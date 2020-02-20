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Arthur Khamzin
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От коронавируса Covid-19 погибли два пассажира лайнера Diamond Princess. Он находился на карантине у берегов Японии Материал редакции

Среди погибших нет россиян.

2 комментария
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Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess скончались от коронавируса Covid-19. Об этом пишет CNN со ссылкой на объявление капитана судна Стефано Раверы.

Погибшим пассажирам было по 80 лет. Они лечились от заболевания в одной из японских больниц. Информации об именах или гражданстве пока нет. Посольство России в Токио сообщило «Коммерсанту» россиян среди погибших нет.

По данным CNN, подтверждено ещё 624 случая заражения среди пассажиров лайнера.

5 февраля лайнер Diamond Princess поместили на карантин из-за риска распространения коронавируса. На борту судна находилось более 3,7 тысяч пассажиров.

19 февраля завершился двухнедельный карантин и власти Японии начали принимать пассажиров на берегу. Покинуть судно разрешается тем, у кого отрицательный тест на заболевание. Пока что на берег сошла первая группа численностью около 500 пассажиров.

#новости #коронавирус #вирусизкитая

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2 комментария
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Наим Алиев

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Если бы не было ажиотажа вокруг этого вируса, то никто бы не обратил внимание на их смерть в таком возрасте

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Неизменный супер_стар

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Погибшим пассажирам было по 80 лет. 

считай без инцидентов прошел карантин

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