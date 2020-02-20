Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
2505

В немецком городе Ханау при стрельбе в кальянных погибли девять человек Материал редакции

Предполагаемого преступника нашли мёртвым в его доме, рядом с ним было ещё одно тело.

33 комментария
В закладки
​Снимок AP

В немецком городе Ханау при стрельбе в кальянных погибли девять человек. Мотивы нападения пока не известны. Об этом сообщила местная полиция.

Как пишет Hessenschau, огонь открыли в двух кальянных. По данным Die Welt, на заведения напали двое вооруженных людей. Сначала огонь открыли в одной кальянной — троих человек убили, затем преступники направились в другое заведение, где застрелили ещё пятерых.

Предполагаемого стрелка нашли мёртвым в его доме, рядом с ним обнаружили ещё одно тело. Их личности пока не установили. Помимо 11 погибших, ранения получили ещё пять человек.

#новости #происшествия

Новости
Подписан
Отписаться
Вспышка коронавируса сокращает выбросы углерода в Китае
Исследование / выбросы углерода в Китае сократились по меньшей мере на 100 миллионов тонн за последние две недели, согласно исследованию - это почти шесть процентов глобальных выбросов за тот же период прошлого года
0
4
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 33, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 144646, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 20 Feb 2020 08:58:31 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Музыка
Послушать новое: первый альбом Tame Impala после пятилетнего перерыва
Музыка, звучащая как усталая радость на утро после хорошей вечеринки.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 144646, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/144646\/get","add":"\/comments\/144646\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/144646"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
33 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ярослав

15

Курение убивает

Ответить

Tagir Chus

Ярослав
0

Курение кальянов может привести к немедленной смерти.

Ответить

Ярослав

Tagir
0

Все может привести к немедленной смерти, даже ЗОЖ

Ответить

Tagir Chus

Ярослав
0

Бежишь себе такой по набережной, водичку попиваешь. Тут как выскочит Навальный откуда ни возьмись и давай тебя дубиной херачить!

Ответить

LC

–11

Вот как с курением надо бороться надо - а то картинки, штрафы, запреты - это всё полумеры. Открыть побольше курительных помещений (с бронестенами), где бесплатно давать курить. И продавать лицензии на отстрел...

/Вот так легко и непринуждённо мы сейчас вычислим, у кого из курильщиков на TJ ослаблено чувство юмора! ;) Чёрного юмора./

Ответить

пепси

LC
12

Не курю. И не курил никогда. Просто юморок твой говно.

Ответить

LC

пепси
0

И не курил никогда. 

Зря. Попробуй - может понравится.

Ответить

пепси

LC
0

Пробовал на 3ьем курсе. Не понравилось.

Ответить

Искренний блик

пепси
0

Кому ты заливаешь тут? Ты на первом уже затягивал как ураган в себя мясные сигареты.

Ответить

Олег Ивахнов

LC
2

Юмор это когда смешно чувак

Ответить

Ярослав

LC
1

Поддерживаю. Надо вообще почаще людей убивать, особенно если они вам не нравятся. Или побольше их в комнату согнать и газ пустить

В Германии такое должно зайти

Ответить

Lex Provocante

2
Ответить

Грубый спрей

1

Это правые радикалы

Ответить

Иван Семёныч

Грубый
0

Славу богу не 30е

Ответить

Грубый спрей

Иван
2

В 70-х - 80-х были экстремисты-левачки типа РАФ, с 90-х экстремисты-правачки.

Ответить

Иван Семёныч

Грубый
0

Ты с западной или восточной?

Ответить

Грубый спрей

Иван
0

Я постоянно меняю место дислокации. Сейчас до лета на востоке.

Ответить

Иван Семёныч

Грубый
0

Ты с ГРУ чтоле

Ответить

Грубый спрей

Иван
0

Лиц еврейской национальности в РФ не принято брать в подобные организации.

