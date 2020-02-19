В Белом доме назвали это заявление ложью.

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​Джулиан Ассанж Снимок AP

Дональд Трамп предлагал Джулиану Ассанжу помилование в обмен на заявление, что Россия не причастна к утечке электронных писем Демократической партии США. Об этом заявил адвокат основателя Wikileaks, пишет The Guardian.

Адвокат Эдвард Фицджеральд сослался на доказательства, которые якобы подтверждают, что бывший конгрессмен-республиканец США Дана Рорабахер предлагал в 2017 году Ассанжу сделку с Белым домом.

Рорабахер собирался встретиться с Ассанжем и сообщить, что, согласно инструкции президента, ему [Ассанжу] предлагают помилование или какой-нибудь иной выход, если мистер Ассанж скажет, что Россия не имеет никакого отношения к утечкам из Национального комитета Демократической партии. фрагмент из заявления Фицджеральда

Это заявление адвокат сделал на технических слушаниях по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks. Судья назвала предоставленные доказательства приемлемыми.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем в ответ на заявление адвоката рассказала, что Трамп «едва знает Дану Рорабахер, кроме того, что он бывший конгрессмен». «Он [Трамп] никогда не говорил с ним на эту или другую тему. Это полная выдумка и ложь», — уточнила она.

Ассанжу в США грозит наказание по 18 пунктам обвинения: его могут приговорить к 175 годам тюрьмы. Его обвиняют в сговоре с бывшим информатором Wikileaks с целью взлома сетей правительственных компьютеров: с них они якобы отправляли секретные документы и сообщения. Сейчас Ассанж находится в лондонской тюрьме.

Заявление о возможной сделке Белого дома с Ассанжем впервые прозвучало в суде. Но об этом сообщалось ещё в 2017 году.

О том, что Рорабахер пытался заключить сделку между Белым домом и Ассанжем, в 2017 году писала газета The Wall Street Journal. Журналисты сообщали, что возможная договорённость должна была обеспечить помилование или «что-то в этом роде». Издание утверждало, что конгрессмен предложил такую сделку главе аппарата Белого дома Джону Келли.

WSJ отмечал, что на той сделке Ассанж должен был представить жёсткие диски или другие носители данных, которые бы указывали на то, кто взломал серверы Демократической партии.

Ассанж ещё в ноябре 2016 года заявлял, что власти России не причастны к публикациям электронных писем избирательного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.