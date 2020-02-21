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Новости
Алексей Боржонов
977

Разведка США рассказала о вмешательстве России в выборы президента-2020. Для этого снова используют соцсети Материал редакции

Американские СМИ пишут, что на этот раз Россия изменит тактику.

36 комментариев
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Дональд Трамп​ Фото: AP, Эван Вук

Спецслужбы США считают, что Россия вмешивается в избирательную кампанию, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах 2020 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией. Также эту информацию подтвердили CNN и The Washington Post.

По данным NYT, 13 февраля сотрудники разведки США провели закрытый брифинг для членов Палаты представителей и рассказали, что Россия собирается вмешаться в праймериз демократов и во всеобщие выборы. Для этого будут использоваться Facebook и другие соцсети.

NYT отмечает, что если в 2016 году российские спецслужбы, вмешиваясь в выборы, выдавали себя за американцев, то теперь они собираются изменить тактику и заставить жителей США самих распространять дезинформацию, подрывая доверие американцев к избирательной системе. Эта стратегия позволит обойти алгоритмы соцсетей по борьбе с фейками.

По данным СМИ, Россия будет использовать для работы серверы США. Также сообщается, что российские хакеры собираются устраивать кибератаки, которые будут выглядеть так, будто их проводят из Ирана.

NYT сообщает, что Трамп узнал о содержании брифинга и остался недоволен им настолько, что решил не предлагать кандидатуру Джозефа Магуайра на пост главы национальной разведки — брифинг проводила помощница Магуайра.

Спецслужбы США считают, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года, взламывая переписку демократов, используя таргетированную рекламу в соцсетях и пытаясь повлиять на избирателей при помощи «фабрики троллей». Москва неоднократно отрицала обвинения.

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#новости #сша #политика

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36 комментариев
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Ноу Нейм

11

Ну вот и приближаются самые главные выборы в жизни россиян - американские.

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George Weiller

5

Знакомьтесь, российские хакеры

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Роковой файл

George
6

я этоого парня знаю -он в 2016 трампа сделал президентом через брутфорс

Ответить

George Weiller

Роковой
1

через брутфорс своей печени)

Ответить

Александр Воскресенский

George
0

Скорее через инъекцию.

Ответить

George Weiller

Александр
0

https://www.youtube.com/watch?v=bVtvqjuK7PE

Ответить

George Weiller

George
3

@сироп от щекотки как так прилетел диз, в ту же секунду как я нажал отправить? Ты путешествуешь сквозь время пространство?

Ответить

Роковой файл

George
3

тоже заметил и  удивился
сразу с минусом опубликовалось
блять, может это ОН!!тот самый российские хакеры

Ответить

сироп от щекотки

George
0

Да я промахнулся, вредина

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George Weiller

сироп
1

да меня больше удивила скорость, чем оценка)

Ответить

сироп от щекотки

George
7

Я живу в сибири, у нас тут плюс 5 часов. Я уже всю ветку прочитал

Ответить

Сергей Колегов

сироп
2

В какой коммент вкладывать лайки?

Ответить

сироп от щекотки

Сергей
2

Вот в этот. 

Ответить

Сергей Данилюк

George
0

У тебя интернет медленный, у него быстрый, учи матчасть.

Ответить

Сергей Колегов

George
2

Я вроде зеркало не заказывал, но спасибо, что поставил его здесь.

Кек

Ответить

Сергей Данилюк

George
–3

Украинские. Русские хакеры одни из лучших в мире это всем известно.

Ответить

Роковой файл

Сергей
4

Русские. Украинские хакеры одни из лучших в мире это всем известно.

Ответить

Жалкий фонарь

Роковой
2

Это если с макбуком, но макбука у них пока нет.

Ответить

George Weiller

Жалкий
0

орнул

Ответить

Роковой файл

Жалкий
–1

там европейская школа хакинга-много нюансов

Ответить

Сергей Данилюк

Роковой
0

Это не так.

Ответить

Сергей Данилюк

George
–5

@Вахтёр TJ тут наброс, вы же удаляете набросы, в чём дело?

Ответить

Роковой файл

Сергей
0

пока что наброс только от тебя

Ответить

Сергей Данилюк

Роковой
0

Нет. Он набросил. Написал русские хакеры и какой то алкаш на фото.

Ответить

George Weiller

Сергей
0

Российский хакер, которого я представил, где наброс то?)

Ответить

Научно-Технический микрофон

Сергей
0

Забаньте Максимку

Ответить

сироп от щекотки

Научно-Техничес…
0

Ты сначала на его концерт сходи. Там рвань, фаера, молодость!

Ответить

the.nightmarez

1

Да отключите уже рашку от Интернета.

Ответить

сироп от щекотки

the.nightmarez
8

Но мы тогда твои комментарии не сможем читать. А как жить без осознантя, что кому-то хуевее, чем тебе

Ответить

Сергей Лукин

0

Выборы еще даже не начались, а обвинения в вмешательстве уже предъявлены. :)

Ответить

Роковой файл

Сергей
3

на всякий случай

Ответить

Роковой файл

0

не могу перестать гордиться страной, как мы всех вертим. В сша своего президента ставим второй срок подряд, завоевываем территории, контролируем африку. Мощь!

Ответить

Эдуард Гладышев

Роковой
0

  мы всех вертим

Ну нужно же деду как-то развлекаться. 

Ответить

Жалкий фонарь

0

Российские пропагандоны: На Западе готовится вброс компромата
Американские пропагандоны: Россия готовится вмешаться в выборы

Ответить

Anxo

0

В РФ - шпионы, в США - разведка.

Ответить

сироп от щекотки

–1

Вот если хоть один мерзавец позволит себе кривую ухмылочку на эту новость, шутейку там, или тому подобное!
Знайте, — карающий минус тут как тут!
Арифметика простая: разведка США не может врать. Если ёрничаешь — ты ватник.
Этож ясно как день

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