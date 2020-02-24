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Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 77 тысяч.
К 24 февраля в мире за пределами материкового Китая подтверждено 2204 случая заражения коронавирусом Covid-19, только за последние сутки выявлено 416 новых случаев. Число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 26 человек.
Больше всего заболевших за пределами Китая — 838 человек — выявлено на территории Японии, из них более 630 — пассажиры и члены экипажа «Бриллиантовой принцессы».
В Китае число заразившихся превысило 77 тысяч, умерли уже 2592, из них 150 — за последние 24 часа. В Ухане зафиксировано 195 повторных случаев заражения.
а я правильно понимаю, повторный случай заражения - это когда человек заразился коронавирусом, переболел, выздоровел, и заболел снова? но по идее должны были уже быть антитела в организме? или это уже другая разновидность вируса? объясните(
Особенность этого вируса в том, что он не даёт иммунитет после выздоровления. Поэтому и с вакциной трудно.
там проблема в том, что убивает не сам вирус, а антитела как раз (ну штуки, что убивают вирус).
Идея такая что в легких есть шарики (я хз как это всё называется) и там типо вирус сидит, потом приходят антитела и хуярят там всё и делает намного хуже, там всё заполняется водой и дышать становится нереально.
В Ухане зафиксировано 195 повторных случаев заражения.
Ни чему жизнь не учит
Ну уж очень хочется уханьцам супца из летучей мыши посербать. Не факт же что все случаи от человека к человеку
К лету успокоится или всё только начинается? Пора стратегический запас собирать и к бабушке в деревню, если совсем жарко станет.
Если вы молоды и здоровы, смерть от короновируса вам вряд ли грозит.
Я думаю вирус начнёт сильнее распространятся, когда потеплеет.
Это вообще не показатель. Пока власти могут сдерживать вирус, но это только пока
Природа мстить им за загрязнение
В Италии 12 городов закрыто. Вот это уже немного напрягает.
Власти Ирана объявили о вспышке эпидемии на своей территории. Число подтвержденных смертей от коронавируса, по разным данным, составляет от 7 до 18 человек. Официально инфицированных пока выявлено всего около 30 человек, но всем очевидно, что их реальное число в десятки раз больше. Если ориентироваться на статистику Китая, то там на одного умершего приходится около 40 выявленных инфицированных. Это значит, что в Иране на 23 февраля должно было быть от 280 до 720 инфицированных, не меньше. 90% из них на данный момент не установлены и не изолированы и продолжают заражать окружающих.
Власти считают, что вирус привез в страну местный предприниматель, побывавший в Китае некоторое время назад.
Об этом сообщил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки. Этот предприниматель умер в Иране от осложнений COVID-2019 одним из первых и именно с него началась вспышка коронавируса в городе Кум — священном для мусульман-шиитов городе, куда они совершают паломничество. Из Кума вирус начал распространяться по остальной территории Ирана. Власти считают, что на сегодняшний день COVID-2019 может присутствовать во всех крупных городах страны.
Крайне незначительное число выявленных инфицированных говорит о том, что иранские власти пока не способны определить масштабы заражения и начать выявлять больных, не говоря о жестких мерах по ограничению передвижений граждан в стране. Соседи Ирана отреагировали на эти новости максимально решительно — сначала Турция, а за ней Афганистан, Пакистан и Армения полностью закрыли границу с Ираном. Кувейт и Саудовская Аравия ограничили авиационное сообщение с Ираном.
Об угрозе начала эпидемии на своей территории объявили в воскресенье и власти Италии. Больные коронавирусом выявлены уже в пяти провинциях страны, а их общее число к вечеру 23 февраля достигло 155. Причем только за последние сутки выявлено 76 новых заболевших.
Об этом сообщил президент итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана. Умерших пока трое. Больше всего случаев заражения — 89 — как раз в Ломбардии, это один из самых населенных и промышленно развитых регионов Италии, столица региона — Милан.
На этом фоне власти Италии объявили о передаче городам, где будут выявлены более одного случая инфицированных, специальных полномочий по сдерживанию распространения коронавируса. В их числе: закрытие границ города, отмена любых мероприятий, изоляция зараженных и контактировавших с ними, предоставление доступа к магазинам и общественному транспорту только людям, носящим средства индивидуальной защиты, закрытие любых предприятий.
В Милане уже объявлено о закрытии школ и вузов — они не будут работать как минимум неделю, заявил мэр Джузеппе Сала.
Как сообщает Corriere della Sera, ограничения, о которых объявил премьер страны Джузеппе Конте, в общей сложности затронут 11 муниципалитетов. В них будет ограничено движение общественного транспорта, приостановлена работа государственных и муниципальных учреждений. На особый режим переводятся аптеки и продовольственные магазины — поставка в них медикаментов и продуктов питания будет организована по специальным «чистым» коридорам. Это охраняемые полицией маршруты, по которым смогут проезжать поставщики в защитных масках и перчатках. Нарушители карантинных мероприятий будут наказываться лишением свободы на срок до 3 месяцев либо штрафом в €206.
Под размещение инфицированных COVID-2019 выделен военный госпиталь в Милане. Если их число будет расти, под пункты прохождения карантина будут задействованы некоторые больницы и гостиницы.
На взрывной рост числа инфицированных коронавирусом в Италии уже отреагировала Австрия. Австрийская пограничная служба заблокировала въезд на свою территорию поезда из Италии, в котором были обнаружены два человека с высокой температурой, сообщает издание Oe24. Пограничники заподозрили у них коронавирус. Инцидент произошел на границе Австрии и Италии в районе Бреннерского перевала. Власти провинции Тироль проинформировали о произошедшем руководство страны, которое дало согласие на остановку поезда.
Позже правительство Австрии заявило о полном прекращении железнодорожного сообщения с Италией. Пускать через границу перестали как европейские региональные экспрессы, так и составы международного следования. Запрет может коснуться и поезда Ницца — Москва.
Решив также не рисковать, Израиль объявил о введении запрета на въезд всем иностранцам, которые недавно были в Южной Корее или Японии (в отношении Китая такой запрет был введен ранее). А чуть позже распространил эти ограничения для прибывающих из Австралии и Италии.
Есть серьезные сомнения, что у Ирана и Италии получится повторить опыт Китая по надежной изоляции районов — очагов заражения вирусом. Между тем в самом Китае в специальных карантинных лагерях или под фактическим домашним арестом содержатся уже не менее 760 миллионов китайских граждан.
По последним данным, число зараженных вирусом по всему миру превысило 78 тыс. человек. Скончались почти 2,4 тыс. человек, а более 21 тысячи переболели вирусом и выздоровели.
Мне вот мой китайский работодатель пишет , мол, первого марта возвращайся, все тут налаживается, вирус уходит...
А еще поржать:(перевод новости из вичата(китайский мессенджер)):Полиция провинции Гуйчжоу получила сообщение, что кто-то в вичате распространяет слухи о том, как свинья после опоросячивания внезапно заговорила, а говорила она следующее: съешь перед рассветом 9 яиц и это поможет предотвратить вспышку пневмонии. Слух быстро распространился и вызвал широкое общественное обсуждение. Полиция в тот же день арестовала женщину по фамилии Чжу и приговорила её к 10 суткам заключения. Врачи предупреждают, что если ты поверишь в такие слухи, а также в такие ходящие слухи как "немой вдруг заговорил" и "только родился и сразу заговорил", то ты останешься в дураках.