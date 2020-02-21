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Arthur Khamzin
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Певица Валерия создаст партию «Сильные женщины» для участия в выборах в Госдуму Материал редакции

Партия будет защищать права женщин и бороться против домашнего насилия.

57 комментариев
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Фото пресс-служба Кремля

Певица Валерия (Алла Перфилова) намерена основать партию «Сильные женщины» для участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом «Фонтанке» рассказал её супруг и продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин рассказал, что партия будет защищать права женщин и бороться против насилия в семьях. По его словам, певица станет союзницей депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, которая выступала за принятие закона о домашнем насилии.

Сегодня Валерии ничего не мешает создать партию «Сильные женщины». Думаем удивить вас этим к 2021 году. Здесь вопрос идёт о правах женщин. Борьба против насилия в семье. Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше. России нужен этот баланс.

Иосиф Пригожин
муж Валерии

Муж Валерии пояснил, что пока этот вопрос ни с кем не обсуждался, но «такие мысли есть».

20 февраля в «Партию Роста» вступил музыкант Сергей Шнуров. Исполнитель пообещал «внести яркие краски» и заявил, что с ним «будет веселее». Шнуров также допустил, что будет баллотироваться в Госдуму.

#новости #политика #госдума

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57 комментариев
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Наим Алиев

22

Уверен, что ей похуй на права обычных женщин. Просто хайп

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Эдуард Гладышев

Наим
23

Не хайп, а хитрый замысел АП. Голоса, отданные за партии, не прошедшие барьер, пропорционально распределяются между другими партиями.
Отсюда все эти Валерии и Шнуры..

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Наим
4

Не удивлюсь что на деле она будет топить за скрепные ценности, выдавая их за "счастье для женщин"

Ответить

Виолетта Макаревич

ＫＩＢØＵＮＥ
3

Сила женщины в её семье. Умная женщина знает, как и куда направить своего мужчину. Мужчина — голова, женщина — шея. По-настоящему сильная женщина не боится родов, не боится ответственности за ребёнка и не будет никому ничего доказывать, а будет молча делать то, что должна.
БОНУС: наказания за проституцию нужно ужесточить.

Ответить

Vitalii Nechaev

Виолетта
0

Вот даже не знаю, вы так пошутили или на самом деле думаете...

Ответить

Виолетта Макаревич

Vitalii
7
Ответить

Vitalii Nechaev

Виолетта
0

А словами? ) А то я в мемасы не силён 

Ответить

Виолетта

Vitalii
0

Не, не надо такое всерьёз воспринимать.

Ответить

Восточный украинец

Виолетта
0
Ответить

Виолетта Макаревич

Восточный
1

Приготовить счастье и кофе — ты не можешь, а я умею!

Уже намекает на своё место на кухне. Как такой можно верить?

Ответить

Восточный

Виолетта
0
Ответить

Восточный

Восточн…
1
Ответить

Виолетта

Восточн…
1

Всё ясно.

Ответить

Восточный

Виолетта
0

Ты думаешь, она вот только партию создала и все бросит?

Ответить

Виолетта

Восточн…
0

Санитары не будут спрашивать.

Ответить

Должный корабль

Наим
3

классика

Ответить

Arthur Khamzin

Должный
–1

Не думаешь так?)

Ответить

Должный корабль

Arthur
8

как раз думаю, что сейчас все вплоть до милявской (бабкиной, херабкиной) в это говно переобуются чтобы донатов поднять, потом мода сменится - еще раз переобуются. хорошо, если за время переобуваний хоть что-то по касательной для обычных изменится и хорошо, если поехавшие не усрут имидж нормальной борьбы за права женщин до имиджа РПЦ последние пять лет, иначе совсем труба будет через несколько лет

Ответить

ouxen

16

Пригожинская подстилка

Ответить

Ногти Ноздри

ouxen
1

))))уахаха

Ответить

Лис

12

Куча селеб без политического бэкграунда вдруг резко захотели зарегестрировать партию. 
Совсем не палятся.

p.s. 

«Сильные женщины»

Ответить

Лис

Лис
1

Сейчас начнётся – партия «Чёрная звезда» Тимати, Камеди партия, Платформа Николая Соболева «За правду», Объединённый блок Киркорова и Баскова...

Ощущение, что как в кино вдруг выберут по приколу

Ответить

Серьезный завод

12

Еще одна фиктивная партия? Никогда такого не было и вот опять 

Ответить

Неизменный пришелец

6

Нашли идеальную приспособленку для дискредитации движения. Молодцы, я уж и забыл про неё, а она тут как тут.

