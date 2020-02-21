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Артём Мазанов
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«Медуза»: некоторые фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству. ФСБ знала об этом, но не сообщила в СК Материал редакции

«Пошли четверо в лес, а вышли только двое».

39 комментариев
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Изображение «Медузы»

«Медуза» опубликовала расследование, в котором заявила, что некоторые фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству. Журналисты рассказали, что за неделю до этого с ними связались «люди из левой среды», которые поделились этой информацией.

Вместе с расследованием «Медуза» выпустила обращение редакции, где заявила, что «не имеет права скрывать такую важную информацию». «Редакция настаивает, что дело „Сети“ сфальсифицировано и строится на доказательствах, добытых под пытками», — уточняется там.

Мы провели своё расследование — и сейчас обязаны рассказать о его результатах, как бы трудно это ни было. Мы отдаем себе отчёт, что это тяжелый удар для всех, кто поддерживает фигурантов дела. [...] Многие факты у нас по-прежнему с трудом укладываются в голове, но и скрывать такую важную информацию мы, как журналисты, не имеем права.

заявление «Медузы»

Расследование «Медузы»

С журналистами связался Илья — знакомый фигурантов дела «Сети». «Я хочу как-то помочь, как мне кажется, объективно невиновному Василию Куксову», — пояснил он.

Василий Куксов — 31-летний инженер, единственный, кто отказывался давать признательные показания. Как рассказал Илья, Василия признали виновным только за то, что он ходил вместе с фигурантами в походы.

Василий Куксов

Илья рассказал «Медузе», что некоторые обвиняемые по делу «Сети» могут быть причастны к торговле наркотиками, а также к убийству своего товарища и исчезновению его девушки.

Есть такая *********** [удивительная] история: в Пензе пошли то ли трое, то ли четверо человека в лес выживать, а вышли только двое. Через некоторое время одного из пропавших нашли мёртвым.

Илья
знакомый фигурантов дела «Сети»
  • Не позднее мая 2015 года в Пензе образовалась группа «5.11», в которую входили сторонники левых и анархистских взглядов: Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов, Максим Иванкин и Михаил Кульков;
  • Вторая группа, по версии следствия, сложилась вокруг Ильи Шакурского. В «Восход» входили Василий Куксов и Егор Зорин;
  • Из переписки Чернова выяснилось, что участники «5.11» торговали наркотиками. С запрещёнными веществами были связаны и участники «Восхода». В 2017 году Зорина задержали с наркотиками и он заявил силовиками, что Шакурский и его товарищи создали опасную террористическую организацию: так началось дело «Сети»;
  • Артем Дорофеев и Катя Левченко — знакомые членов группы «5.11». Как утверждают знакомые фигурантов дела «Сети». Они пропали в один день — 31 марта 2017-го: в этот же день, когда задержали Кулькова, Иванкина по подозрению в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере;
  • Мама Кати Левченко рассказала, что за день до исчезновения дочери долго не могла до неё дозвониться, позже девушка позвонила ей с незнакомого номера. «Катя сказала, что не сможет прийти домой, — продолжает она. — Я слышала, что на фоне много ребят что-то бурно обсуждали», — пояснила женщина;
  • Мама Артема Дорофеева рассказала, что сын не пришел с ней на назначенную встречу, она пришла к нему домой, где встретилась с сотрудниками полиции. «Мне сказали, что Мишу [Кулькова] задержали, а куда Артем убежал — непонятно. К нему претензий они не имеют», — пояснила женщина;
  • Вместе с участниками группы «5.11» Кулькова Иванкина 31 марта 2017 года задержали и Алексея Полтавца;
  • Кульков признал себя виновным: его отправили под домашний арест, Иванкина отпустили домой под подписку о невыезде, к его родителям отвезли и несовершеннолетнего Полтавца;
  • В начале апреля Иванкин и Полтавец ушли из дома, а 25 апреля из-под домашнего ареста сбежал Кульков;
  • Примерно через десять дней после побега Иванкин и Полтавец обратились за помощью к Алине, знакомой фигурантов дела «Сети» из Рязани — в соседнем с Пензенской областью регионе;
  • Молодые люди рассказали, что сначала добирались до Рязани автостопом, а затем шли лесами;
  • В мае 2017 года — через одну-две недели после отъезда Иванкина и Полтавца — в квартире у Алины остановился Кульков;
  • 27 ноября 2017 года охотник с собакой случайно обнаружил останки мужчины рядом с деревней Лопухи Рязанской области. Позже выяснилось, что это — Артем Дорофеев;
  • По данным экспертизы, Артема могли убить в промежутке между апрелем и августом 2017 года;
  • СК тогда заявили, что под Рязанью нашли тело, «частично присыпанное землей, с телесными повреждениями в виде оскольчатого перелома костей лицевого скелета, ран в левой теменной области и на передней поверхности шеи с повреждением четвертого и пятого шейных позвонков»;
  • Катю — до сих пор не нашли;
  • В феврале 2020 года «Медуза» связалась с Полтавцом, уехавшим за границу. Он признался в причастности к убийству: трое сбежавших приняли «коллективное решение» устранить Артёма и Катю, так как они хотели вернуться домой. По версии Полтавца, Катю тоже убили в тот день.

