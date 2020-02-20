Прямой эфир
Прекращение производства объяснили высоким уровнем конкуренции.
Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) прекратило выпуск холодильников «Саратов», сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики. Там посчитали производство нерентабельным из-за высокого уровня конкуренции.
В министерстве отметили, что СЭПО — частное предприятие, и решение о прекращении производства принимают собственники и акционеры. Также в ведомстве сообщили, что от руководства пока не поступало уведомления о высвобождении персонала (по состоянию на 20 февраля).
Местная жительница Елена Мищенко написала в комментариях к посту в Инстаграме губернатора Саратовской области Валерия Радаева, что гендиректор СЭПО объявил сотрудникам о прекращении производства холодильников 18 февраля.
СЭПО основано в 1939 году. Оно занималось производством оборудования для тракторов, позже — для авиации. С 1951 года на предприятии стали производить бытовые холодильники «Саратов», которые экспортировали в том числе в Англию и Германию. СЭПО одним из первых в СССР наладило серийный выпуск холодильников. Сейчас предприятие занимается производством широкого профиля: от бытовых приборов до авто- и авиадвигателей.
А говорят плохо жилось при союзе, простой обыватель мог купить ракету с крышкой от кастрюли в любом хозмаге!
Кстати, холодильник с пикрелейтед ( не ракета ) - стоит на даче у родителей ( в Саратове, лол) и до сих порт работает.
Ты хотел написать "встать в очередь за ракетой в любом хозмаге"
Рыночек
А вот нехуй вечные холодильники было выпускать.
До сих пор у половины страны стоят работают по полвека.
Они весили 100кг?
Я совсем не понимаю, как можно проебать производство. Какие уебаны этим управляют.
Труд в России дешевле, чем в Китае.
Материалы дешевле, чем в Китае.
Завод бесплатно достался от СССР.
Инженеров в стране жопой жуй.
Жаль что "братки" из 90х стрелять умеют но в бизнес вообще не врубается.