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Запрет действует с октября 2019 года. Сколько ещё он продлится, определят позже.
Федеральный окружной суд США Южного округа Нью-Йорка продлил запрет для компании Telegram Group Inc. на продажу цифровых токенов Gram, сообщает ТАСС. Судья уточнил, что срок, в течение которого будет действовать мера, он определит позже.
Telegram планировала запустить блокчейн-платформу TON и криптовалюту Gram до 31 октября 2019 года. Но у Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) возникли претензии к компании. Регулятор счёл размещение токенов незарегистрированным. По мнению SEC, Telegram нужно было оформить продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами. Поскольку компания этого не сделала, власти США увидели в этом нарушение Закона о ценных бумагах.
В октябре 2019 года SEC подала в суд иск о приостановке ICO Telegram и добилась временного запрета на продажу криптовалюты Gram. К этому моменту компания собрала на ICO более 1,7 миллиарда долларов. После конфликта с Комиссией по ценным бумагам запуск TON и Gram перенесли на апрель 2020 года. Но SEC считает, что никаких доказательств готовности TON к запуску нет.
Представитель интересов Telegram в суде Александр Драйливски обратил внимание на то, что по соглашению компания должна до 30 апреля выполнить обязательства перед лицами, которые ранее приобрели Gram. Судья заявил, что это не должно вызвать проблем, но не уточнил, как это скажется на продолжительности ограничений.
Немного деталей от нашего юриста (TON Community Foundation) который сегодня был на слушаниях.
Уже писали тут: https://twitter.com/foundation_ton/status/1230234828026601472
1. Судья спросил стороны, готовы ли они соблюдать injunction (формально он истек) до тех пор пока он не примет решение. Стороны согласились добровольно, это не продление запрета судьей.
2. Судья процитировал наш Amicus brief, в частности, то, что ТОН технически может быть запущен уже сейчас, что показывает, что он его читал и принял во внимание.
3. Судья уточнил, что будет, если Телеграм, грубо говоря, "возьмет деньги и смотается на остров" и получил четкий ответ, что сообщество способно будет поддерживать ТОН самостоятельно (это правда).
4. Судья уведомил обе стороны, что решение будет принято ДО 30 апреля. Технически судья Кастелл может принять его хоть завтра, хотя шансы на это нулевые.
Правильно ли я понимаю, что судья дал добро и TON запустится без особых осложнений уже в конце апреля?
Блин, капец в Рашке хуевые суды... так, стоп.
Ведь если ты не согласен по какой то причине с решением этого конкретного суда, значит вся система сломана. Так это и работает, да.
Если Телеграм лег под пидоров Амерских, в рот их иметь, либо вы Телеграм и на всех кладете - либо идете на куй.