Как пишет «Медуза», ФСБ знала о подозрениях в причастности фигурантов дела «Сети» к убийству, но не передала материалы в Следственный комитет.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, расследование убийства — исключительная прерогатива СК, куда сотрудникам ФСБ пришлось бы передать материалы дела с не очень убедительными доказательствами террористической деятельности.

вырезка из публикации «Медузы»
Пошли четверо в лес, а вышли только двое Как…
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Дело «Сети» возбудили в октябре 2017 года. После задержания некоторые фигуранты пожаловались, что дали признательные показания под пытками. Но в ФСБ заявили, что не нашли никаких подтверждений издевательств.

Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет…
Молодые люди сообщали о пытках, избиениях и давлении со стороны силовиков.
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#новости #делосети #медиа

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39 комментариев
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Эдуард Гладышев

28

 Пензе пошли то ли трое, то ли четверо человека в лес выживать, а вышли только двое. Через некоторое время одного из пропавших нашли мёртвым.

Пошли то ли трое, то ли четверо. Вышли то ли двое, то ли трое. Мертвым нашли то ли одного, то ли двоих.

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Shlomo Goldenberg

6

хороший вброс, а то вшивая интеллигенция поддерживать полезла, нужно сменить их вектор и заодно выставить как поддерживающих убийц. контора в выигрыше, можно пытать дальше

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Зарубежный Влад

Shlomo
25

Так само дело «Сети» от этого справедливее не становится. То что их, возможно, стоит судить за убийство, не отменяет всех сомнительных деталей дела о терроризме.

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Shlomo Goldenberg

Зарубежный
6

каких сомнительных? какие нахуй экстремисты из этих задротов? экстремисты в президент отеле тусуют и с оружием по Москве ездят, к ним ссутся подойти. а тут нашли блядь террористов-вчерашних школьников

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N/a

Shlomo
2

какие нахуй экстремисты из этих задротов?

А человека как они убили? Если убили.

Ответить

Shlomo Goldenberg

N/a
0

а был ли человек

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Смоки Кот

Shlomo
2

а ты попробуй прочитать то что Медуза накопала

Ответить

Процентный звук

Shlomo
1

Да про них много интересного можно найти, что совершенно не отменяет того, что судят их несправедливо.

https://tjournal.ru/u/145862-pk/142747-peredovye-antifashistskie-praktiki

Передовые антифашистские практики
Или ВИЧ-диссидентство 80-ого уровня.
tjournal.ru
Ответить

Виталий Иванович Иванов

Процентный
0

*судят их несправедливо*

Настя, я не определился в отношении дела «Сети». Прочитал/просмотрел всё, что смог найти — почти что одна пустая говорильня, почти никак сведений о фактах («объективной стороны») ни вины, ни невиновности.

А как определились Вы? 🤔

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Зарубежный
0

*не отменяет всех сомнительных деталей дела о терроризме*

Расскажите, пожалуйста, что имеете в виду.

