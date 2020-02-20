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Среди погибших нет россиян.
Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess скончались от коронавируса Covid-19. Об этом пишет CNN со ссылкой на объявление капитана судна Стефано Раверы.
Погибшим пассажирам было по 80 лет. Они лечились от заболевания в одной из японских больниц. Информации об именах или гражданстве пока нет. Посольство России в Токио сообщило «Коммерсанту» россиян среди погибших нет.
По данным CNN, подтверждено ещё 624 случая заражения среди пассажиров лайнера.
5 февраля лайнер Diamond Princess поместили на карантин из-за риска распространения коронавируса. На борту судна находилось более 3,7 тысяч пассажиров.
19 февраля завершился двухнедельный карантин и власти Японии начали принимать пассажиров на берегу. Покинуть судно разрешается тем, у кого отрицательный тест на заболевание. Пока что на берег сошла первая группа численностью около 500 пассажиров.
Если бы не было ажиотажа вокруг этого вируса, то никто бы не обратил внимание на их смерть в таком возрасте
Погибшим пассажирам было по 80 лет.
считай без инцидентов прошел карантин