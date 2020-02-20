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Arthur Khamzin
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FT: Рынок мобильных приложений рекордно вырос из-за вспышки коронавируса в Китае. Самой популярной категорией стали игры Материал редакции

Второе место заняли образовательные сервисы.

2 комментария
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Рынок мобильных приложений показал рекордный рост из-за вспышки коронавируса Covid‑19. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на данные аналитиков App Annie. Самой популярной категорией стали видеоигры.

В первую неделю февраля (со 2 числа) граждане Китая совершили более 222 миллионов загрузок. Кроме этого, среднее число загрузок в первые две недели месяца вырос на 40% по сравнению с этим же показателем за весь прошлый год.

Аналитики App Annie пояснили, что обычно число скачиваний обычно снижается после праздников в честь Китайского нового года, но в этом году показатели только выросли. В компании рассказали, что самой популярной категорией приложений стали игры. На втором месте — образовательные сервисы.

Активность китайских пользователей отразилась на стоимости компаний. Акции китайской корпорации Tencent достигли своего максимум за последние 20 месяцев. Тоже самое произошло с образовательными сервисами. Стоимость New Oriental Education выросла на 17%.

Несмотря на рост популярности мобильных игр, в индустрии возникли проблемы из-за коронавируса. Токийский аналитик заявил, что из-за заболевания Sony придётся ограничить выпуск нового поколения игровых приставок.

Вспышка коронавируса Covid-19 в Китае началась в декабре 2019 года. В январе от заболевания скончался первый заболевший.

По данным на 20 февраля, в Китае от вируса погибло более 2,1 тысячи человек. Заражённых более 74,5 тысяч. При этом, более 16 тысяч граждан Китая выздоровели.

#новости #коронавирус #игры #сервисы #covid19

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2 комментария
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rossoshmap

7

Тут тоже один больной ps4 заказал. 

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Наим Алиев

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Ну а хули делать в карантине? Рубиться в таймкиллеры

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