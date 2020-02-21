Прямой эфир
«Пошли четверо в лес, а вышли только двое».
«Медуза» опубликовала расследование, в котором заявила, что некоторые фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству. Журналисты рассказали, что за неделю до этого с ними связались «люди из левой среды», которые поделились этой информацией.
Вместе с расследованием «Медуза» выпустила обращение редакции, где заявила, что «не имеет права скрывать такую важную информацию». «Редакция настаивает, что дело „Сети“ сфальсифицировано и строится на доказательствах, добытых под пытками», — уточняется там.
С журналистами связался Илья — знакомый фигурантов дела «Сети». «Я хочу как-то помочь, как мне кажется, объективно невиновному Василию Куксову», — пояснил он.
Василий Куксов — 31-летний инженер, единственный, кто отказывался давать признательные показания. Как рассказал Илья, Василия признали виновным только за то, что он ходил вместе с фигурантами в походы.
Илья рассказал «Медузе», что некоторые обвиняемые по делу «Сети» могут быть причастны к торговле наркотиками, а также к убийству своего товарища и исчезновению его девушки.
Как пишет «Медуза», ФСБ знала о подозрениях в причастности фигурантов дела «Сети» к убийству, но не передала материалы в Следственный комитет.
Дело «Сети» возбудили в октябре 2017 года. После задержания некоторые фигуранты пожаловались, что дали признательные показания под пытками. Но в ФСБ заявили, что не нашли никаких подтверждений издевательств.
Пензе пошли то ли трое, то ли четверо человека в лес выживать, а вышли только двое. Через некоторое время одного из пропавших нашли мёртвым.
Пошли то ли трое, то ли четверо. Вышли то ли двое, то ли трое. Мертвым нашли то ли одного, то ли двоих.
хороший вброс, а то вшивая интеллигенция поддерживать полезла, нужно сменить их вектор и заодно выставить как поддерживающих убийц. контора в выигрыше, можно пытать дальше
Так само дело «Сети» от этого справедливее не становится. То что их, возможно, стоит судить за убийство, не отменяет всех сомнительных деталей дела о терроризме.
каких сомнительных? какие нахуй экстремисты из этих задротов? экстремисты в президент отеле тусуют и с оружием по Москве ездят, к ним ссутся подойти. а тут нашли блядь террористов-вчерашних школьников
а был ли человек
Да про них много интересного можно найти, что совершенно не отменяет того, что судят их несправедливо.
https://tjournal.ru/u/145862-pk/142747-peredovye-antifashistskie-praktiki
*судят их несправедливо*
Настя, я не определился в отношении дела «Сети». Прочитал/просмотрел всё, что смог найти — почти что одна пустая говорильня, почти никак сведений о фактах («объективной стороны») ни вины, ни невиновности.
А как определились Вы? 🤔
—
*не отменяет всех сомнительных деталей дела о терроризме*
Расскажите, пожалуйста, что имеете в виду.
[Моё понимание.](https://tjournal.ru/145108?comment=3108304)
—
Скорее хорошая многоходовочка, сначала нарисовали либералам жертв режима, а теперь дискредитировали.
Что мне «нравится» в либералах, они готовы без заговоров сами за всяких сомнительных личностей впрягаться
Страйкболистов нужно держать на прицеле, сегодня они играются в лесу, а завтра?
А завтра ракуют в КС и сливают катки, обзывают всех школьниками и ливают в АРМУ играть, где всем ебут мозги строевым шагом, армейской иерархией и прочим "роулплеем".
Расследование - слишком громкое название для статьи, где все сводится к информации полученной из одного источника, который точно ничего не знает сам.
Там разных источников с десяток.
Источники указывающие, что они убили кого-то?
Источники, которые указывают на обстоятельства, располагающие к версии об убийстве. В суд такой материал нести не собираются, но материал — классическое журналистское расследование.
Источники
Ты пишешь во множественном числе, как правило журналисты для расследования нужно два независимых друг от друга источника, которые подтвердили бы одну версию. Возможно, я невнимательно прочёл статью, потому что этого в ней не увидел, а раз уж ты настаиваешь на этом, то скинь кусок текста, где такое есть.
Я имею в виду разных людей, архивы дел, записки, материалы дела "Сети". Почти на каждом этапе этой истории я видел хотя бы пару из них, а вместе эти этапы подводят к версии об убийстве.
Я в первый раз еле дочитал в дороге, если честно впадлу перечитывать еще раз. На каких-то этапах может что-то звучать неуверенно.
А Евгений говорил! Надо было слушать Понасенкова!
