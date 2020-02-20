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Ему было 74 года.
Американский программист Ларри Теслер умер 17 февраля в возрасте 74 лет, сообщила компания Xerox. Он известен в первую очередь как создатель функций «вырезать», «копировать», «вставить».
Теслер родился в Нью-Йорке в 1945 году, учился в Стэнфордском университете в Калифорнии. Он специализировался на проектировании пользовательского интерфейса и начал карьеру в Xerox PARC в 1973 году. Там он совместно с Тимом Моттом создал набор команд «вырезать», «копировать», «вставить».
В 1980 году Теслер перешёл в Apple и работал там 17 лет. Он занимал разные должности в компании, в том числе позицию главного научного сотрудника — на ней также работал Стив Возняк. Теслер участвовал в создании Macintosh, Lisa, Newton, а также стал автором 16 патентов.
После ухода из Apple в 1997 году Теслер стал сооснователем компании Stagecast Software. Она занималась разработкой приложений, которые облегчали изучение основ программирования для детей. Также Теслер работал в Amazon, Yahoo, 23andMe, а с 2009 года занимался консалтингом.
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Умер Ларри Теслер — создатель функций «вырезать», «копировать» и «вставить»
Серёг, мы поняли, спасибо
Блин, ну хватит придумывать за нас шутки( вы забираете возможность нашучивать на подписку!
Ctrl + F
Круто создавать то, чем будут пользоваться миллионы
Миллиарды
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Наверное правильно все таки CMD+X
Онищенко в Apple работала не в саной майкрасовт
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Умер Ларри Теслер — создатель функций «вырезать», «копировать» и «вставить». Ему было 84. Эти человеком был Ларри Теслер.
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