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Arthur Khamzin
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Минэнерго наказало троих сотрудников за закупку наклеек «Обама ЧМО». Ведомство не уточнило должности и степень наказания Материал редакции

В министерстве рассказали, что обошлось без увольнений.

5 комментариев
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Министерство энергетики наказало сотрудников, которые ответственны за закупку наклеек для автомобилей с надписью «Обама ЧМО». Об этом «Открытым Медиа» заявили в ведомстве.

К дисциплинарной ответственности были привлечены двое сотрудников Северо-Кавказского филиала и один сотрудник ФГУП, ответственные за допущенные ошибки.

Министерство энергетики

Должности и степень наказания не уточняются, но Минэнерго подчеркнуло, что никого не уволили. Согласно Трудовому кодексу, за нарушение сотруднику могли сделать выговор или замечание, а по закону «О госслужбе» — предупреждение.

7 февраля в СМИ появилась информация, что в рамках госзаказа на обслуживание автомобилей, предприятие «Ведомственная охрана» (охраняет объекты Минэнерго) заказало наклейки «Обама ЧМО». Через несколько часов Минэнерго объявило об отмене тендера. Министерство назвало наличие наклеек списке технической ошибкой и недосмотром служб предприятия.

#новости #госзакупки

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5 комментариев
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DESAAD LXI

2

Как в заводом апельсине заставили смотреть это видео с открытыми зрачками на протяжение 6 часов. 

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Андрей Балконский

1

Наказали за незнание мировой политики. Обама уже давно не чмо, теперь у него должность сать по подъездам.

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Иван Семёныч

Андрей
0

Почетный чмо теперь

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Евгений Шухов

0

Они же в прошлый раз говорили, что это автозамена :)

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Дмитрий Балашов

–1

чет так смешно от новостей по этому инциденту каждый раз)

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