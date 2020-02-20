Умер Ларри Теслер — создатель функций «вырезать», «копировать» и «вставить»

Ему было 74 года.

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​Ларри Теслер Wikimedia

Американский программист Ларри Теслер умер 17 февраля в возрасте 74 лет, сообщила компания Xerox. Он известен в первую очередь как создатель функций «вырезать», «копировать», «вставить».

Теслер родился в Нью-Йорке в 1945 году, учился в Стэнфордском университете в Калифорнии. Он специализировался на проектировании пользовательского интерфейса и начал карьеру в Xerox PARC в 1973 году. Там он совместно с Тимом Моттом создал набор команд «вырезать», «копировать», «вставить».

Ларри Теслер демонстрирует функцию на Xerox Alto в 2019 году

В 1980 году Теслер перешёл в Apple и работал там 17 лет. Он занимал разные должности в компании, в том числе позицию главного научного сотрудника — на ней также работал Стив Возняк. Теслер участвовал в создании Macintosh, Lisa, Newton, а также стал автором 16 патентов.