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Им также придётся указать номер карты «Тройка», чтобы власти могли отслеживать их передвижения.
Московский метрополитен поручил сотрудникам при встрече с гражданами Китая проводить их анкетирование. Об этом пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на источник в московском транспортном комплексе.
Изданию предоставили копию анкеты. Она состоит из четырёх страниц. Вопросы сформулированы на двух языках — русском и китайском. Граждан Китая расспросят о симптомах ОРВИ, цели приезда, месте проживания и других деталях. Также опрошенных обяжут указать номер карты «Тройка», чтобы можно было отслеживать их перемещения. Найти образец анкеты можно здесь.
19 февраля в соцсетях появилась информация о том, что «Мосгортранс» обязал водителей автобусов, троллейбусов, трамваем и электробусов вызывать наряд полиции в случае обнаружения в транспорте лиц китайской национальности. В разговоре с TJ организация заявила, что осуществляет мониторинг для обеспечения безопасности пассажиров.
Расизм жив, посоны 🤘
Традиционно жёпа, куда можете направлять свои минуса́
(__!__)
Предлагаю ссылать всех китайцев на Украину.
Зачем?
А зачем больных чумой коров кидали в крепость катапультами?
Зачем в заголовке первым словом идёт Михаил барисычходорковский медиа?