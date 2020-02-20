Учитывалось даже не то, что он [Мишустин] провел её, цифровизацию, в своём ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата.