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Дамир Камалетдинов
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Рогозин рассказал о воронежском предприятии, которое производит детали для космического корабля Boeing Материал редакции

Своих кораблей нового поколения у России пока всё ещё нет.

21 комментарий
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Одним из поставщиков деталей для космического корабля Boeing Starliner выступает частное предприятие из Воронежа. Компания изготавливает агрегаты для системы посадки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Эти корабли американские нужны, мы им желаем успехов и подсказываем некоторые вещи, в том числе проводим консультации технических специалистов. В этом нет ничего удивительного.

Я вам даже могу сказать, что в Воронеже у нас есть предприятие частное, которое работает на одну из этих фирм американских и делает агрегаты для их пилотируемых кораблей.

Дмитрий Рогозин
глава Роскосмоса

Как уточнил журналистам Рогозин, речь идёт о кораблях Starliner, производством которых занимается Boeing. Название воронежской компании глава Роскосмоса не уточнил, но отметил, что сам удивился, когда узнал о роли российского предприятия.

Boeing Starliner весит 13 тонн, рассчитан на экипаж из семи человек и способен летать автономно в течение 60 часов. Корабль находится на одной из последних стадий одобрения для полётов в NASA и уже прошёл беспилотные испытания.

#космос #новости #рогозин

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21 комментарий
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Таможенный парфюмер

10

Воронеж, исходя из новостей, настоящая кремневая долина

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Заработный химик

Таможенный
8

А если поглядеть в женский инстаграм, еще и силиконовой долиной окажется.

Ответить

Таможенный парфюмер

Заработный
1

Фу,женский инстаграм

Ответить

Вероятный дым

7

Ну вот, Рогозин узнал про эту компанию и скоро ей пизда

Ответить

Yuri Miller

Вероятный
0

Уголовное дело и бегство с позором за рубеж)

Ответить

Неизменный пришелец

4

мы им желаем успехов и подсказываем некоторые вещи, в том числе проводим консультации технических специалистов. В этом нет ничего удивительного.

Ничего удивительного в том, что кто-то опять пиздит. Подсказать кому-то в Boeing ты можешь разве что расположение туалета на этаже.

Ответить

Конкретный хичхакер

2

https://lenta.ru/news/2006/01/25/moon/

Российская лунная база появится раньше…
Российская база на Луне появится в 2015 году, а еще через пять лет там начнут добывать гелий-3 для…
lenta.ru
Ответить

Yuri Miller

Конкретный
1

А в 2025 гелий-3 будут добывать 3 гея

Ответить

Конкретный хичхакер

Yuri
1

Геий-3?

Ответить

Воронеж

2

в Воронеже у нас есть предприятие частное, которое работает на одну из этих фирм американских

Ну спасибо, Дмитрий Олегович

Ответить

Ded Pihto

2

Своих кораблей

Ну так те корабли тоже наши если детали для них мы делаем

Ответить

Sergey Lukianov

2

И потом вы удивляетесь, почему они бомбят Воронеж? Там же организованная пендосская ячейка!

Ответить

Сергей Васильев

1

ОТЖАТЬ.

Ответить

Мощный Каковощи

1

- Hello! You called Boeing. Who do you connect with?
- Здравствуйте! Мы хотим провести консультации для ваших технических специалистов
- Sorry. You could speak English?
- ДЛЯ ВА-ШИХ СПЕ-ЦИ-А-ЛИС-ТОВ КОН-СУЛЬ-ТАЙ-ШЕН , ОК???

Ответить

Денис Каракатица

1

Это правда, чего смеётесь. И двигатели наши будут покупать ещё лет десять. А СВР должны не допустить создание американских аналогов, пусть наши покупают.

Ответить

Кирилл Половинкин

0

В Богородицке Тульской области есть завод "Кристалл", занимавшийся созданием кристаллов для коллайдеров. Правда обанкротился недавно, но ведь был

Ответить

Yuri Miller

Кирилл
1

Если бы он занимался производством кристаллов, то не обанкротился бы

Ответить

Иван Богданов

Кирилл
0

Давно уже обанкротился. Лет 10 уже прошло 

Ответить

Учащийся пёс_анон

0

Ну как бы чего удивительного?

Та же компания "Монокристал", которая делает синтетические сапфировые стекла для айфонов занимает 30% мирового рынка

Ответить

Yuri Miller

0

А что там с их кораблём Федерация? Звучит как какой-то звёздный десант. С улучшенными характеристиками в Варп-пространстве, Карл! Или вор-пространстве? Наверное лучше так. Корабль земной "Коррупция" с улучшенным вор-двигателем

Ответить

Johnny BeGood

0

   "Корабль находится на одной из последних стадий одобрения для полётов в NASA и уже прошёл беспилотные испытания."
 Это те испытания, когда у него не раскрылся один из парашютов, и те, когда из-за ошибки в софте он не смог пристыковаться к станции и чуть не был потерян? Пока что нормально прошли испытания только золотых парашютов главы боинга, когда он ушёл в отставку после всего этого. Ничего против боинг не имею, но говорить, что аппарат находится на последних стадиях одобрения для полётов пока рановато. 

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