Ответить

Иван Семёныч

Грубый
1

Идеальное прикрытие

Ответить

Universaw

Грубый
0

группировка зожников объявила войну кальянщикам?

Ответить

Грубый спрей

Universaw
0

Основные посетители этих заведений, особенно в ночное время - выходцы с ближнего востока.

Ответить

пепси

Грубый
1

шабить нада па кайфу ежи

Ответить

Иван Семёныч

Universaw
0

Порвались

Ответить

Андрей Заварзин

1

пиздец какой-то

Ответить

Dias001 Rrn

0

Не понял, это был мигрант-исламист или правый экстремист?

Ответить

пепси

Dias001
1

Правый муслимист!

Ответить

LC

Dias001
0

Не понял, это был мигрант-исламист или правый экстремист?

Неплохо бы знать, у каких групп была привычка проводить время в этих кальянных и у кого возникли претензии к ним. Ну если это не какой-то поехавший это устроил.

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Dias001
0

Я тебе открою секрет, но исламисты придерживаются правых идей.

Ответить

робот-бёрдвотчер

0

Deathmatch Arena.

Ответить

Tagir Chus

0

А что за мотив, кто-то понял вообще?

Ответить

Джордж Харви

0

Угадайте какой национальности были стрелки?

Ответить

Tagir Chus

Джордж
0

Пожалуй предположу чт очистокровные арийцы

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет и мемы
Виртуальная вебкам-модель Мелоди обходит реальных по популярности. Те недовольны 3D-конкуренткой
Куда зашёл тренд на цифровых моделей: Мелоди за пару недель стала звездой в соцсетях и на Chaturbate с тысячами фанатов, мемами и артами.
90
Новости
В США девушки протестуют против участия трансгендеров в спортивных соревнованиях
«Если раньше в 12 дисциплинах первые места занимали 9 разных девочек, то сегодня все титулы себе забрали два трансгендера».
122
Новости
Петербурженка спросила Путина, как прожить на 10 800 рублей в месяц. Он ответил, что «очень трудно»
Президент ответил, что у него не самая большая зарплата в стране.
99
Популярное за три дня
Новости
ОНК: врач поликлиники в Пермском крае отказалась принять экс-осуждённого с ВИЧ. И разгласила его диагноз окружающим
Местный Минздрав начал проверку.
105
Разборы
«Пыткам нет оправдания»: кто и почему потребовал отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Открытые письма пишут учёные, журналисты, преподаватели, студенты, деятели искусства и не только.
53
Ретро
Пушкин вне славы и поэзии: путь от скандалиста и бунтаря к гибели
Обратный взгляд на жизнь автора, сакрального для российской культуры.
85

Прямой эфир

Андрей Коршев

Полицейский сознался в подбросе…

Comrade…

Гость TJ: Роман Романов…

Евгений Козлов

Полицейский сознался в подбросе…

Comrade…

Гость TJ: Роман Романов…

Илья Корнилов

Полицейский сознался в подбросе…

Dra

Полицейский сознался в подбросе…

Мошиндейр Омаев

В Лас-Вегасе сторонники Трампа…

Mykola Glushchenko

Полицейский сознался в подбросе…

Олег Ивахнов

Полицейский сознался в подбросе…

Настя Иванова

В Лас-Вегасе сторонники Трампа…

Taktischer Corgi

Путин рассказал о четырёх…

Мошиндейр Омаев

В Лас-Вегасе сторонники Трампа…

Сергей Васильев

В Лас-Вегасе сторонники Трампа…

Андрей Заварзин

Полицейский сознался в подбросе…

Сергей Рязанцев

Полицейский сознался в подбросе…

Лев Люкшин

Путин рассказал о четырёх…

Tagir Chus

В немецком городе Ханау при…

Иван Семёныч

Путин рассказал о четырёх…

Roman Konchalov

В 2021 году в США начнут…

Tagir Chus

В немецком городе Ханау при…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]