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Новости
Алексей Боржонов
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Twitter начал тестировать новый способ борьбы с фейками — оранжевые баннеры под подозрительными твитами Материал редакции

И комментарии от специального сообщества фактчекеров.

14 комментариев
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Возможный способ​ борьбы с дезинформацией в Твиттере Изображение: NBC

Под постами политиков и других публичных фигур в Твиттере могут появиться предупреждения о содержащейся в сообщениях дезинформации. Об этом написал NBC, опубликовав примеры возможных изменений.

В Twitter подтвердили подлинность опубликованных изображений, но подчеркнули, что это только один из возможных вариантов борьбы с фейковой информацией. Когда компания представит окончательный вариант, неизвестно.

На оранжевых баннерах написано, что информация из твита может «вводить в заблуждение». Под ними располагаются твиты, оставленные членами сообщества фактчекеров и журналистов, которое соцсеть сформирует по аналогии с сообществом администраторов «Википедии». Оно будет разъяснять пользователям Твиттера, какая именно дезинформация содержится в оригинальном твите.

В начале февраля компания анонсировала появление специальных отметок под фейковыми видео и фото. Соцсеть будет маркировать медиафайлы, если посчитает, что они специально были отредактированы так, чтобы ввести людей в заблуждение.

#новости #соцсети #twitter

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14 комментариев
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...

11

Ясно, все твитты Трампа будут выделять оранжевыми баннерами. 

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Андрей Беликов

...
0

Все твитты *про Трампа

Ответить

Ann Sp

1

Оранжевая революция

Ответить

fox_rus

1

Ох не сладко придется лахтинским, буквально вчера в Твиттере у ботов набрало популярность фейк со сбитым Боингом украинским самолётом (фейк первого канала)

Ответить

Иван Семёныч

0

Twitter начал тестировать новый способ борьбы с фейками 

Ожидание: Закрылся нахой.

Ответить

Иван Гессе

Иван
1

Реальность: ура геноцид фей

Ответить

Автомобильный пистолет

0

Уже и не пололируешь нормально, сразу плашку вхуярят

Ответить

Иван Гессе

Автомобильный
0

плашка — печать богов лоллирования

Ответить

Леонид Федотов

0

Но кто же будет проверять фактчекеров?

Ответить

Nikita Kurkov

Леонид
0

Мы будем

Ответить

Суровый корабль

0

А фактчекеры кто?
Сужденья черпают из забыты́х газет

Ответить

Никита Бабич

0

Твиттер появлялся как "краткость - сестра таланта". Теперь и треды, и приписки от фактчекеров.

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Роман Андронов

0

Ну сейчас пригожинцы изо всех сил будут пытаться получить эту плашку под твитами навального 

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rossoshmap

–1

Берут на вооружение методы фашистской германии, чуть цвет поменяли

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