Прекращение производства объяснили высоким уровнем конкуренции.

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Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) прекратило выпуск холодильников «Саратов», сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики. Там посчитали производство нерентабельным из-за высокого уровня конкуренции.

В министерстве отметили, что СЭПО — частное предприятие, и решение о прекращении производства принимают собственники и акционеры. Также в ведомстве сообщили, что от руководства пока не поступало уведомления о высвобождении персонала (по состоянию на 20 февраля).

Местная жительница Елена Мищенко написала в комментариях к посту в Инстаграме губернатора Саратовской области Валерия Радаева, что гендиректор СЭПО объявил сотрудникам о прекращении производства холодильников 18 февраля.