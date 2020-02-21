Партия будет защищать права женщин и бороться против домашнего насилия.

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Фото пресс-служба Кремля

Певица Валерия (Алла Перфилова) намерена основать партию «Сильные женщины» для участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом «Фонтанке» рассказал её супруг и продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин рассказал, что партия будет защищать права женщин и бороться против насилия в семьях. По его словам, певица станет союзницей депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, которая выступала за принятие закона о домашнем насилии.

Сегодня Валерии ничего не мешает создать партию «Сильные женщины». Думаем удивить вас этим к 2021 году. Здесь вопрос идёт о правах женщин. Борьба против насилия в семье. Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше. России нужен этот баланс. Иосиф Пригожин муж Валерии

Муж Валерии пояснил, что пока этот вопрос ни с кем не обсуждался, но «такие мысли есть».