[Моё понимание.](https://tjournal.ru/145108?comment=3108304)

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CommentBot

Виталий
0
Ответить

Иван Семёныч

Shlomo
0

Скорее хорошая многоходовочка, сначала нарисовали либералам жертв режима, а теперь дискредитировали.

Ответить

Dra

Иван
1

Что мне нравится в поцреотах, так это страсть к конспирации, мировому заговору и многоходовочкам.

Ответить

Иван Семёныч

Dra
2

Что мне «нравится» в либералах, они готовы без заговоров сами за всяких сомнительных личностей впрягаться

Ответить

Денис Каракатица

3

Страйкболистов нужно держать на прицеле, сегодня они играются в лесу, а завтра?

Ответить

Точный колос

Денис
4

А завтра ракуют в КС и сливают катки, обзывают всех школьниками и ливают в АРМУ играть, где всем ебут мозги строевым шагом, армейской иерархией и прочим "роулплеем".

Ответить

Алексей Крылов

4

А вот и результат трансфера Татьяны Лысовой подъехал

Ответить

Словесный Интервент

3

Расследование - слишком громкое название для статьи, где все сводится к информации полученной из одного источника, который точно ничего не знает сам. 

Ответить

Очередной каякер

Словесный
0

Там разных источников с десяток.

Ответить

Словесный Интервент

Очередной
0

Источники указывающие, что они убили кого-то? 

Ответить

Очередной каякер

Словесный
1

Источники, которые указывают на обстоятельства, располагающие к версии об убийстве. В суд такой материал нести не собираются, но материал — классическое журналистское расследование.

Ответить

Словесный Интервент

Очередной
0

 Источники

Ты пишешь во множественном  числе, как правило журналисты для расследования нужно два независимых друг от друга источника, которые подтвердили бы одну версию. Возможно, я невнимательно прочёл статью, потому что этого в ней не увидел, а раз уж ты настаиваешь на этом, то скинь кусок текста, где такое есть. 

Ответить

Очередной каякер

Словесн…
0

Я имею в виду разных людей, архивы дел, записки, материалы дела "Сети". Почти на каждом этапе этой истории я видел хотя бы пару из них, а вместе эти этапы подводят к версии об убийстве.

Я в первый раз еле дочитал в дороге, если честно впадлу перечитывать еще раз. На каких-то этапах может что-то звучать неуверенно. 

Ответить

Магомед Шереметьев

0

А Евгений говорил! Надо было слушать Понасенкова! 

Ответить

Магомед Шереметьев

Магомед
7

Что я могу сказать о деле «Сети». Я только сейчас, когда все толпой закричали и стали спрашивать мнение, поглядел «поперек» пару статей - но мне все, по сути, понятно. Это одна монструозная «сеть», в руках которой ресурсы (гос. режим) наехала на другую отвратную и монструозную «сеть», которая пока без ресурса. Дело раздули – да. Пытки были – уверен. Это плохо – плохо. Приговор надо пересматривать – ну, давайте пересмотрим.

НО, это как с террористом павленским (и вы этого в упор не видите): я единственный сразу сказал, что он опасный бандит и шизик, а большинство псевдолибералов его стали превозносить. Эти парни – очень опасные для всех нас левацкие твари. Реальные анархисты, которые легко у вас отнимут собственность (а, значит, и жизнь). Конечно, после долгого процесса у любого будет худое лицо и любого легко навоображать мучеником (особенно легко воображать – если в жизни больше нечем заняться). Когда они отжирались, чтобы тренироваться бегать с автоматом в дебильном страйкболе – они выглядели иначе, но вы об этом не хотите думать. Поглядите (фото есть) на их хари в камуфляже и с автоматами – там никакого смирения нет (а как схватили, конечно, все всегда прямо «зайчики» - даже серийные убийцы).

Поймите: подобные леваки, всякие «антифа» не гнушались писать заявления по 282 статье против правых – а это, по моему убеждению, подонство: то есть они считали нормальным использовать государственного монстра для репрессивных действий против думающих порядочных сограждан. Вот и получили бумерангом – это справедливо! Уверен, что они бы аплодировали полицейским, если бы те применяли пытки к ребятам из правого крыла.

