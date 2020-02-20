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«Я вам пригожусь. Со мной будет явно веселее».
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в «Партию роста». Об этом объявили на встрече лидера партии Бориса Титова с главами региональных отделений в Петербурге.
Музыкант будет баллотироваться от партии в Госдуму на выборах 2021 года, утверждают «Открытые медиа». Сам Шнуров не исключил этого: «В планах такое, может быть, есть, а может, и нет».
По информации «Открытых медиа», Шнурова попросили принять в партию по указанию администрации президента, и Титов отдал ему первый номер в списке партии на выборах. Издание сообщает, что в Кремле давно планировали участие музыканта в выборах, но сомневались из-за его невысокого рейтинга среди россиян. Собеседник «Открытых медиа» сказал, что доля избирателей, которые точно за него не проголосует, не превышает 50%.
В январе «Медуза» писала, что в АП рассматривали сценарии регистрации нескольких новых партий для создания иллюзии конкуренции на выборах в Госдуму. Среди новых оппозиционных лидеров назывались в том числе Юрий Дудь и Сергей Шнуров.
Ранее о создании партий объявили основатель Faberlic Алексей Нечаев и директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров.
Без лишних слов
Автобиографично получилось
А что, кто-то лепил из Шнурова оппозиционера? Он, как и Ургант, ловят хайп и бабло на дозволенных темах и не переходят тонкую грань. Я все думал, когда же он встроится.
Так он сам из себя его лепит. Только не понятно зачем. С одной стороны пишет, что не прочь, чтобы привластные прихлебалы улетели, а с другой стороны, играет по одну сторону с этими прихлебалами.
Ну а что, шнур уже долгие годы не более, чем ездок по корпоративам, для него это ещё один способ поднять денег и найти благодарных заказчиков на будущее.
Почему только корпоративы? Популярный исполнитель, стадионы собирает...
Он давно и целенаправленно скатывался в говно и попсятину.
С целого стадиона гонорар может быть меньше, чем с иного корпоратива.
Надеюсь и верю, что нынешнее правительство само посадит ростки того, что потом его погубит. Все эти партии-спойлеры при должной удаче могут оттянуть избирателя от Единой России. Помните, что царская власть поощряла марксизм в самом начале его распространения в России.
могут оттянуть избирателя от Единой России
Голоса, отданные за партии, не прошедшие в парламент, пропорционально распределяются между другими партиями.
На самом деле проблема обманутых ожиданий на стороне обманутого. Сам дурак, что ожидал от шнура, что он будет делать что-то по твоему, а он взял и сделал по своему. Топ кек
Даже, если он пройдёт в госудуму, в первый же день передаст свой партийный билет кому-то другому.
Нам всем сразу дают понять, что выборы, это не про политику, а развлекательной шоу, нового фронтмена привели.
Комментарий удален
Подозреваю, что это был скорее вынужденный шаг. Дед хочет продолжать вкусно жрать и сладко спать, понимаю.
Лол, неужели кого-то удивляют вступление Шнура в провластные партию, после того как дядька и так уже на «ТЫ» с Мэрией Москвы после его заказных клипов?
Вот только 5 минут назад спал Прилепина и его партию, а поди ж ты глянь и сам в политику пришёл