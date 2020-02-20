В министерстве рассказали, что обошлось без увольнений.

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Министерство энергетики наказало сотрудников, которые ответственны за закупку наклеек для автомобилей с надписью «Обама ЧМО». Об этом «Открытым Медиа» заявили в ведомстве.

К дисциплинарной ответственности были привлечены двое сотрудников Северо-Кавказского филиала и один сотрудник ФГУП, ответственные за допущенные ошибки. Министерство энергетики

Должности и степень наказания не уточняются, но Минэнерго подчеркнуло, что никого не уволили. Согласно Трудовому кодексу, за нарушение сотруднику могли сделать выговор или замечание, а по закону «О госслужбе» — предупреждение.