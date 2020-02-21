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Предположительно, стоимость такой рекламы составляет от нескольких сотен тысяч до миллиона долларов в день.
Избирательный штаб Дональда Трампа приобрёл рекламу на главной странице YouTube. Об этом Bloomberg сообщили два источника, осведомлённые о сделке. Видеосервис разместит рекламу на платформе в преддверии дня выборов (перед третьим ноября).
Издание сравнило рекламу на YouTube с показом Супербоула на телевидении. По данным исследовательского центра Pew, около 3/4 взрослых жителей США пользуются видеосервисом Google. Предположительно, её охват даже превышает показатели Facebook.
Стоимость и продолжительность рекламы на YouTube не уточняется, но, по данным издания, подобное рекламное место может стоить от нескольких сотен тысяч долларов до миллиона за день. Глава предвыборбной кампании Трампа Брэд Парскаль заявил, что избирательный штаб текущего президента может потратить до 500 миллионов долларов на цифровую рекламу.
YouTube отказался комментировать сделку, но компания отметила, что политики часто приобретают лучшие места для рекламы. Сервис отметил, что у них можно купить подобную рекламу, но необходимо, чтобы она соответствовала требованиям компании.
По данным аналитической компании Emarketer, объёмы политической рекламы в текущем цикле выборов могут достичь объёма в 1,34 миллиарда долларов. Эта сумма вдвое превышает уровень предыдущих президентских выборов.
Ох и вони то поднимут против ютуба
Поднимут-поднимут. Правда, демократов природа фантазией обделила, поэтому ничего оригинального они не родят.
Если, как любят заявлять сторонники Трампа, в ютубе сидят жиды-глобалисты, которые против Трампа, христианских ценностей, белых людей и традиционализма, тогда зачем на ютубе он может спокойно купить рекламу, рекламируя себя к предстоящим выборам? Неужто это всё пиздежь чтобы оставаться у власти, мол я в кольце врагов, поддержите меня? Ну, знаете, типа как ещё кое-кто делает у нас в стране.
Реклама ТЖ на главной Яндекса.
Стоимость размещения — до миллиона подписок в день
Будет эпичный фейерверк из разорванных демократских жоп, зарево будем наблюдать из самой сибири.