). Президент ответил, что это очень сложно, пишет «Интерфакс».

Женщина также предположила, что зарплата президента больше этой суммы. В ответ Путин заявил, что у него не самая высокая зарплата и подчеркнул, что в стране есть люди, которые получают гораздо больше него.

Жительница Петербурга также пожаловалась на невозможность купить продукты и задала ему вопрос о том, как быть матерям-одиночкам. Президент ответил, что сейчас правительство запускает целую программу по поддержке семей с детьми.

Петербурженка рассказала ему, что учится на экономиста и вместе с ней обучается инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей. Он заявил, что «государство делает всё, что оно в состоянии».

Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию. Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться.

Владимир Путин

В январе 2020 года Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума. В ведомстве предложили установить прожиточный минимум для трудоспособного населения в размере 11 510 рублей, для детей — 10 383 рублей, а для пенсионеров — 8788 рублей. Министерство объяснило предложение снижением цен на картофель, капусту и другие овощи.

#новости #путин

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50 комментариев
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Милицейский единорожек88

68

Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться.

Вы же дышите, значит, у вас есть возможность плотить нологи.

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Andrew Kostin

Милицейский
6

Камень_нолог.jpg

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Vladimir Medvedev

33

В ответ Путин заявил, что у него не самая высокая зарплата и подчеркнул, что в стране есть люди, которые получают гораздо больше него.

аахаха самая тупая отмазка в мире)

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Суровый Валера

Vladimir
15

Жаль, что он по классике не ответил. Мол, а вы знаете сколько в Америке госслужащие зарабатывают?

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Дмитрий Алексеевич

Суровый
20

А вот в 90-е вообще не платили. Хотите как в 90-е? А на Украине что творится…

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Mike

Суровый
5

Или блокаду бы вспомнил...

Ответить

bor_vn

Суровый
2

Почти ) Скорее всего про загнивающую Европу
"Я в некоторые страны приезжаю, и смотрю - стоят разваленные дома. Просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату с одной стороны, а с другой - запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится", - ответил президент.

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ouxen

Vladimir
0

Необходимая и достаточная ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Антон Пострунин

Vladimir
0

Ага, ему ведь вообще деньги не нужны, на полном обеспечении государства и дружков находится. 

Ответить

ouxen

22
Ответить

Алексей Логачев

14

 Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться.

В целом, что надо знать о логике президента и правительства. Критерий необходимости какой-то помощи оценивается исходя из того, когда человек реально не делает что-то, то есть исходя из "возможности/невозможности". Если пенсионеру платят 3 800 и он ещё живёт, значит может. Эти люди даже не думают о том, чтобы исходить из того, что по-хорошему у человека голова не должна болеть о том, откуда ему продукты и лекарства брать, просто потому что для этого и существует государство, чтобы такого уровня вопросы менеджерить (пособия по безработице, инвалидности, пенсии)

Ответить

Bad Bear

14

Как же он заебал, пиздец просто.

Ответить

Тони Новостник

11

Думаю, что очень трудно

Чувак в магазине в последний раз был в Ленинграде в 90-х. Завидую ему.

Ответить

rossoshmap

10

Ленинградка спросила Путина, как прожить на 10800 рублей в месяц. Он ответил, что «очень трудно»

Ответить

Голодный калькулятор

10

В ответ Путин заявил, что у него не самая высокая зарплата 

Зачем ему зарплата, если он ничего не покупает? Она у него может быть любой. Может себе прожиточный минимум назначить, ничего не изменится.

Ответить

Федеральный коктейль

9

Да что эти майоры ФСО себе позволяют!

Ответить

Lev Kudryakov

8

В ответ Путин заявил, что у него не самая высокая зарплата и рассказал про своих "успешных друзей"

Ответить

Суровый Валера

6

Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться, учиться и ещё раз учиться

Ответить

ouxen

Суровый
0

Учиться действовать в рамках закона

Ответить

Частый браслет

ouxen
0

Так может она на депутата учится.

Ответить

ouxen

Частый
0

это призвание

Ответить

Частый браслет

ouxen
0

Думаешь они дарования от бога?

