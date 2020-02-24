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Ольга Жигулина
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С 1 марта в московском наземном транспорте временно отключат Wi-Fi Материал редакции

Для пассажиров проведут опрос о возможных улучшениях сервиса.

15 комментариев
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Wi-Fi в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы с 1 марта окажется временно недоступен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Мосгортранса». По мнению представителей службы, сейчас услуга не удовлетворяет требованиям пользователей.

«Мосгортранс» планирует провести опрос пассажиров, чтобы выяснить, как можно улучшить сервис. Ожидается, что беспроводной интернет вернётся в наземный городской транспорт во втором полугодии 2020 года и будет запущен на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдалённые районы столицы.

Первые автобусы с бесплатным Wi-Fi вышли на улицы Москвы в феврале 2016 года.

#новости #москва #транспорт #интернет

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15 комментариев
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сироп от щекотки

3

Зачем вообще вифи в наземке? 

Даже в метро лте тянет вполне себе ок

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Vladimir Medvedev

сироп
6

От оператора зависит — Билайн в метро практически ваще не работает..

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сироп от щекотки

Vladimir
3

Затоту вас шаги за гиги
Шаги
Гиги

Ответить

Vladimir Medvedev

сироп
0

Не знаю, я рекламу не смотрю)

Ответить

Kyler

сироп
1

Наверное поэтому и отключили, из-за небольшой востребованности

Ответить

Обыкновенный турник

сироп
0

Как зачем? Что бы собирать данные о гражданах!

Ответить

barbarella

3

Особенно раздражает, когда телефон автоматом цепляется за MT_FREE в автобусе и 4g-интернет превращается в тыкву,
пока не откроешь браузер и не посмотришь рекламу. Могли бы сделать разные SSID-ы для наземеного (где free-wifi нахрен не нужен) и подземного траспорта.

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Yuliy Galkin

barbarella
4

А можно просто выключать вай фай на улице. И не цепляется за что попало, и батарейка меньше тратится

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Илья Гераськин

Yuliy
0

Есть ещё галочка "подключаться автоматически", которую желательно отключать на всех хотспотах и не знать проблем

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Dmts

2

Им пользоваться было практически невозможно - одна реклама идет.
Пару месяцев назад они расклеили плакаты в метро, что мол "количество рекламы мы уменьшили вдвое", типа подключаетесь. Но, видимо, не взлетело, никто этим говном пользоваться не хочет... 

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Тимур Петров

1

Wi fi в транспорте?!
Регионы плачут. 

Ответить

Пыльный жар

1

По моему, он там никогда особо и не работал 

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Андрей Ионов

1

могли бы больше рекламы сделать, тогда бы люди точно начали им пользоваться 

а вообще, предлагаю охуенный бизнесплан
делаем из наземного ОТ клетку фарадея
делаем вайфай платным с доступом на один час и/или пятью рекламами
готово, вы восхитительны

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Программный меч

Андрей
0

Я за, любители попиздеть и послушать музло как в Китае присядут читать газетки.

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Evgeny Klyuchnikov

0

В @Москва

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