Спецслужбы США считают, что Россия вмешивается в избирательную кампанию, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах 2020 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией. Также эту информацию подтвердили CNN и The Washington Post.