Что я могу сказать о деле «Сети». Я только сейчас, когда все толпой закричали и стали спрашивать мнение, поглядел «поперек» пару статей - но мне все, по сути, понятно. Это одна монструозная «сеть», в руках которой ресурсы (гос. режим) наехала на другую отвратную и монструозную «сеть», которая пока без ресурса. Дело раздули – да. Пытки были – уверен. Это плохо – плохо. Приговор надо пересматривать – ну, давайте пересмотрим.
НО, это как с террористом павленским (и вы этого в упор не видите): я единственный сразу сказал, что он опасный бандит и шизик, а большинство псевдолибералов его стали превозносить. Эти парни – очень опасные для всех нас левацкие твари. Реальные анархисты, которые легко у вас отнимут собственность (а, значит, и жизнь). Конечно, после долгого процесса у любого будет худое лицо и любого легко навоображать мучеником (особенно легко воображать – если в жизни больше нечем заняться). Когда они отжирались, чтобы тренироваться бегать с автоматом в дебильном страйкболе – они выглядели иначе, но вы об этом не хотите думать. Поглядите (фото есть) на их хари в камуфляже и с автоматами – там никакого смирения нет (а как схватили, конечно, все всегда прямо «зайчики» - даже серийные убийцы).
Поймите: подобные леваки, всякие «антифа» не гнушались писать заявления по 282 статье против правых – а это, по моему убеждению, подонство: то есть они считали нормальным использовать государственного монстра для репрессивных действий против думающих порядочных сограждан. Вот и получили бумерангом – это справедливо! Уверен, что они бы аплодировали полицейским, если бы те применяли пытки к ребятам из правого крыла.
Кстати, один из осужденных – некий Сангынбаев – вообще выродок, которого надо бы к высшей мере приговорить: несколько девушек обвинили его в изнасиловании (!!!), причем, этот скот нарочно заражал их СПИДом! Правда, их мне не жалко – такие же левачки, притом, полностью лишенные вкуса и воспитания (если все, простите, давали вот этому…). Вообще это вот в классическом виде левацкий гадюшник.
И не волнуйтесь: они не будут сидеть оглашенные сроки – или сейчас олухи пикетами их отобьют СЕБЕ (и соседям) на голову – или их точно освободят, когда (верхушечным переворотом) падет режим. А что касается т.н. «матерей»: они должны были вовремя заниматься воспитанием детей, чтобы те не стали анархистами, чтобы не заражали людей ВИЧ, чтобы не с автоматами бегали, а умные книги читали (например, мои) и слушали хорошую музыку (например, Далиду или Доминго).
Далее. Вот многие встали в распиаренный пикет, но почему вы не замечаете гораздо более чудовищные вещи?! Например, на днях суд в Москве оправдал выблядка-гомофоба, который на почве ненависти убил человека. Животное освободили прямо в зале суда! Это не фашизм?! Где ваши пикеты? Забыты болотники, многие провинциальные кинутые Навальным активисты – их защищать немодно? А где вы были, когда я два года боролся в суде со всем режимом – ведь за спиной выродка соколова стояла вся режимная система, ему помогал СПбГУ, чиновники и т.д. (теперь вы знаете, что он не только мои концепции воровал, но и девушку убил и расчленил)? И все молчали – как мне подобное не презирать? Где была ваша принципиальность? А левацких подонков, которые потом продолжат всем гадить, вы «организованной толпой» пошли поддерживать «на водопой». В итоге получите нового павленского (только много штук). Выходить в пикеты против репрессивных действий надо: ОБЯЗАТЕЛЬНО – но за достойных людей, а не за грязь.
(с) Евгений Понасенков
Леваки. @Амир Аль-Мопеди тоже убил человека.
Оксимироном пора дать заднюю
А почему он должен дать заднюю, даже в этой статье Медузе написано
«Редакция настаивает, что дело „Сети“ сфальсифицировано и строится на доказательствах, добытых под пытками»
Там ещё была история с цунером, заражавшим своих партнёрш ВИЧ или СПИДом.
Сразу видно, Дудя ты не смотрел.
Сразу по этому делу напрашивалась аналогия с зачисткой борна, с ними тогда тоже особою не церемонились, просто вид у них не такой презентабельный был для либеральной общественности.
Что-то Медуза сдулась: опубликовали материал построенный на домыслах одного человека, без каких-либо фактов.
Похоже на приплаченную статью.
Ого. Медузины сотрудники назвали себя журналистами.
Расследование тянет на премию.
Окей, я пока не читала расследование и могу очень ошибаться, но блин. Почему у меня сразу всплыла в памяти новость о приходе в Медузу главреда Ведомостей? Чудеса.
ну вообщем все с ними ясно, с самого начала было очень странно с каких хуев за них так взялись, если они простые страйкболисты, либералы пожрали говна в очередной раз
почему мусора начали их топить за экстремизм, а не убийство - не понятно