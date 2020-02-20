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Артём Мазанов
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Путин рассказал о четырёх предложенных ему кандидатурах на пост премьер-министра. Он выбрал пятого — Мишустина Материал редакции

Президент заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства.

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Кадр из интервью Путина ТАСС

Владимир Путин рассказал, что Михаила Мишустина не предлагали ему в качестве кандидата на пост премьер-министра. Об этом президент России рассказал в интервью агентству ТАСС.

Путин сообщил, что ему предлагали четыре кандидатуры. «Мишустина никто не называл. Кроме меня», — добавил президент. Он не уточнил, кто именно ему предложил кандидатуры и что это были за кандидатуры. При выборе премьер-министра Путин руководствовался «личными и деловыми качествами» кандидата.

Учитывалось даже не то, что он [Мишустин] провел её, цифровизацию, в своём ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата.

Владимир Путин

Путин также рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства. По словам президента, бывший глава правительства «был в курсе был того, что происходит».

У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали.

Владимир Путин

15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Владимир Путин предложил назначить новым премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Тот согласился занять пост.

#новости #путин #правительство

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