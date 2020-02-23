У троих из них выявили новый коронавирус, но в лёгкой форме. Все они проведут на карантине 14 дней.

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Восемь россиян из числа пассажиров корабля «Бриллиантовая принцесса», который встал на карантин у берегов Японии, перевезли в Казань. Там они пробудут на карантине из-за вспышки нового коронавируса, возникшей на круизном лайнере — она привела к заражению свыше 600 человек.

В Казани пассажиры пробудут 14 дней в городской инфекционной больнице, как и специалисты, осуществлявшие эвакуацию. У троих россиян из восьми обнаружили коронавирус нового типа, но болезнь протекает в лёгкой форме — их жизни ничего не угрожает, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова также отметила, что «остальные российские граждане отказались от перелёта специальным комфортабельным бортом МЧС». Всего на борту «Бриллиантовой принцессы» находились 24 представителя России.