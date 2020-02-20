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Алексей Боржонов
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Сергей Шнуров вступил в «Партию роста». Он может баллотироваться от неё в Госдуму Материал редакции

«Я вам пригожусь. Со мной будет явно веселее».

33 комментария
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​Сергей Шнуров на встрече Бориса Титова с главами региональных отделений в Петербурге Фото: «Фонтанка.ру»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в «Партию роста». Об этом объявили на встрече лидера партии Бориса Титова с главами региональных отделений в Петербурге.

Жизнь моя завернула таким странным поворотом. Помаячила мне в виде «Партии роста». Мне кажется, я вам пригожусь. По крайней мере, внесу яркие краски. Буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселее.

Сергей Шнуров

Музыкант будет баллотироваться от партии в Госдуму на выборах 2021 года, утверждают «Открытые медиа». Сам Шнуров не исключил этого: «В планах такое, может быть, есть, а может, и нет».

По информации «Открытых медиа», Шнурова попросили принять в партию по указанию администрации президента, и Титов отдал ему первый номер в списке партии на выборах. Издание сообщает, что в Кремле давно планировали участие музыканта в выборах, но сомневались из-за его невысокого рейтинга среди россиян. Собеседник «Открытых медиа» сказал, что доля избирателей, которые точно за него не проголосует, не превышает 50%.

В январе «Медуза» писала, что в АП рассматривали сценарии регистрации нескольких новых партий для создания иллюзии конкуренции на выборах в Госдуму. Среди новых оппозиционных лидеров назывались в том числе Юрий Дудь и Сергей Шнуров.

Ранее о создании партий объявили основатель Faberlic Алексей Нечаев и директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров.

#новости #политика

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33 комментария
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Roman Persianinov

31

Без лишних слов

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Вредный огонь

Roman
9

Автобиографично получилось 

Ответить

Серый пришелец

Вредный
1

Практически как зеленский

Ответить

Эдуард Гладышев

16

Ждём в инстаграмме стих почему Путин такой красавчик

Ответить

Тюремный звук

10

А что, кто-то лепил из Шнурова оппозиционера?  Он, как и Ургант, ловят хайп и бабло на дозволенных темах и не переходят тонкую грань. Я все думал, когда же он встроится.

Ответить

ouxen

Тюремный
2

это самые опасные подонки

Ответить

Эдуард Гладышев

Тюремный
0

Так он сам из себя его лепит. Только не понятно зачем. С одной стороны пишет, что не прочь, чтобы привластные прихлебалы улетели, а с другой стороны, играет по одну сторону с этими прихлебалами.

Ответить

Вредный огонь

7

Без мата я эту новость комментировать не могу (

Ответить

Особый шмель

7

Днище

Ответить

Чудесный рубин

5

Ну а что, шнур уже долгие годы не более, чем ездок по корпоративам, для него это ещё один способ поднять денег и найти благодарных заказчиков на будущее.

Ответить

Vladimir Medvedev

Чудесный
1

Почему только корпоративы? Популярный исполнитель, стадионы собирает... 

Он давно и целенаправленно скатывался в говно и попсятину.

Ответить

Чудесный рубин

Vladimir
0

С целого стадиона гонорар может быть меньше, чем с иного корпоратива.

Ответить

Георгий Турманидзе

3

Надеюсь и верю, что нынешнее правительство само посадит ростки того, что потом его погубит. Все эти партии-спойлеры при должной удаче могут оттянуть избирателя от Единой России. Помните, что царская власть поощряла марксизм в самом начале его распространения в России. 

Ответить

Роман Андронов

Георгий
4

 могут оттянуть избирателя от Единой России

 Голоса, отданные за партии, не прошедшие в парламент, пропорционально распределяются между другими партиями.

Ответить

George Weiller

4

Ну как грится, уже не торт

Ответить

Dra

2

Ты всё Россию прославляешь, а лучше б мусор выносил.

Ответить

ouxen

2
Ответить

Alexandr Strijov

2

На самом деле проблема обманутых ожиданий на стороне обманутого. Сам дурак, что ожидал от шнура, что он будет делать что-то по твоему, а он взял и сделал по своему. Топ кек

Ответить

Папуша

0

Понял, что там можно денег больше срубить, не только на новые зубы хватит

Ответить

Словесный Интервент

0

Даже, если он пройдёт в госудуму, в первый же день передаст свой партийный билет кому-то другому. 
Нам всем сразу дают понять, что выборы, это не про политику, а развлекательной шоу, нового фронтмена привели. 

Ответить

ouxen

Словесный
0

что значит блять дают

Ответить

Иван Семёныч

0

По идее Шнуров мог бы отобрать голоса от ЛДПР

Ответить

Комментарий удален

Безопасный яд

пепси
0

У порвахи кадашова новый твинк бггг

Ответить

сироп от щекотки

0

Серег, почем звонят твоиии колокола 

Ответить

Алихан Бексеитов

0

какой красивый и опрятный, наверное, мама собирала

Ответить

Nikita Zubkov

0

Надеюсь конституцию он прочитал

Ответить

Константин Курасов

0

Самое страшное случилось

Ответить

colorless

0

Подозреваю, что это был скорее вынужденный шаг. Дед хочет продолжать вкусно жрать и сладко спать, понимаю.

Ответить

Законный ГОСТ

0

Новый клоун у пидарасов.

Ответить

Aleks Ad

0

ну а куда ещё деграданту идти то, как не в госдуму?

Ответить

Kirill Beerlove

0

Лол, неужели кого-то удивляют вступление Шнура в провластные партию, после того как дядька и так уже на «ТЫ» с Мэрией Москвы после его заказных клипов? 

Ответить

Иван Семёныч

Kirill
0

почему провластная то? какие тогда не провластные (из зарегенных).. 

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Vladimir Arnaut

0

Вот только 5 минут назад спал Прилепина и его партию, а поди ж ты глянь и сам в политику пришёл 

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