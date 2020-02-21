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что происходит в интернете
И комментарии от специального сообщества фактчекеров.
Под постами политиков и других публичных фигур в Твиттере могут появиться предупреждения о содержащейся в сообщениях дезинформации. Об этом написал NBC, опубликовав примеры возможных изменений.
В Twitter подтвердили подлинность опубликованных изображений, но подчеркнули, что это только один из возможных вариантов борьбы с фейковой информацией. Когда компания представит окончательный вариант, неизвестно.
На оранжевых баннерах написано, что информация из твита может «вводить в заблуждение». Под ними располагаются твиты, оставленные членами сообщества фактчекеров и журналистов, которое соцсеть сформирует по аналогии с сообществом администраторов «Википедии». Оно будет разъяснять пользователям Твиттера, какая именно дезинформация содержится в оригинальном твите.
В начале февраля компания анонсировала появление специальных отметок под фейковыми видео и фото. Соцсеть будет маркировать медиафайлы, если посчитает, что они специально были отредактированы так, чтобы ввести людей в заблуждение.
Ясно, все твитты Трампа будут выделять оранжевыми баннерами.
Ох не сладко придется лахтинским, буквально вчера в Твиттере у ботов набрало популярность фейк со сбитым Боингом украинским самолётом (фейк первого канала)
Twitter начал тестировать новый способ борьбы с фейками
Ожидание: Закрылся нахой.
Уже и не пололируешь нормально, сразу плашку вхуярят
Но кто же будет проверять фактчекеров?
Твиттер появлялся как "краткость - сестра таланта". Теперь и треды, и приписки от фактчекеров.
Ну сейчас пригожинцы изо всех сил будут пытаться получить эту плашку под твитами навального