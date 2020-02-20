Среди погибших нет россиян.

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Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess скончались от коронавируса Covid-19. Об этом пишет CNN со ссылкой на объявление капитана судна Стефано Раверы.

Погибшим пассажирам было по 80 лет. Они лечились от заболевания в одной из японских больниц. Информации об именах или гражданстве пока нет. Посольство России в Токио сообщило «Коммерсанту» россиян среди погибших нет.

По данным CNN, подтверждено ещё 624 случая заражения среди пассажиров лайнера.

5 февраля лайнер Diamond Princess поместили на карантин из-за риска распространения коронавируса. На борту судна находилось более 3,7 тысяч пассажиров.