Кстати, один из осужденных – некий Сангынбаев – вообще выродок, которого надо бы к высшей мере приговорить: несколько девушек обвинили его в изнасиловании (!!!), причем, этот скот нарочно заражал их СПИДом! Правда, их мне не жалко – такие же левачки, притом, полностью лишенные вкуса и воспитания (если все, простите, давали вот этому…). Вообще это вот в классическом виде левацкий гадюшник.

И не волнуйтесь: они не будут сидеть оглашенные сроки – или сейчас олухи пикетами их отобьют СЕБЕ (и соседям) на голову – или их точно освободят, когда (верхушечным переворотом) падет режим. А что касается т.н. «матерей»: они должны были вовремя заниматься воспитанием детей, чтобы те не стали анархистами, чтобы не заражали людей ВИЧ, чтобы не с автоматами бегали, а умные книги читали (например, мои) и слушали хорошую музыку (например, Далиду или Доминго).

Далее. Вот многие встали в распиаренный пикет, но почему вы не замечаете гораздо более чудовищные вещи?! Например, на днях суд в Москве оправдал выблядка-гомофоба, который на почве ненависти убил человека. Животное освободили прямо в зале суда! Это не фашизм?! Где ваши пикеты? Забыты болотники, многие провинциальные кинутые Навальным активисты – их защищать немодно? А где вы были, когда я два года боролся в суде со всем режимом – ведь за спиной выродка соколова стояла вся режимная система, ему помогал СПбГУ, чиновники и т.д. (теперь вы знаете, что он не только мои концепции воровал, но и девушку убил и расчленил)? И все молчали – как мне подобное не презирать? Где была ваша принципиальность? А левацких подонков, которые потом продолжат всем гадить, вы «организованной толпой» пошли поддерживать «на водопой». В итоге получите нового павленского (только много штук). Выходить в пикеты против репрессивных действий надо: ОБЯЗАТЕЛЬНО – но за достойных людей, а не за грязь.
(с) Евгений Понасенков

Ответить

Папуша

Магомед
3

Маэстро по полочкам разложил, как всегда

Ответить

Сергей Васильев

0

Леваки. @Амир Аль-Мопеди тоже убил человека.

Ответить

Дополнительный турник

Сергей
3

В себе.

Ответить

Slevin Kelevra

0

Оксимироном пора дать заднюю

Ответить

Словесный Интервент

Slevin
1

А почему он должен дать заднюю, даже в этой статье Медузе написано
 «Редакция настаивает, что дело „Сети“ сфальсифицировано и строится на доказательствах, добытых под пытками»

Ответить

пепси

Slevin
0

оксимирон и я не пасую кальян да я заблудшая вошь и ползу на бровях

Ответить

Почетный каякер

0

Там ещё была история с цунером, заражавшим своих партнёрш ВИЧ или СПИДом.

Ответить

Словесный Интервент

Почетный
1

Сразу видно, Дудя ты не смотрел. 

Ответить

N/a

Словесный
0

А че там было?

Ответить

Иван Семёныч

0

Сразу по этому делу напрашивалась аналогия с зачисткой борна, с ними тогда тоже особою не церемонились, просто вид у них не такой презентабельный был для либеральной общественности.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Теория_подковы

Ответить

Павел Май

0

Что-то Медуза сдулась: опубликовали материал построенный на домыслах одного человека, без каких-либо фактов.
Похоже на приплаченную статью.

Ответить

Alexander Petcoglo

0

Ого. Медузины сотрудники назвали себя журналистами.
Расследование тянет на премию.

Ответить

the art of гепард

0

Окей, я пока не читала расследование и могу очень ошибаться, но блин. Почему у меня сразу всплыла в памяти новость о приходе в Медузу главреда Ведомостей? Чудеса. 

Ответить

Андрей Заварзин

0

 ну вообщем все с ними ясно, с самого начала было очень странно с каких хуев за них так взялись, если они простые страйкболисты, либералы пожрали говна в очередной раз

почему мусора начали их топить за экстремизм, а не убийство - не понятно

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