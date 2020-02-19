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Она прошла 21-недельный курс и восемь вступительных испытаний.
Капитан Рози Уайлд стала первой женщиной в Великобритании, которая смогла пройти отборочные испытания в Парашютный полк. Он считается элитным подразделением британской армии.
28-летняя британка прошла серию испытаний, среди которых были рукопашный бой, бег с препятствиями, а также марши в полном обмундировании на разные расстояния.
За каждый этап солдатам выставляли оценки и отчисляли тех, кто не прошёл упражнение на стрессоустойчивость trainasium. Его суть заключается в проверке готовности выпрыгнуть из самолёта: для этого используют 18-метровую башню.
До Уайлд несколько женщин уже пробовали проходить программу, когда женщинам впервые открыли возможность подавать заявки в 90-х, однако им не удавалось пройти испытания. В британской армии выразили надежду, что достижения Уайлд подтолкнёт других женщин к действиям.
"Переноска 60-килограммового телеграфного столба в команде восьми солдат на 3 километра"
Типичная армейка
7,5 кг на человека - ничего страшного вообще не вижу
наши вдвшницы давно существуют
и не менее серьёзные вещи проходят
хотя с их западными штучками они, походу, сломают десантуру изнутри, как с флотом уже сделали
хотя с их западными штучками они, походу, сломают десантуру изнутри, как с флотом уже сделали
Ну, после трансгендерных генералов им уже ничего не страшно
Маленькая победа феминизма
Не-не - настоящие феменистки держатся от армии на приличном расстоянии))
Теперь ее там затравят
Главное чтобы не изнасиловали толпой, а так думаю она за себя сможет постоять
Там служат сплошь приличные сэры и либо насилуют руку, либо просят о помощи товарища.
Особенно если этот товарищ единственная женщина и просят всем взводом
Умная баба спровоцирует борьбу за себя
Ну что за вздор, так сделает только глупая и закомплексованная. Умная выберет подходящего и через время будет воспитывать тройню
Ну после таких испытаний я верю, что она капитан. А то когда последний раз был в местном РОВД, там такие дознователи с майорскими погонами сидели, что я удивлен, как они ручку ещё поднимать могут...
не волнуйся, подкинуть стаканчик тебе они всегда сумеют
статья про десантника в парашютном полке
приплетает майора-дознавателя в РОВД
Ты же понимаешь, что это примерно то же самое, что и «госдолг США»?
Боксёрское соревнование, в котором у солдат вычитают очки за уклонение или блокировку ударов
Это то есть задача ловить все эти удары прямо мордой? Суровые у них там тесты, однако.
Типа сильные блокируешь, а слабые пропускаешь. Надеюсь это так работает, иначе реально бесполезный махач)
предположу, что задача в том, чтобы солдат постоянно атаковал и не уходил клинч
SAS по сути действительно весьма боеспособное соединение НАТО не относящееся к узким спецподразделениям типа антитерора и всяческого рода боевых пловцов. По сути это в нашем понимании некая смесь смесь спецназа ГРУ и десантно-штурмовых частей.
То чего коалиция добилась в Ираке на земле без SAS был не было достигнуто.
Перед прыжком с парашютом инструктор осматривает парашютистов. Одному что-то поправляет, другому. Подходит еще к одному, поправил парашютные лямки и спрашивает:
- Ну что, все нормально?
Парашютист:
- Да.
- Лямки яйца не жмут?
- Нет.
- А как зовут?
- Света.
ой, здорово. а теперь давайте посмотрим, как она справится с испытанием "бросил парень"