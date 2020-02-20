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Новости
Таня Бондарчук
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Глеб Пьяных выпустил расследование о коррупции на Кубани. Чиновники превысили смету по дорожным работам в 330 раз Материал редакции

Власти опубликовали результаты исследования дорог от частной компании, но после выхода расследования на сайте висит сообщение о техобслуживании.

5 комментариев
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Журналист Глеб Пьяных опубликовал расследование о коррупции в Краснодарском крае. Он утверждает, что кубанские чиновники превысили смету по ремонту одной из дорог в 330 раз.

Пьяных рассказал, что краснодарские власти привлекли для изучения дорожного покрытия во всём регионе одну из местных компаний под названием «Аэрогеоматика». Она разработала технологию лазерного сканирования дорог под названием «ДорГИС». Оборудование позволяет проверить качество дорожного покрытия и количество повреждений. Система передаёт результаты в единую базу данных.

По словам Пьяных, в 2019 году краевое правительство использовало технологию для сканирования трассы между станицами «Выселки» и «Кирпильская». После сканирования, правительство опубликовало результаты в открытом источнике (на сайте krd2019.public.dorgis.ru). Оборудование обнаружило на дороге 115 квадратных метров повреждённого полотна. Власти, по его словам, указали в госзаказе ремонт 37 тысяч квадратных метров, что превышает показатель в 330 раз. Согласно госконтракту, ремонт обошёлся в 162 миллиона рублей.

В расследовании Пьяных подчеркнул, что власти вероятно закроют доступ к результатам исследования дорожного покрытия. TJ проверил доступность ресурса. На момент написания новости, при попытке зайти на сайт пользователю показывают сообщение о техобслуживании.

Главная страница сайта после выхода расследования

Пьяных призвал СК проверит деятельность по ремонту дорог на Кубани. Он считает, что в превышении сметы и выполнении некачественного ремонта виноваты заместитель губернатора Кубани Анатолий Вороновский и владелец «Усть-Лабинского ДРСУ» (ремонтировало вышеупомянутую дорогу) Евгений Никогда. Пьяных утверждает, что после того, как несколько лет назад Никогда передали «Усть-Лабинское ДРСУ», компанию «завалили заказами на миллиарды рублей»

#новости #расследования

Материал дополнен редакцией
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5 комментариев
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allah213

1
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Poe Ghost

allah213
22

Да всё понятно. Только как всегда непонятно, что с этим делать. Жаловаться коррупционерам на коррупционеров? Хода делу всё равно не дадут. Не государство, а сказка. 

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сироп от щекотки

–26
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Потребительский дебаркадер

2

Глеб молодец, отличные ролики снимает

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Виктор Ганелес

–2

В этом всём не хватает подтверждения, что дорога и правда хорошая
А то может датчики в машине хреновые, и ремонта требовала вся дорога от начала до конца [а деньги на её ремонт всё равно спёрли]

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