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Американские СМИ пишут, что на этот раз Россия изменит тактику.
Спецслужбы США считают, что Россия вмешивается в избирательную кампанию, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах 2020 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией. Также эту информацию подтвердили CNN и The Washington Post.
По данным NYT, 13 февраля сотрудники разведки США провели закрытый брифинг для членов Палаты представителей и рассказали, что Россия собирается вмешаться в праймериз демократов и во всеобщие выборы. Для этого будут использоваться Facebook и другие соцсети.
NYT отмечает, что если в 2016 году российские спецслужбы, вмешиваясь в выборы, выдавали себя за американцев, то теперь они собираются изменить тактику и заставить жителей США самих распространять дезинформацию, подрывая доверие американцев к избирательной системе. Эта стратегия позволит обойти алгоритмы соцсетей по борьбе с фейками.
По данным СМИ, Россия будет использовать для работы серверы США. Также сообщается, что российские хакеры собираются устраивать кибератаки, которые будут выглядеть так, будто их проводят из Ирана.
NYT сообщает, что Трамп узнал о содержании брифинга и остался недоволен им настолько, что решил не предлагать кандидатуру Джозефа Магуайра на пост главы национальной разведки — брифинг проводила помощница Магуайра.
Спецслужбы США считают, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года, взламывая переписку демократов, используя таргетированную рекламу в соцсетях и пытаясь повлиять на избирателей при помощи «фабрики троллей». Москва неоднократно отрицала обвинения.
Знакомьтесь, российские хакеры
я этоого парня знаю -он в 2016 трампа сделал президентом через брутфорс
через брутфорс своей печени)
Скорее через инъекцию.
@сироп от щекотки как так прилетел диз, в ту же секунду как я нажал отправить? Ты путешествуешь сквозь время пространство?
тоже заметил и удивился
сразу с минусом опубликовалось
блять, может это ОН!!тот самый российские хакеры
Да я промахнулся, вредина
да меня больше удивила скорость, чем оценка)
Я живу в сибири, у нас тут плюс 5 часов. Я уже всю ветку прочитал
В какой коммент вкладывать лайки?
Я вроде зеркало не заказывал, но спасибо, что поставил его здесь.
Кек
Украинские. Русские хакеры одни из лучших в мире это всем известно.
Русские. Украинские хакеры одни из лучших в мире это всем известно.
Это если с макбуком, но макбука у них пока нет.
@Вахтёр TJ тут наброс, вы же удаляете набросы, в чём дело?
пока что наброс только от тебя
Нет. Он набросил. Написал русские хакеры и какой то алкаш на фото.
Забаньте Максимку
Ты сначала на его концерт сходи. Там рвань, фаера, молодость!
Да отключите уже рашку от Интернета.
Но мы тогда твои комментарии не сможем читать. А как жить без осознантя, что кому-то хуевее, чем тебе
Выборы еще даже не начались, а обвинения в вмешательстве уже предъявлены. :)
не могу перестать гордиться страной, как мы всех вертим. В сша своего президента ставим второй срок подряд, завоевываем территории, контролируем африку. Мощь!
Российские пропагандоны: На Западе готовится вброс компромата
Американские пропагандоны: Россия готовится вмешаться в выборы
Вот если хоть один мерзавец позволит себе кривую ухмылочку на эту новость, шутейку там, или тому подобное!
Знайте, — карающий минус тут как тут!
Арифметика простая: разведка США не может врать. Если ёрничаешь — ты ватник.
Этож ясно как день