Ответить

ouxen

Частый
1

пассионарии

Ответить

Самарский шмель

4

Президент ответил, что у него не самая большая зарплата в стране

Прикол в том, что какая бы зарплата у него ни была (хоть 2000 рублей, хоть 100 триллионов), она ему не нужна от слова "совсем", т.к. он находится на полном государственном обеспечении, причём на таком уровне (дворцы, самолёты, вертолёты, питание, медицинский персонал, персональный пошив одежды и многое другое, что россияне даже представить не могут), что никаким арабским шейхам, безосам и цукербергам вместе взятым даже не снилось.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Самарский
1

вы немного недооцениваете материальные блага и возможность их получения.
И да, дворцы шейхов пизже дач Путина (хотя бы по дизайну) потому что пожить в Зимнем Путин не может хД

Ответить

Благородный Илья

Самарский
1

Ну шейхи точно здесь ради красного словца. Им своё богатство скрывать не нужно.

Ответить

Питерский дебаркадер

3

Ерунду какую-то спрашивают. Лучше бы спросили, сколько шайб он забивает ночью.

Ответить

Суровый Валера

Питерский
4

ну это Дудь вчера уже спросил у его гандона

Ответить

Приличный дебаркадер

4

«очень трудно», сказал Владимир Владимирович, отдавая пятитысячную купюру за мороженое

Ответить

Данный Макс

Приличный
0

И даже сдачи не надо)

Ответить

ouxen

3

Министерство объяснило предложение снижением цен на картофель, капусту и другие овощи.

Ответить

Всероссийский Петя

ouxen
3

Ещё кажется ягоды и грибы в лесу бесплатные

Ответить

ouxen

Всероссийский
1

Нет только валежник и водоросли на дальнем востоке

Ответить

Gofman Evgeny

3

этот петух живёт на полном гос обеспечении. зачем ему вообще деньги? да и судя по тому, как он весь отдаётся любимой работе, без выходных, он давно уже работает за идею, а не за зарплату.

Ответить

Паша Красников

1

Бомжи вообще не получают зарплату и как-то живут

Ответить

Федеральный коктейль

Паша
1

Удоли коммент! Они же увидят...

Ответить

bor_vn

Федеральный
0

Ну, они и налоги не платят.
Для него это не вариант.

Ответить

Благородный Илья

1

Смысла мало ему такие вопросы задавать. Откуда ему знать какие сейчас цены в магазине. Ему эти 10 тыщ ни о чём не говорят. Он просто не знает покупательскую способность этих рублей. 

Ответить

Благородный Илья

Благородный
0

Надо говорить так: получаю столько-то, покупаю то и то, деньги заканчиваются через 25 дней. И это хорошо, если без лекарств.

Ответить

Иван Сусанин

1

вот, а говорили что он не знает про нищенские з/п и  пенсии, получается своим салом себе же по мусалам, выбор мой  и он за мной.

Ответить

Valery Kondratev

1

Интересно, я правильно понимаю, что ботоксный может заказывать и покупать себе все что угодно за счет гособеспечения? Тогда нафига ему зарплата?

Ответить

Василий Суслов

0

Хочу просто напомнить, что один день путина-президента обходится государству в 50 миллионов рублей.

Тут подробнее:
https://youtu.be/AN0k7YegKXs

Ответить

the.nightmarez

0

 вместе с ней обучается инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей. Он заявил, что «государство делает всё, что оно в состоянии».

Государство-импотент.

Ответить

Andre Macareno

0

Петербурженка рассказала ему, что учится на экономиста

странные тогда вопросы про пенсию, прогуливает небось

Ответить

Дмитрий Ермакович

0

Спасибо за перекрытую ваську, кстати.

Ответить

Alex Zhukov

0

ранее говорил "я не смотрю на свою з/п, мне там что-то на карту падает", начал обращать что ему там на карту падает?

Ответить

Роман Беликин

0

если не хватает 10800, идите в бизнес

Ответить

Данный Макс

Роман
0

Деняк нет но вы держитесь и всего хорошего

Ответить

Murad Esenov

0

Ведь вы же учитесь! А могли бы пойти в бизнес! Там знаете какие зарплаты!

Ответить

ouxen

0
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