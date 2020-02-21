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Arthur Khamzin
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ТАСС: приставу Чертановского суда, где застрелился бывший начальник управления ФСИН, предъявили обвинения в халатности Материал редакции

Ведомство продолжит расследование случившегося.

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Следственный комитет предъявил обвинения в халатности одному из судебных приставов Чертановского суда Москвы, где застрелился экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фигурантом дела стал пристав Нефедов Э. С. Его обвиняют по статье 293 УК РФ. Собеседник издания также подчеркнул, что ведомство продолжит проверку случившегося. Детали следствия не уточняются.

12 февраля бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов после оглашения приговора совершил самоубийство в зале Чертановского суда Москвы. Его обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей.

Life Shot опубликовал видео досмотра Свиридова на входе в суд. На видео было видно, как при досмотре сработала рамка, после чего у него нашли фляжку с алкоголем. Подсудимый отдал её знакомому, после чего забрал. Повторно Свиридова не проводили через рамку.

Свиридов был ликвидатором последствий Чернобыльской катастрофы. Он был болен раком четвёртой степени.

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