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Arthur Khamzin
663

«МБХ Медиа»: в московском метро граждан Китая заставят пройти анкетирование. Их спросят о симптомах ОРВИ и цели приезда Материал редакции

Им также придётся указать номер карты «Тройка», чтобы власти могли отслеживать их передвижения.

12 комментариев
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Московский метрополитен поручил сотрудникам при встрече с гражданами Китая проводить их анкетирование. Об этом пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на источник в московском транспортном комплексе.

Изданию предоставили копию анкеты. Она состоит из четырёх страниц. Вопросы сформулированы на двух языках — русском и китайском. Граждан Китая расспросят о симптомах ОРВИ, цели приезда, месте проживания и других деталях. Также опрошенных обяжут указать номер карты «Тройка», чтобы можно было отслеживать их перемещения. Найти образец анкеты можно здесь.

19 февраля в соцсетях появилась информация о том, что «Мосгортранс» обязал водителей автобусов, троллейбусов, трамваем и электробусов вызывать наряд полиции в случае обнаружения в транспорте лиц китайской национальности. В разговоре с TJ организация заявила, что осуществляет мониторинг для обеспечения безопасности пассажиров.

#новости #москва #covid19 #коронавирус

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12 комментариев
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Harold Peterson

2

https://www.youtube.com/watch?v=NJQ02TWZvgM

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пепси

1

"Хули приехали?"

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Taktischer Corgi

0

Расизм жив, посоны 🤘

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Taktischer Corgi

Taktischer
1

Традиционно жёпа, куда можете направлять свои минуса́

(__!__)

Ответить

Сергей Васильев

0

Предлагаю ссылать всех китайцев на Украину.

Ответить

Taktischer Corgi

Сергей
0

Зачем?

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Сергей Васильев

Taktischer
0

А зачем больных чумой коров кидали в крепость катапультами?

Ответить

Taktischer Corgi

Сергей
2

Есть видео?

Ответить

fox_rus

Сергей
0

Нужно нашивки делать

Ответить

Женатый череп

Сергей
0

На Украине даже своих не очень хотят видеть.

Ответить

Евсей Дмитриев

0

Зачем в заголовке первым словом идёт Михаил барисычходорковский медиа?

Ответить

Taktischer Corgi

Евсей
1

Очень хоца $50млрд

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