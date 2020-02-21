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Артём Мазанов
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Минздрав Пермского края не нашёл нарушения этики врачом, которая отказалась принять экс-осуждённого с ВИЧ Материал редакции

Правозащитники утверждали, что терапевт разгласила диагноз пациента окружающим.

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Минздрав Пермского края не нашёл в действиях медика в посёлке Ныроб фактов нарушения этики и разглашения врачебной тайны. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.

Мелехова уточнила, что комиссия министерства «побеседовала с участниками и свидетелями инцидента». Она добавила, что «в данный момент организовано обеспечение пациента необходимыми препаратами». Других деталей региональный министр не сообщила.

17 февраля в Общественной наблюдательной комиссии рассказали, что терапевт в Пермском крае с криком «Вы нас всех перезаражаете!» отказалась принять экс-осуждённого с ВИЧ, а также разгласила его диагноз окружающим.

#новости #регионы #медицина

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