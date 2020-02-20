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В министерстве рассказали, что обошлось без увольнений.
Министерство энергетики заявило, что наказало сотрудников, которые ответственны за закупку наклеек для автомобилей с написью «Обама ЧМО». Об этом «Открытым Медиа» заявили в ведомстве.
Должности и степень наказания не уточняются, но Минэнерго подчеркнуло, что никого не уволили. Согласно Трудовому кодексу, за нарушение сотруднику могли сделать выговор или замечание, а по закону «О госслужбе» — предупреждение.
7 февраля в СМИ появилась информация, что в рамках госзаказа на обслуживание автомобилей, предприятие «Ведомственная охрана» (охраняет объекты Минэнерго) заказало наклейки «Обама ЧМО». Через несколько часов Минэнерго объявило об отмене тендера. Министерство назвало наличие наклеек списке технической ошибкой и недосмотром служб предприятия.
Наказали за незнание мировой политики. Обама уже давно не чмо, теперь у него должность сать по подъездам.