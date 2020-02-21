Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
1492

Bloomberg: YouTube разместит рекламу Дональда Трампа на главной странице в преддверии выборов в США Материал редакции

Предположительно, стоимость такой рекламы составляет от нескольких сотен тысяч до миллиона долларов в день.

9 комментариев
В закладки

Избирательный штаб Дональда Трампа приобрёл рекламу на главной странице YouTube. Об этом Bloomberg сообщили два источника, осведомлённые о сделке. Видеосервис разместит рекламу на платформе в преддверии дня выборов (перед третьим ноября).

Издание сравнило рекламу на YouTube с показом Супербоула на телевидении. По данным исследовательского центра Pew, около 3/4 взрослых жителей США пользуются видеосервисом Google. Предположительно, её охват даже превышает показатели Facebook.

Стоимость и продолжительность рекламы на YouTube не уточняется, но, по данным издания, подобное рекламное место может стоить от нескольких сотен тысяч долларов до миллиона за день. Глава предвыборбной кампании Трампа Брэд Парскаль заявил, что избирательный штаб текущего президента может потратить до 500 миллионов долларов на цифровую рекламу.

YouTube отказался комментировать сделку, но компания отметила, что политики часто приобретают лучшие места для рекламы. Сервис отметил, что у них можно купить подобную рекламу, но необходимо, чтобы она соответствовала требованиям компании.

По данным аналитической компании Emarketer, объёмы политической рекламы в текущем цикле выборов могут достичь объёма в 1,34 миллиарда долларов. Эта сумма вдвое превышает уровень предыдущих президентских выборов.

#новости #сша #трамп

Новости
Подписан
Отписаться
«МБХ Медиа»: в московском метро граждан Китая заставят пройти анкетирование. Их спросят о симптомах ОРВИ и цели приезда
Им также придётся указать номер карты «Тройка», чтобы власти могли отслеживать их передвижения.
2
12
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0430\u043c\u043f","\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 9, "likes": 12, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 144909, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 21 Feb 2020 09:05:32 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа для ИТ-специалистов
от российских и зарубежных компаний
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 144909, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/144909\/get","add":"\/comments\/144909\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/144909"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Программный велосипед

5

Ох и вони то поднимут против ютуба

Ответить

Arthur Khamzin

Программный
–1

Да хер знает. Пока на самом деле не официально, поэтому хз.

Ответить

Босфор Восточный

Arthur
0

Поднимут-поднимут. Правда, демократов природа фантазией обделила, поэтому ничего оригинального они не родят.

Ответить

rossoshmap

2

 перед третьим ноября

аккурат ко дню народного единства

Ответить

Радислав Иванов

1

Если, как любят заявлять сторонники Трампа, в ютубе сидят жиды-глобалисты, которые против Трампа, христианских ценностей, белых людей и традиционализма, тогда зачем на ютубе он может спокойно купить рекламу, рекламируя себя к предстоящим выборам? Неужто это всё пиздежь чтобы оставаться у власти, мол я в кольце врагов, поддержите меня? Ну, знаете, типа как ещё кое-кто делает у нас в стране.

Ответить

сироп от щекотки

Радислав
–1

жиды

купить

?

Ответить

Сергей Колегов

0

Реклама ТЖ на главной Яндекса.
Стоимость размещения — до миллиона подписок в день

Ответить

Сергей Колегов

Сергей
0

В преддверии выборов аватарки @Аниме на весенний сезон

Ответить

Ебаный Кошмар

0

Будет эпичный фейерверк из разорванных демократских жоп, зарево будем наблюдать из самой сибири.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Животные
В Калининграде хаски в свитере ежедневно ждёт хозяйку у работы по 8 часов. Ей пришлось повесить обращение к прохожим
Женщина не может оставить собаку дома, так как живёт на съёмной коммунальной квартире.
96
Интернет
Тред: Странные и необычные истории со знаменитостями, которых встречали пользователи Твиттера
Увидеть выгуливающего собаку Куклачёва, пожелать хорошего дня Тому Хэнксу в Нью-Йорке, услышать «иди на**й» от Киркорова.
147
Новости
РБК: власти откажутся от проведения аукционов по распределению частот для сетей 5G
Вместо этого операторам предложат развивать сети в уже выделенных диапазонах частот.
95
Популярное за три дня
Ретро
Пушкин вне славы и поэзии: путь от скандалиста и бунтаря к гибели
Обратный взгляд на жизнь автора, сакрального для российской культуры.
86
Истории
«Дело Сети» сталинского СССР: как из советских инженеров создавали террористов ради народного единения
Общественность хором требовала казни фигурантов, процесс против которых знаменовал начало массовых репрессий.
109
Новости
Петербурженка спросила Путина, как прожить на 10 800 рублей в месяц. Он ответил, что «очень трудно»
Президент ответил, что у него не самая большая зарплата в стране.
102

Прямой эфир

Sancobot

Трамп раскритиковал решение…

Mr. LoveJoy

Уверенные альфачи в треде?

пепси

Запись в подсайте Мемы

Мощный Каковощи

Запись в подсайте Мемы

Glebov

Запись в подсайте Мемы

пепси

Трамп раскритиковал решение…

Унылый Лось

Разжигатели из Новых Санжаров

пепси

Запись в подсайте Мемы

Mr. LoveJoy

Уверенные альфачи в треде?

пепси

Уверенные альфачи в треде?

Glebov

Запись в подсайте Мемы

Alexei Kuksin

Запись в подсайте Мемы

Бдительный…

Разжигатели из Новых Санжаров

Mr. LoveJoy

Уверенные альфачи в треде?

Карина Мирзаева

Запись в подсайте Мемы

Glebov

Запись в подсайте Мемы

пепси

Разжигатели из Новых Санжаров

Сальвадор Корж

Разжигатели из Новых Санжаров

Mykola Glushchenko

Отец застреленной в прямом…

Павел Петрович

Запись в подсайте Мемы
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]