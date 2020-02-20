Предполагаемого преступника нашли мёртвым в его доме, рядом с ним было ещё одно тело.

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​Снимок AP

В немецком городе Ханау при стрельбе в кальянных погибли девять человек. Мотивы нападения пока не известны. Об этом сообщила местная полиция.

Как пишет Hessenschau, огонь открыли в двух кальянных. По данным Die Welt, на заведения напали двое вооруженных людей. Сначала огонь открыли в одной кальянной — троих человек убили, затем преступники направились в другое заведение, где застрелили ещё пятерых.