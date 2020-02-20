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Алексей Боржонов
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Умер Ларри Теслер — создатель функций «вырезать», «копировать» и «вставить» Материал редакции

Ему было 74 года.

22 комментария
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​Ларри Теслер Wikimedia

Американский программист Ларри Теслер умер 17 февраля в возрасте 74 лет, сообщила компания Xerox. Он известен в первую очередь как создатель функций «вырезать», «копировать», «вставить».

Теслер родился в Нью-Йорке в 1945 году, учился в Стэнфордском университете в Калифорнии. Он специализировался на проектировании пользовательского интерфейса и начал карьеру в Xerox PARC в 1973 году. Там он совместно с Тимом Моттом создал набор команд «вырезать», «копировать», «вставить».

Ларри Теслер демонстрирует функцию на Xerox Alto в 2019 году

В 1980 году Теслер перешёл в Apple и работал там 17 лет. Он занимал разные должности в компании, в том числе позицию главного научного сотрудника — на ней также работал Стив Возняк. Теслер участвовал в создании Macintosh, Lisa, Newton, а также стал автором 16 патентов.

После ухода из Apple в 1997 году Теслер стал сооснователем компании Stagecast Software. Она занималась разработкой приложений, которые облегчали изучение основ программирования для детей. Также Теслер работал в Amazon, Yahoo, 23andMe, а с 2009 года занимался консалтингом.

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22 комментария
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Внешний рубин

14

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Компьютерный ихтиандр

Внешний
6

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George Weiller

Компьютерный
5

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Vladyslav Vdovychenko

George
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Thomas O'Harriedge

Vladyslav
1

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Сергей Звезда

3

Умер Ларри Теслер — создатель функций «вырезать», «копировать» и «вставить»

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Roman Persianinov

Сергей
6

Серёг, мы поняли, спасибо

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Сергей Звезда

Roman
5

Серёг, мы поняли, спасибо

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Ежегодный клуб

Сергей
1

Ему было 74 года.

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Компьютерный ихтиандр

Сергей
0

Блин, ну хватит придумывать за нас шутки( вы забираете возможность нашучивать на подписку!

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Сергей Звезда

Компьютерный
1
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George Weiller

5

Ctrl+X с миром

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Неизменный супер_стар

3

Ctrl + F

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Thomas O'Harriedge

Неизменный
0

Ctrl+A, DEL

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George Weiller

0

Круто создавать то, чем будут пользоваться миллионы

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Вредный огонь

George
0

Миллиарды 

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George Weiller

Вредный
0

миллионы тысяч

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Комментарий удален

George Weiller

Путюня
0

особенно на stackoverflow

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Pavel Melikhov

0

Наверное правильно все таки CMD+X
Онищенко в Apple работала не в саной майкрасовт

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Sanjar Tolibjonov

0

Мужик прожил крутую жизнь. 

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Артур Сакаев

0

Умер Ларри Теслер — создатель функций «вырезать», «копировать» и «вставить». Ему было 84. Эти человеком был Ларри Теслер.

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Александр Александров

0

Господь вырезал его из жизни и вставил в гроб

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