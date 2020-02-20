Им также придётся указать номер карты «Тройка», чтобы власти могли отслеживать их передвижения.

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Московский метрополитен поручил сотрудникам при встрече с гражданами Китая проводить их анкетирование. Об этом пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на источник в московском транспортном комплексе.

Изданию предоставили копию анкеты. Она состоит из четырёх страниц. Вопросы сформулированы на двух языках — русском и китайском. Граждан Китая расспросят о симптомах ОРВИ, цели приезда, месте проживания и других деталях. Также опрошенных обяжут указать номер карты «Тройка», чтобы можно было отслеживать их перемещения. Найти образец анкеты можно здесь.