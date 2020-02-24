Прямой эфир
что происходит в интернете
Для пассажиров проведут опрос о возможных улучшениях сервиса.
Wi-Fi в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы с 1 марта окажется временно недоступен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Мосгортранса». По мнению представителей службы, сейчас услуга не удовлетворяет требованиям пользователей.
«Мосгортранс» планирует провести опрос пассажиров, чтобы выяснить, как можно улучшить сервис. Ожидается, что беспроводной интернет вернётся в наземный городской транспорт во втором полугодии 2020 года и будет запущен на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдалённые районы столицы.
Первые автобусы с бесплатным Wi-Fi вышли на улицы Москвы в феврале 2016 года.
Зачем вообще вифи в наземке?
Даже в метро лте тянет вполне себе ок
От оператора зависит — Билайн в метро практически ваще не работает..
Затоту вас шаги за гиги
Шаги
Гиги
Особенно раздражает, когда телефон автоматом цепляется за MT_FREE в автобусе и 4g-интернет превращается в тыкву,
пока не откроешь браузер и не посмотришь рекламу. Могли бы сделать разные SSID-ы для наземеного (где free-wifi нахрен не нужен) и подземного траспорта.
А можно просто выключать вай фай на улице. И не цепляется за что попало, и батарейка меньше тратится
Есть ещё галочка "подключаться автоматически", которую желательно отключать на всех хотспотах и не знать проблем
Им пользоваться было практически невозможно - одна реклама идет.
Пару месяцев назад они расклеили плакаты в метро, что мол "количество рекламы мы уменьшили вдвое", типа подключаетесь. Но, видимо, не взлетело, никто этим говном пользоваться не хочет...
могли бы больше рекламы сделать, тогда бы люди точно начали им пользоваться
а вообще, предлагаю охуенный бизнесплан
делаем из наземного ОТ клетку фарадея
делаем вайфай платным с доступом на один час и/или пятью рекламами
готово, вы восхитительны
Я за, любители попиздеть и послушать музло как в Китае присядут читать газетки.