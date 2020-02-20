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Президент заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства.
Владимир Путин рассказал, что Михаила Мишустина не предлагали ему в качестве кандидата на пост премьер-министра. Об этом президент России рассказал в интервью агентству ТАСС.
Путин сообщил, что ему предлагали четыре кандидатуры. «Мишустина никто не называл. Кроме меня», — добавил президент. Он не уточнил, кто именно ему предложил кандидатуры и что это были за кандидатуры. При выборе премьер-министра Путин руководствовался «личными и деловыми качествами» кандидата.
Путин также рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства. По словам президента, бывший глава правительства «был в курсе был того, что происходит».
15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Владимир Путин предложил назначить новым премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Тот согласился занять пост.