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При рождении второго ребёнка выплаты увеличатся на 150 тысяч рублей.
Депутаты госдумы приняли в третьем чтении поправки, направленные на расширение программы материнского капитала. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Согласно этим поправкам, выплачивать материнский капитал теперь будут и на первого ребенка — 466 тысяч рублей. При рождении или усыновления второго ребёнка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей: в общей сложности он составит 616 тысяч рублей.
15 января Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, где предложил выплачивать материнский капитал не только за рождение второго ребёнка, как раньше, а уже за первенца.
Го ебаца
Опять не написали, что если за первого получил 460, то за второго не дадут 600
А кто-нибудь мне расскажет, чем это отличается от "просто раздать 466 тысяч" и почему это не повлияет на инфляцию?
Ладно, сузим вопрос: почему бы тогда не поднять цены на недвижимость, если все сейчас ипотеки на маткапитал брать будут?
Они сами собой поднимутся из-за этого, к моему глубочайшему сожалению
Потому что спрос пока что сильно ниже предложения. И сильно забрать цену на недвижку не получается (после того как она наебнулась в 14 году так и не поднялась до старых значений)
Аж на целых 5 тысяч наебнулись, во беда. А потом улетели в космос.
я на стыке миллениалов и зумеров родился, мне можно
Это ж полторы тысячи бутылок водки. На четыре года хватит! Плодимся, пацаны!
А если близнецы, допустим. Что при этом будет?
ДАВАЙТЕ ПЛОДИТЬСЯ, ТОВАРИЩИ!
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это кто-то развлекается или ты кукухой поехал?
создаешь себе подобных
я так понял ты уже начал плодиться
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Если я правильно помню, то на этот материнский капитал могут претендовать только семьи с достатком ниже прожиточного минимума. Но об этом почему-то упоминается в единичных статьях.