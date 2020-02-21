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Правозащитники утверждали, что терапевт разгласила диагноз пациента окружающим.
Минздрав Пермского края не нашёл в действиях медика в посёлке Ныроб фактов нарушения этики и разглашения врачебной тайны. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.
Мелехова уточнила, что комиссия министерства «побеседовала с участниками и свидетелями инцидента». Она добавила, что «в данный момент организовано обеспечение пациента необходимыми препаратами». Других деталей региональный министр не сообщила.
17 февраля в Общественной наблюдательной комиссии рассказали, что терапевт в Пермском крае с криком «Вы нас всех перезаражаете!» отказалась принять экс-осуждённого с ВИЧ, а также разгласила его диагноз окружающим.