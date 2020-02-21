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Своих кораблей нового поколения у России пока всё ещё нет.
Одним из поставщиков деталей для космического корабля Boeing Starliner выступает частное предприятие из Воронежа. Компания изготавливает агрегаты для системы посадки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Как уточнил журналистам Рогозин, речь идёт о кораблях Starliner, производством которых занимается Boeing. Название воронежской компании глава Роскосмоса не уточнил, но отметил, что сам удивился, когда узнал о роли российского предприятия.
Boeing Starliner весит 13 тонн, рассчитан на экипаж из семи человек и способен летать автономно в течение 60 часов. Корабль находится на одной из последних стадий одобрения для полётов в NASA и уже прошёл беспилотные испытания.
Воронеж, исходя из новостей, настоящая кремневая долина
А если поглядеть в женский инстаграм, еще и силиконовой долиной окажется.
Ну вот, Рогозин узнал про эту компанию и скоро ей пизда
мы им желаем успехов и подсказываем некоторые вещи, в том числе проводим консультации технических специалистов. В этом нет ничего удивительного.
Ничего удивительного в том, что кто-то опять пиздит. Подсказать кому-то в Boeing ты можешь разве что расположение туалета на этаже.
А в 2025 гелий-3 будут добывать 3 гея
в Воронеже у нас есть предприятие частное, которое работает на одну из этих фирм американских
Ну спасибо, Дмитрий Олегович
И потом вы удивляетесь, почему они бомбят Воронеж? Там же организованная пендосская ячейка!
- Hello! You called Boeing. Who do you connect with?
- Здравствуйте! Мы хотим провести консультации для ваших технических специалистов
- Sorry. You could speak English?
- ДЛЯ ВА-ШИХ СПЕ-ЦИ-А-ЛИС-ТОВ КОН-СУЛЬ-ТАЙ-ШЕН , ОК???
Это правда, чего смеётесь. И двигатели наши будут покупать ещё лет десять. А СВР должны не допустить создание американских аналогов, пусть наши покупают.
В Богородицке Тульской области есть завод "Кристалл", занимавшийся созданием кристаллов для коллайдеров. Правда обанкротился недавно, но ведь был
Ну как бы чего удивительного?
Та же компания "Монокристал", которая делает синтетические сапфировые стекла для айфонов занимает 30% мирового рынка
А что там с их кораблём Федерация? Звучит как какой-то звёздный десант. С улучшенными характеристиками в Варп-пространстве, Карл! Или вор-пространстве? Наверное лучше так. Корабль земной "Коррупция" с улучшенным вор-двигателем
"Корабль находится на одной из последних стадий одобрения для полётов в NASA и уже прошёл беспилотные испытания."
Это те испытания, когда у него не раскрылся один из парашютов, и те, когда из-за ошибки в софте он не смог пристыковаться к станции и чуть не был потерян? Пока что нормально прошли испытания только золотых парашютов главы боинга, когда он ушёл в отставку после всего этого. Ничего против боинг не имею, но говорить, что аппарат находится на последних стадиях одобрения для полётов пока рановато.
Антон Астафуров