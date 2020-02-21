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Полиция Москвы проводит рейды по гостиницам и общежитиям, где могут быть приехавшие из Китая.
Московские власти отправляют на двухнедельный карантин всех приехавших из Китая в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом Covid-19. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Он также рассказал, что за жителями следят через городскую систему видеонаблюдения.
Собянин пояснил, что правила касаются не только граждан Китая. У всех приехавших (даже тех, кто едет транзитом в другие страны) берётся анализ на коронавирус Covid-19. Независимо от результатов, тех, кто остаётся в России, помещают на двухнедельную изоляцию на месте проживания. Также им выдаётся больничный лист на две недели. В случае обнаружения симптомов заболевания, пассажира госпитализируют в инфекционную больницу.
Мэр Москвы рассказал, что власти стремятся выявить всех приехавших из Китая. Для этого полиция проводит рейды по гостиницам, общежитиям и частным квартирам. В этом им помогают сотрудники московского метрополитена и «Мосгортранса». Собянин отметил, что если граждане Китая находятся в России давно, то к ним не применяется никаких ограничительных мер.
Глава города отметил, что власти выдали более 2,5 тысяч постановлений об изоляции (период их выдачи не указан). Он также рассказал, что одна гражданка КНР, помещённая на карантин, решила выйти на прогулку. Девушка встретилась со своим знакомым. Система видеонаблюдения зафиксировала это и в результате, молодому человеку тоже пришлось сдать анализы на коронавирус.
Собянин также заявил, что на время распространения инфекции в Москве будут проводить дополнительные мероприятия по дезинфекции в местах скопления людей и общественном транспорте. Это подразумевает дополнительную уборку и чистку вентиляции, если дело касается зданий.
20 февраля появилась информация, что московский метрополитен заставляет всех граждан Китая проходить анкетирование. Опрашиваемые обязаны указать информацию о проживании, номер карты «Тройка», цель приезда и другие детали.
За день до этого в сети появилась информация о том, что водители «Мосгортранса» обязаны вызывать наряд полиции в случае обнаружения в транспорте лиц китайской национальности. Организация заявила, что отслеживает ситуацию для обеспечения безопасности пассажиров.
водители «Мосгортранса» обязаны вызывать наряд полиции в случае обнаружения в транспорте лиц китайской национальности.
Пока весь мир все успешнее борется с расизмом, в России это - национальная идея
Андрюха, у нас китайцы. Возможно, коронавирус. По коням!
Нет, чтоб как европейцы - камнями забросать, а они ещё деньги выделяют им на 2 недели отдыха в отеле. Дикари у вас в Москве.
Блин, вот че ты это поднимаешь! В Челябинске тоже такое было, тоже! Вот про Челябинск и пиши!