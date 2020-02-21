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Артём Мазанов
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BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций Евросоюза Материал редакции

Ограничительные меры против России ввели после референдума 2014 года.

12 комментариев
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​Сайт BlaBlaCar

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar перестал оказывать услуги на территории Крыма из-за ограничительных мер Европейского союза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Теперь при попытке ввести в поиске название населённых пунктов Крыма сайт компании выдаёт сообщение: «К сожалению, сервис недоступен в этом регионе».

В компании рассказали, что сервис перестал работать в феврале. ТАСС уточнило: сообщения о недоступности BlaBlaCar начали появляться в соцсетях с 12 февраля.

Председатель комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что BlaBlaCar ещё пожалеет о своем уходе из Крыма. «Здесь уместна пословица „отряд не заметил потери бойца“. Сервис из-за своей недальновидности потерял шанс развиваться, потому что Крым является одним из популярнейших направлений для поездок», — пояснил он.

BlaBlaCar в 2006 году основал француз Фредерик Мазелла. Сервис работает в 22 странах мира. В России им пользуются более 25 миллионов человек.

Крым вошёл в состав России в марте 2014 года. В ответ США и страны Евросоюза ввели санкции против компаний и бизнесменов, поэтому на полуострове перестали работать многие сервисы, сети ресторанов и сайты. В декабре 2019 года Евросоюз продлил до 31 июля экономические санкции в отношении России.

#транспорт #политика #крым #новости

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12 комментариев
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Внутренний огонь

17

Председатель комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что BlaBlaCar ещё пожалеет о своем уходе из Крыма

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Сальвадор Корж

15

Крым вошёл в состав России в марте 2014 года. В ответ США и страны Евросоюза ввели санкции...

За "вошёл" санкции не вводят, вот аннексия — совсем другое дело.

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Tyler Durden

Сальвадор
0

А в чем отличие?

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That cat

3

Ну и чо к чему этот голос из крымского парламента

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Страшный браслет

2

Председатель комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что BlaBlaCar ещё пожалеет о своем уходе из Крыма.

Пусть скажет своему президенту, чтобы тот не ссорился с западными странами.

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Артемий Стрелов

0

Появилась бы хорошая возможность для стартапа, но и так уже очередь из подобных сервисов. Так что будут развиваться альтернативные приложения.

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Ilia Gurtovoy

0

На самом деле всем похуй

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the.nightmarez

Ilia
0

Кроме крымчан, которым с этими камнями с неба теперь жить.

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Ilia Gurtovoy

the.nightmarez
0

Им похуй в первую очередь. (Большинству конечно)

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the.nightmarez

Ilia
0

Из вот таких мелочей складывается ситуация, что жизнь в Крыму превращается в жизнь в изоляции от благ цивилизации.

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Ilia Gurtovoy

the.nightmarez
0

Такая ситуация как например с Кипром?
Хотя нет, ведь жители Кипра изначально воевали против аннексии, а не поддерживали ее...

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the.nightmarez

0

 ещё пожалеет

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