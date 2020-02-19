Она прошла 21-недельный курс и восемь вступительных испытаний.

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Капитан Рози Уайлд Фото пресс-службы британской армии​

Капитан Рози Уайлд стала первой женщиной в Великобритании, которая смогла пройти отборочные испытания в Парашютный полк. Он считается элитным подразделением британской армии.

28-летняя британка прошла серию испытаний, среди которых были рукопашный бой, бег с препятствиями, а также марши в полном обмундировании на разные расстояния.

За каждый этап солдатам выставляли оценки и отчисляли тех, кто не прошёл упражнение на стрессоустойчивость trainasium. Его суть заключается в проверке готовности выпрыгнуть из самолёта: для этого используют 18-метровую башню.

Какие испытания прошла Уайлд, чтобы стать десантником в британской армии

Марш на 16 километров с 16-килограммовым рюкзаком меньше чем за час и 50 минут;

Завершение курса воздушного падения, который предназначен для проверки способности кандидата преодолеть страх;

Переноска 60-килограммового телеграфного столба в команде восьми солдат на 3 километра;

Бег на 3,2 километра с рюкзаком и винтовкой меньше чем за 18 минут;

Бег с препятствиями на 3,5 километра по пересечённой местности с последующим упражнением на штурм;

Боксёрское соревнование, в котором у солдат вычитают очки за уклонение или блокировку ударов;

Марш на 32 километра с рюкзаком и винтовкой меньше чем за 4 часа и 10 минут;

Перенос 79-килограммовых носилок более чем на 8 километров в команде из 16 солдат.