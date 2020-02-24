Для пассажиров проведут опрос о возможных улучшениях сервиса.

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Wi-Fi в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы с 1 марта окажется временно недоступен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Мосгортранса». По мнению представителей службы, сейчас услуга не удовлетворяет требованиям пользователей.

«Мосгортранс» планирует провести опрос пассажиров, чтобы выяснить, как можно улучшить сервис. Ожидается, что беспроводной интернет вернётся в наземный городской транспорт во втором полугодии 2020 года и будет запущен на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдалённые районы столицы.