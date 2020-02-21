Американские СМИ пишут, что на этот раз Россия изменит тактику.

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Дональд Трамп​ Фото: AP, Эван Вук

Спецслужбы США считают, что Россия вмешивается в избирательную кампанию, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах 2020 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией. Также эту информацию подтвердили CNN и The Washington Post.

По данным NYT, 13 февраля сотрудники разведки США провели закрытый брифинг для членов Палаты представителей и рассказали, что Россия собирается вмешаться в праймериз демократов и во всеобщие выборы. Для этого будут использоваться Facebook и другие соцсети.

NYT отмечает, что если в 2016 году российские спецслужбы, вмешиваясь в выборы, выдавали себя за американцев, то теперь они собираются изменить тактику и заставить жителей США самих распространять дезинформацию, подрывая доверие американцев к избирательной системе. Эта стратегия позволит обойти алгоритмы соцсетей по борьбе с фейками.

По данным СМИ, Россия будет использовать для работы серверы США. Также сообщается, что российские хакеры собираются устраивать кибератаки, которые будут выглядеть так, будто их проводят из Ирана.

NYT сообщает, что Трамп узнал о содержании брифинга и остался недоволен им настолько, что решил не предлагать кандидатуру Джозефа Магуайра на пост главы национальной разведки — брифинг проводила помощница Магуайра.