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Партия будет защищать права женщин и бороться против домашнего насилия.
Певица Валерия (Алла Перфилова) намерена основать партию «Сильные женщины» для участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом «Фонтанке» рассказал её супруг и продюсер Иосиф Пригожин.
Пригожин рассказал, что партия будет защищать права женщин и бороться против насилия в семьях. По его словам, певица станет союзницей депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, которая выступала за принятие закона о домашнем насилии.
Муж Валерии пояснил, что пока этот вопрос ни с кем не обсуждался, но «такие мысли есть».
20 февраля в «Партию Роста» вступил музыкант Сергей Шнуров. Исполнитель пообещал «внести яркие краски» и заявил, что с ним «будет веселее». Шнуров также допустил, что будет баллотироваться в Госдуму.
Уверен, что ей похуй на права обычных женщин. Просто хайп
Не хайп, а хитрый замысел АП. Голоса, отданные за партии, не прошедшие барьер, пропорционально распределяются между другими партиями.
Отсюда все эти Валерии и Шнуры..
Сила женщины в её семье. Умная женщина знает, как и куда направить своего мужчину. Мужчина — голова, женщина — шея. По-настоящему сильная женщина не боится родов, не боится ответственности за ребёнка и не будет никому ничего доказывать, а будет молча делать то, что должна.
БОНУС: наказания за проституцию нужно ужесточить.
Вот даже не знаю, вы так пошутили или на самом деле думаете...
А словами? ) А то я в мемасы не силён
Приготовить счастье и кофе — ты не можешь, а я умею!
Уже намекает на своё место на кухне. Как такой можно верить?
классика
как раз думаю, что сейчас все вплоть до милявской (бабкиной, херабкиной) в это говно переобуются чтобы донатов поднять, потом мода сменится - еще раз переобуются. хорошо, если за время переобуваний хоть что-то по касательной для обычных изменится и хорошо, если поехавшие не усрут имидж нормальной борьбы за права женщин до имиджа РПЦ последние пять лет, иначе совсем труба будет через несколько лет
Пригожинская подстилка
Куча селеб без политического бэкграунда вдруг резко захотели зарегестрировать партию.
Совсем не палятся.
p.s.
«Сильные женщины»
Нашли идеальную приспособленку для дискредитации движения. Молодцы, я уж и забыл про неё, а она тут как тут.
ты шо, имеет право. жила с шульгиным, получала регулярно, дети тоже получали, даже книга есть, потом сбежала к нормальному) на этом знаешь как поднять можно?
правда есть еще книги, где говорится как раз про то, что у нее был нормальный-то, от которого она из своей перди сбежала к шульгину за славой и баблом терпеть так сказатб, а того бросила в не самых хороших жизненных условиях, а он про нее много лет думал и вспоминал, но кому это интересно и на этом бабла не подымешь.
потом сбежала к нормальному
это пригожин-то нормальный?
ну в книге расписан как нормальный, в рожу не бьет, очень любит ее и детей, и так далее. да, в сравнении с шульгиным он нормальный. тот собаками детей травил и т.д. а чего он ненормальный?
Ты как моя покойная бабушка, все знаешь про Киркорова и его друзей
не, не все) я просто читала эту книгу когда она вышла, потом читнула пару статей на тему и помню до сих пор) ну и вообще я читаю, смотрю, интересуюсь крайне рандомными вещами, поэтому у меня можно встретить оооочень несопоставимые меж собой знания.
уже не помню чтобы наверняка, но немного припоминаю какой-то видос с какой-то тусовки, и он там вроде был редкостным уёбком по отношению ко всем вокруг
приспособленку для дискредитации движения
Да кому она нахуй надо дискредитировать. Просто решеили насоздавать разных партий, а то люди устали от однообразиия и одних и тех же постных лиц. Имитация политической конкуренции
Итак :
Шнуров в "Партии Роста"
Валерия в "Сильных женщинах"
Куда ещё щеманутся забытые звезды?..
О, вот и начали исполнять поручение АП, наполняя политическое поле всякими марионеточным говнопартиями. В стране будут продолжать традиции говнопартийной системы.
Удивлён что не Собчак
Там еще основатель WOT создает партию. Веселые выборы
Блядь, он же вообще белорус, не?
Об этом «Фонтанке» рассказал её супруг и продюсер Иосиф Пригожин
будет защищать права женщин и бороться против насилия в семьях.
Это пранк?
Певица, которая всему обязана мужу продюсеру, создаёт партию "сильные женщины".
Иронично.
Она походу будет участвовать в дебатах со шнуром. Мде, умеют делать шоу на политической арене.