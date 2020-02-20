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Алексей Боржонов
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Производство холодильников «Саратов» закрыли. Их выпускали больше 60 лет Материал редакции

Прекращение производства объяснили высоким уровнем конкуренции.

11 комментариев
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Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) прекратило выпуск холодильников «Саратов», сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики. Там посчитали производство нерентабельным из-за высокого уровня конкуренции.

В министерстве отметили, что СЭПО — частное предприятие, и решение о прекращении производства принимают собственники и акционеры. Также в ведомстве сообщили, что от руководства пока не поступало уведомления о высвобождении персонала (по состоянию на 20 февраля).

Местная жительница Елена Мищенко написала в комментариях к посту в Инстаграме губернатора Саратовской области Валерия Радаева, что гендиректор СЭПО объявил сотрудникам о прекращении производства холодильников 18 февраля.

СЭПО основано в 1939 году. Оно занималось производством оборудования для тракторов, позже — для авиации. С 1951 года на предприятии стали производить бытовые холодильники «Саратов», которые экспортировали в том числе в Англию и Германию. СЭПО одним из первых в СССР наладило серийный выпуск холодильников. Сейчас предприятие занимается производством широкого профиля: от бытовых приборов до авто- и авиадвигателей.

#новости #деньги

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11 комментариев
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Сумасшедший паук например

9

А говорят плохо жилось при союзе, простой обыватель мог купить ракету с крышкой от кастрюли в любом хозмаге!

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Yegor Lukyanov

Сумасшедший
1

Кстати, холодильник с пикрелейтед ( не ракета ) - стоит на даче у родителей ( в Саратове, лол) и до сих порт работает.

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Чудесный рубин

Сумасшедший
0

Ты хотел написать "встать в очередь за ракетой в любом хозмаге"

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Крохотный томагавк_два

1

Рыночек

Ответить

пепси

Крохотный
0

пОрЕшАЛ

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Dmitry Shiryaev

1

как бы оч не удивительно

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Алекс Слободских

1

А вот нехуй вечные холодильники было выпускать.
До сих пор у половины страны стоят работают по полвека.

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Серый пришелец

0

Они весили 100кг?

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Dmitry Shiryaev

Серый
1

нет, как и другие- 40-50

Ответить

Nikita Romanov

0

Рыночек порешал 

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Станислав Назаров

0

Я совсем не понимаю, как можно проебать производство. Какие уебаны этим управляют. 
Труд в России дешевле, чем в Китае.
Материалы дешевле, чем в Китае.
Завод бесплатно достался от СССР.
Инженеров в стране жопой жуй. 

Жаль что "братки" из 90х стрелять умеют но в бизнес вообще не врубается. 

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