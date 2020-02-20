При рождении второго ребёнка выплаты увеличатся на 150 тысяч рублей.

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Депутаты госдумы приняли в третьем чтении поправки, направленные на расширение программы материнского капитала. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно этим поправкам, выплачивать материнский капитал теперь будут и на первого ребенка — 466 тысяч рублей. При рождении или усыновления второго ребёнка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей: в общей сложности он составит 616 тысяч рублей.