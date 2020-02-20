«Я вам пригожусь. Со мной будет явно веселее».

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​Сергей Шнуров на встрече Бориса Титова с главами региональных отделений в Петербурге Фото: «Фонтанка.ру»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в «Партию роста». Об этом объявили на встрече лидера партии Бориса Титова с главами региональных отделений в Петербурге.

Жизнь моя завернула таким странным поворотом. Помаячила мне в виде «Партии роста». Мне кажется, я вам пригожусь. По крайней мере, внесу яркие краски. Буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселее. Сергей Шнуров



Музыкант будет баллотироваться от партии в Госдуму на выборах 2021 года, утверждают «Открытые медиа». Сам Шнуров не исключил этого: «В планах такое, может быть, есть, а может, и нет».

По информации «Открытых медиа», Шнурова попросили принять в партию по указанию администрации президента, и Титов отдал ему первый номер в списке партии на выборах. Издание сообщает, что в Кремле давно планировали участие музыканта в выборах, но сомневались из-за его невысокого рейтинга среди россиян. Собеседник «Открытых медиа» сказал, что доля избирателей, которые точно за него не проголосует, не превышает 50%.

В январе «Медуза» писала, что в АП рассматривали сценарии регистрации нескольких новых партий для создания иллюзии конкуренции на выборах в Госдуму. Среди новых оппозиционных лидеров назывались в том числе Юрий Дудь и Сергей Шнуров.