Запрет действует с октября 2019 года. Сколько ещё он продлится, определят позже.

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Федеральный окружной суд США Южного округа Нью-Йорка продлил запрет для компании Telegram Group Inc. на продажу цифровых токенов Gram, сообщает ТАСС. Судья уточнил, что срок, в течение которого будет действовать мера, он определит позже.

Telegram планировала запустить блокчейн-платформу TON и криптовалюту Gram до 31 октября 2019 года. Но у Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) возникли претензии к компании. Регулятор счёл размещение токенов незарегистрированным. По мнению SEC, Telegram нужно было оформить продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами. Поскольку компания этого не сделала, власти США увидели в этом нарушение Закона о ценных бумагах.

В октябре 2019 года SEC подала в суд иск о приостановке ICO Telegram и добилась временного запрета на продажу криптовалюты Gram. К этому моменту компания собрала на ICO более 1,7 миллиарда долларов. После конфликта с Комиссией по ценным бумагам запуск TON и Gram перенесли на апрель 2020 года. Но SEC считает, что никаких доказательств готовности TON к запуску нет.