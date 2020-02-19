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Дамир Камалетдинов
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В Англии женщина сдала экзамен на десантника впервые в истории страны Материал редакции

Она прошла 21-недельный курс и восемь вступительных испытаний.

40 комментариев
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Капитан Рози Уайлд Фото пресс-службы британской армии​

Капитан Рози Уайлд стала первой женщиной в Великобритании, которая смогла пройти отборочные испытания в Парашютный полк. Он считается элитным подразделением британской армии.

28-летняя британка прошла серию испытаний, среди которых были рукопашный бой, бег с препятствиями, а также марши в полном обмундировании на разные расстояния.

За каждый этап солдатам выставляли оценки и отчисляли тех, кто не прошёл упражнение на стрессоустойчивость trainasium. Его суть заключается в проверке готовности выпрыгнуть из самолёта: для этого используют 18-метровую башню.

Какие испытания прошла Уайлд, чтобы стать десантником в британской армии

  • Марш на 16 километров с 16-килограммовым рюкзаком меньше чем за час и 50 минут;
  • Завершение курса воздушного падения, который предназначен для проверки способности кандидата преодолеть страх;
  • Переноска 60-килограммового телеграфного столба в команде восьми солдат на 3 километра;
  • Бег на 3,2 километра с рюкзаком и винтовкой меньше чем за 18 минут;
  • Бег с препятствиями на 3,5 километра по пересечённой местности с последующим упражнением на штурм;
  • Боксёрское соревнование, в котором у солдат вычитают очки за уклонение или блокировку ударов;
  • Марш на 32 километра с рюкзаком и винтовкой меньше чем за 4 часа и 10 минут;
  • Перенос 79-килограммовых носилок более чем на 8 километров в команде из 16 солдат.

До Уайлд несколько женщин уже пробовали проходить программу, когда женщинам впервые открыли возможность подавать заявки в 90-х, однако им не удавалось пройти испытания. В британской армии выразили надежду, что достижения Уайлд подтолкнёт других женщин к действиям.

#новости #англия

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40 комментариев
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Андрей Заварзин

5

"Переноска 60-килограммового телеграфного столба в команде восьми солдат на 3 километра"
Типичная армейка

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ouxen

Андрей
1

посмотрел бы за сколько она покрасит траву от рассвета и до обеда?

Ответить

rocinante

ouxen
3

за время между рассветом и обедом, очевидно

Ответить

ouxen

rocinante
2

вы приняты!

Ответить

Константин Курасов

Андрей
0

7,5 кг на человека - ничего страшного вообще не вижу
наши вдвшницы давно существуют
и не менее серьёзные вещи проходят
хотя с их западными штучками они, походу, сломают десантуру изнутри, как с флотом уже сделали

Ответить

Michael Smith

Константин
2

хотя с их западными штучками они, походу, сломают десантуру изнутри, как с флотом уже сделали

Ну, после трансгендерных генералов им уже ничего не страшно

Ответить

Иван Семёныч

Michael
1

Куда смотрит Трамп..

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

3

В подсайт "феминизм".

Ответить

Встречный кофе

1

Маленькая победа феминизма

Ответить

Боевой вентилятор

Встречный
6

И большой шаг для человек-человечества.

Ответить

Никита Жуковский

Встречный
5

Большая победа отдельного человека

Ответить

Ярослав Лазор

Встречный
3

Не-не - настоящие феменистки держатся от армии на приличном расстоянии))

Ответить

Виолетта Макаревич

Ярослав
0

У тебя ложные представления на основе личного опыта?)

Ответить

Иван Семёныч

Встречный
0

Теперь ее там затравят

Ответить

Встречный кофе

Иван
0

Главное чтобы не изнасиловали толпой, а так думаю она за себя сможет постоять

Ответить

Боевой вентилятор

Встречный
2

Там служат сплошь приличные сэры и либо насилуют руку, либо просят о помощи товарища.

Ответить

Встречный кофе

Боевой
0

Особенно если этот товарищ единственная женщина и просят всем взводом

Ответить

Боевой

Встречн…
0

Ты пессимист бываешь.

Ответить

Иван Семёныч

Встречн…
0

Умная баба спровоцирует борьбу за себя

Ответить

Встречный кофе

Иван
0

Ну что за вздор, так сделает только глупая и закомплексованная. Умная выберет подходящего и через время будет воспитывать тройню

Ответить

Иван Семёныч

Встречн…
0

So cute ^_^

Ответить

Стройный Макс

Иван
0

Выебут

Ответить

kruzzenstern

0

Ну после таких испытаний я верю, что она капитан. А то когда последний раз был в местном РОВД, там такие дознователи с майорскими погонами сидели, что я удивлен, как они ручку ещё поднимать могут...

Ответить

ouxen

kruzzenstern
8

не волнуйся, подкинуть стаканчик тебе они всегда сумеют

Ответить

Ilia Gurtovoy

ouxen
1

И подставить бутылку

Ответить

Марина Климина

kruzzenstern
0

статья про десантника в парашютном полке

приплетает майора-дознавателя в РОВД

Ты же понимаешь, что это примерно то же самое, что и «госдолг США»?

Ответить

ouxen

0
Ответить

Rayslava

0

Боксёрское соревнование, в котором у солдат вычитают очки за уклонение или блокировку ударов

Это то есть задача ловить все эти удары прямо мордой? Суровые у них там тесты, однако.

Ответить

Стройный Макс

Rayslava
0

Типа сильные блокируешь, а слабые пропускаешь. Надеюсь это так работает, иначе реально бесполезный махач)

Ответить

Дмитрий Кедов

Rayslava
0

предположу, что задача в том, чтобы солдат постоянно атаковал и не уходил клинч

Ответить

Ummar Bakuzaroff

0

SAS по сути действительно весьма боеспособное соединение НАТО не относящееся к узким спецподразделениям типа антитерора и всяческого рода боевых пловцов. По сути это в нашем понимании некая смесь смесь спецназа ГРУ и десантно-штурмовых частей. 

То чего коалиция добилась в Ираке на земле без SAS был не было достигнуто. 

Ответить

Внимательный хичхакер

0

Копия зверополиса 

Ответить

rossoshmap

0

Перед прыжком с парашютом инструктор осматривает парашютистов. Одному что-то поправляет, другому. Подходит еще к одному, поправил парашютные лямки и спрашивает:
- Ну что, все нормально?
Парашютист:
- Да.
- Лямки яйца не жмут?
- Нет.
- А как зовут?
- Света.

Ответить

Emile Zäkiev

0

интернету нужна новая вайфу - SAS-тян

Ответить

сироп от щекотки

–2

ой, здорово. а теперь давайте посмотрим, как она справится с испытанием "бросил парень"

Ответить

Poe Ghost

сироп
0

Прогибом?

Ответить

сироп от щекотки

Poe
–1

с ведром Баскин РОббинса

Ответить

Madao

сироп
0

Каво?

Ответить

Zeleny Ded

Madao
0

Слышь, другалек, извинился бы

Ответить

Амир Аль-Мопеди

сироп
0

Проржался, спасибо))

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