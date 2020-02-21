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Arthur Khamzin
525

Сергей Собянин: всех приехавших из Китая помещают на двухнедельный карантин. За ними следят по городским видеокамерам Материал редакции

Полиция Москвы проводит рейды по гостиницам и общежитиям, где могут быть приехавшие из Китая.

11 комментариев
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Московские власти отправляют на двухнедельный карантин всех приехавших из Китая в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом Covid-19. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Он также рассказал, что за жителями следят через городскую систему видеонаблюдения.

Собянин пояснил, что правила касаются не только граждан Китая. У всех приехавших (даже тех, кто едет транзитом в другие страны) берётся анализ на коронавирус Covid-19. Независимо от результатов, тех, кто остаётся в России, помещают на двухнедельную изоляцию на месте проживания. Также им выдаётся больничный лист на две недели. В случае обнаружения симптомов заболевания, пассажира госпитализируют в инфекционную больницу.

Пример постановления​

Мэр Москвы рассказал, что власти стремятся выявить всех приехавших из Китая. Для этого полиция проводит рейды по гостиницам, общежитиям и частным квартирам. В этом им помогают сотрудники московского метрополитена и «Мосгортранса». Собянин отметил, что если граждане Китая находятся в России давно, то к ним не применяется никаких ограничительных мер.

Глава города отметил, что власти выдали более 2,5 тысяч постановлений об изоляции (период их выдачи не указан). Он также рассказал, что одна гражданка КНР, помещённая на карантин, решила выйти на прогулку. Девушка встретилась со своим знакомым. Система видеонаблюдения зафиксировала это и в результате, молодому человеку тоже пришлось сдать анализы на коронавирус.

Собянин также заявил, что на время распространения инфекции в Москве будут проводить дополнительные мероприятия по дезинфекции в местах скопления людей и общественном транспорте. Это подразумевает дополнительную уборку и чистку вентиляции, если дело касается зданий.

20 февраля появилась информация, что московский метрополитен заставляет всех граждан Китая проходить анкетирование. Опрашиваемые обязаны указать информацию о проживании, номер карты «Тройка», цель приезда и другие детали.

За день до этого в сети появилась информация о том, что водители «Мосгортранса» обязаны вызывать наряд полиции в случае обнаружения в транспорте лиц китайской национальности. Организация заявила, что отслеживает ситуацию для обеспечения безопасности пассажиров.

#новости #covid19 #коронавирус

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11 комментариев
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andorus

4

Бедные казахи 

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Офицерский кавалер

3

водители «Мосгортранса» обязаны вызывать наряд полиции в случае обнаружения в транспорте лиц китайской национальности.

Пока весь мир  все успешнее борется с расизмом, в России это - национальная идея

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Сергей Колегов

Офицерский
0

Андрюха, у нас китайцы. Возможно, коронавирус. По коням!

Ответить

Альтернативный томагавк_два

Сергей
5
Ответить

Arthur Khamzin

Альтернативный
1

да, видел фотку утром. Топчик

Ответить

Сергей Колегов

Альтернативный
0

Падажжи, енто жи из соседнего поста. Жжош

Ответить

Daniil Minashkin

Офицерский
0

Ебанутый что ли? При чем тут расизм? 

Ответить

Xex

2

Нет, чтоб как европейцы - камнями забросать, а они ещё деньги выделяют им на 2 недели отдыха в отеле. Дикари у вас в Москве.

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сироп от щекотки

Xex
1

Блин, вот че ты это поднимаешь! В Челябинске тоже такое было, тоже! Вот про Челябинск и пиши!

Ответить

Xex

сироп
1

А что, Челябинск стал примером для подражания? Все же хотят быть похожими на европейцев, не рабов. 

Ответить

сироп от щекотки

Xex
0

Ой, все!

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