Ответить

Должный корабль

Неизменный
0

 ты шо, имеет право. жила с шульгиным, получала регулярно, дети тоже получали, даже книга есть, потом сбежала к нормальному) на этом знаешь как поднять можно?
правда есть еще книги, где говорится как раз про то, что у нее был нормальный-то, от которого она из своей перди сбежала к шульгину за славой и баблом терпеть так сказатб, а того бросила в не самых хороших жизненных условиях, а он про нее много лет думал и вспоминал, но кому это интересно и на этом бабла не подымешь.

Ответить

Иван Гессе

Должный
0

потом сбежала к нормальному

это пригожин-то нормальный?

Ответить

Должный корабль

Иван
0

ну в книге расписан как нормальный, в рожу не бьет, очень любит ее и детей, и так далее. да, в сравнении с шульгиным он нормальный. тот собаками детей травил и т.д. а чего он ненормальный?

Ответить

Андрей Балконский

Должный
2

Ты как моя покойная бабушка, все знаешь про Киркорова и его друзей

Ответить

Должный корабль

Андрей
1

не, не все) я просто читала эту книгу когда она вышла, потом читнула пару статей на тему и помню до сих пор) ну и вообще я читаю, смотрю, интересуюсь крайне рандомными вещами, поэтому у меня можно встретить оооочень несопоставимые меж собой знания.

Ответить

Иван Гессе

Должный
0

уже не помню чтобы наверняка, но немного припоминаю какой-то видос с какой-то тусовки, и он там вроде был редкостным уёбком по отношению ко всем вокруг

Ответить

Должный корабль

Иван
0

он поехавший, это да)

Ответить

Иван Семёныч

Неизменный
0

приспособленку для дискредитации движения

Да кому она нахуй надо дискредитировать. Просто решеили насоздавать разных партий, а то люди устали от однообразиия и  одних и тех же постных лиц. Имитация политической конкуренции  

Ответить

rossoshmap

5

Ну тебе Алла Парфилова поможет в этом Элла Памфилова

Ответить

Иван Гессе

4

травим её

Ответить

That cat

4

Целый класс политических проституток.

Ответить

Озорной Лис

4
Ответить

Внутренний огонь

2

Итак :
Шнуров в "Партии Роста"
Валерия в "Сильных женщинах"

Куда ещё щеманутся забытые звезды?..

Ответить

Имя Фамилия

Внутренний
6

Сюткин в ББПЕ

Ответить

Poe Ghost

3

Пиздец там супергруппа собирается. Кто следующий и когда тур?

Ответить

Предварительный хичхакер

3

О, вот и начали исполнять поручение АП,  наполняя политическое поле всякими марионеточным говнопартиями. В стране будут продолжать традиции говнопартийной системы.

Ответить

Должный корабль

2

о, еще одна) класс

Ответить

Павел Мухунов

1

Удивлён что не Собчак

Ответить

Иван Гессе

Павел
0

у неё ж уже есть
с гудковым

Ответить

Вероятный дым

1

А маленькие часики смеются тик-так

Ни о чем не жалей, и люби просто так

Ответить

Кисель Имбиревич

1

Спойлер:спойлер

Ответить

Иван Семёныч

0

Там еще  основатель WOT создает партию. Веселые выборы

Ответить

Алексей Логачев

Иван
1

Блядь, он же вообще белорус, не? 

Ответить

Иван Семёныч

Алексей
0

* один из основателей

Один из основателей World of Tanks решил создать…
Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming Вячеслав Макаров планирует создать партию…
meduza.io
Ответить

ouxen

Алексей
0

Как будто это препятствие

Ответить

Дурацкий ключ

0

Об этом «Фонтанке» рассказал её супруг и продюсер Иосиф Пригожин

будет защищать права женщин и бороться против насилия в семьях.

Это пранк?

Ответить

Процентный звук

Дурацкий
0

Кто это вообще? Почему тебя это удивляет?

Ответить

Линейный кавалер

0

Ждем партию от Алины Кабаевой. 

Ответить

Igor Kleschev

0

Теперь я знаю кому поет певица Валерия

Ответить

Специализированный диод

0

Певица, которая всему обязана мужу продюсеру, создаёт партию "сильные женщины". 
Иронично. 

Ответить

Рыбий Глаз

0

Она походу будет участвовать в дебатах со шнуром. Мде, умеют делать шоу на политической арене.

Ответить

Суровый корабль

0

Украинская диверсантка

Ответить

Станислав Козак

0

Это Иоськина идея. Бендросыч хуйни не скажет!

Ответить
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