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Предполагаемого преступника нашли мёртвым в его доме, рядом с ним было ещё одно тело.
В немецком городе Ханау при стрельбе в кальянных погибли девять человек. Мотивы нападения пока не известны. Об этом сообщила местная полиция.
Как пишет Hessenschau, огонь открыли в двух кальянных. По данным Die Welt, на заведения напали двое вооруженных людей. Сначала огонь открыли в одной кальянной — троих человек убили, затем преступники направились в другое заведение, где застрелили ещё пятерых.
Предполагаемого стрелка нашли мёртвым в его доме, рядом с ним обнаружили ещё одно тело. Их личности пока не установили. Помимо 11 погибших, ранения получили ещё пять человек.
Курение убивает
Курение кальянов может привести к немедленной смерти.
Бежишь себе такой по набережной, водичку попиваешь. Тут как выскочит Навальный откуда ни возьмись и давай тебя дубиной херачить!
Вот как с курением надо бороться надо - а то картинки, штрафы, запреты - это всё полумеры. Открыть побольше курительных помещений (с бронестенами), где бесплатно давать курить. И продавать лицензии на отстрел...
/Вот так легко и непринуждённо мы сейчас вычислим, у кого из курильщиков на TJ ослаблено чувство юмора! ;) Чёрного юмора./
Это правые радикалы
Славу богу не 30е
В 70-х - 80-х были экстремисты-левачки типа РАФ, с 90-х экстремисты-правачки.
Ты с западной или восточной?
Я постоянно меняю место дислокации. Сейчас до лета на востоке.
Ты с ГРУ чтоле
Лиц еврейской национальности в РФ не принято брать в подобные организации.
Основные посетители этих заведений, особенно в ночное время - выходцы с ближнего востока.
Не понял, это был мигрант-исламист или правый экстремист?
Угадайте какой национальности были стрелки?