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Артём Мазанов
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Госдума приняла закон о выплате маткапитала на первого ребёнка — 466 тысяч рублей Материал редакции

При рождении второго ребёнка выплаты увеличатся на 150 тысяч рублей.

40 комментариев
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Депутаты госдумы приняли в третьем чтении поправки, направленные на расширение программы материнского капитала. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно этим поправкам, выплачивать материнский капитал теперь будут и на первого ребенка — 466 тысяч рублей. При рождении или усыновления второго ребёнка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей: в общей сложности он составит 616 тысяч рублей.

15 января Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, где предложил выплачивать материнский капитал не только за рождение второго ребёнка, как раньше, а уже за первенца.

Обсуждение: Материнский капитал при рождении…
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#новости #госдума

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40 комментариев
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Внешний рубин

13

Самыми популярными именами в 2020 году стали: Ипотека и Кредит.

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Иван Семёныч

9

Го ебаца

Ответить

Пальто в коне

Иван
3

го, я создал

Ответить

Илья Гераськин

3

Опять не написали, что если за первого получил 460, то за второго не дадут 600

Ответить

пепси

Илья
9

Бля ((

Вытаскиваю, дорогая

Ответить

Папуша

Илья
1

Значит будем рожать сразу второго

Ответить

Александр Великий

Илья
1

А сколько дадут

Ответить

Andre Macareno

1

А кто-нибудь мне расскажет, чем это отличается от "просто раздать 466 тысяч" и почему это не повлияет на инфляцию?

Ответить

Kyler

Andre
6

Их не так то просто с ходу обналичить, возможно только на целевые расходы, учеба, ипотека и т.п.

Ответить

Andre Macareno

Kyler
8

Ладно, сузим вопрос: почему бы тогда не поднять цены на недвижимость, если все сейчас ипотеки на маткапитал брать будут?

Ответить

Дмитрий Городских

Andre
8

Они сами собой поднимутся из-за этого, к моему глубочайшему сожалению

Ответить

Tellst

Andre
1

Слыш, нахуй ты идеи подкидываешь? Я ещё хату не приобрёл!

Ответить

Евгений Абрамовских

Andre
0

Потому что спрос пока что сильно ниже предложения. И сильно забрать цену на недвижку не получается (после того как она наебнулась в 14 году так и не поднялась до старых значений)

Ответить

Rudolf Cunningham

Евгений
0

Аж на целых 5 тысяч наебнулись, во беда. А потом улетели в космос.

Ответить

fox_rus

Kyler
0
Ответить

пепси

Andre
2

Сам блять выясняй, тупень. Всё им лень уже, миллениалам.

Ответить

Andre Macareno

пепси
1

я на стыке миллениалов и зумеров родился, мне можно

Ответить

пепси

Andre
1

Пепси Пшоттер и Принц-полукровка

Ответить

ouxen

Andre
1

ты на кокрастыке

Ответить

Сергей Лукин

пепси
1

Ооо, поколение пепси порвало

Ответить

Иван Семёныч

Andre
0

чем отличается

Причину надо искать в цели такого мува

Ответить

Саша Круг

Andre
0

почему это не повлияет на инфляцию

Так эмиссию ж никто не осуществляет

Ответить

Соня Котова

2

*В России возросло количество алкоголиков, наркоманов и детей сирот*

Ответить

Нижний интернет

1

Это ж полторы тысячи бутылок водки. На четыре года хватит! Плодимся, пацаны!

Ответить

ouxen

1

вельзевул карлович маткапитал

Ответить

ouxen

1

это говно будет ежегодно индексироваться на инфляцию 20%?

Ответить

Александр Антонов

0

А если близнецы, допустим. Что при этом будет?

Ответить

пепси

Александр
1

проблемы и путаница 

Ответить

пепси

0

ДАВАЙТЕ ПЛОДИТЬСЯ, ТОВАРИЩИ!

Ответить

Комментарий удален

пепси

пепси
0

Тебе реально скучно?)

Ответить

mne horosho

пепси
0

это кто-то развлекается или ты кукухой поехал?

Ответить

пепси

mne
0

я тут вообще каким боком лол))

Ответить

mne horosho

пепси
0

создаешь себе подобных
я так понял ты уже начал плодиться

Ответить

пепси

mne
0

да, бля, почкованием, ага))

Ответить

mne horosho

пепси
0

я знал, что ты гриб))

Ответить

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Комментарий удален

пепси

пепси
0

Я не ем детей

Ответить

...

0

Надеюсь все понимают благодаря кому всё это!!!

Ответить

Евгений Козлов

0

"Ищу тянку, я васян с завода"

Ответить

Ivan Knyazev

0

Если я правильно помню, то на этот материнский капитал могут претендовать только семьи с достатком ниже прожиточного минимума. Но об этом почему-то упоминается в единичных статьях.

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Deepsdog

0

Слыш рожать

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