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У троих из них выявили новый коронавирус, но в лёгкой форме. Все они проведут на карантине 14 дней.
Восемь россиян из числа пассажиров корабля «Бриллиантовая принцесса», который встал на карантин у берегов Японии, перевезли в Казань. Там они пробудут на карантине из-за вспышки нового коронавируса, возникшей на круизном лайнере — она привела к заражению свыше 600 человек.
В Казани пассажиры пробудут 14 дней в городской инфекционной больнице, как и специалисты, осуществлявшие эвакуацию. У троих россиян из восьми обнаружили коронавирус нового типа, но болезнь протекает в лёгкой форме — их жизни ничего не угрожает, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Голикова также отметила, что «остальные российские граждане отказались от перелёта специальным комфортабельным бортом МЧС». Всего на борту «Бриллиантовой принцессы» находились 24 представителя России.
Круизный лайнер Diamond Princess встал на карантин 4 февраля, чтобы проверить, кто из пассажиров заразился коронавирусом Covid-19. Но идея обернулась провалом — из-за пребывания в замкнутом пространстве заболели несколько сотен человек, двое скончались. В итоге корабль признали крупнейшим очагом распространения вируса за пределами материкового Китая.
Стоило, наверное, добавить именно в Казань потому, что четверо из них из Татарстана.
Когда татары начнут громить больницу и убивать русских?
коронавирус, но в лёгкой форме
больны, но на полшишечки, лол. какая разница, они все же равно пиздец как заразны.
они все же равно пиздец как заразны
они все же равно уже в карантине
Э, слыште
российские граждане отказались от перелёта специальным комфортабельным бортом МЧС
Спасибо, поржал)