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что происходит в интернете
И заявил, что раскаивается.
Суд в Екатеринбурге до 22 апреля арестовал главу компании по кибербезопасности Vee Security Александра Литреева по делу о покупке психоактивных веществ.
Он признал вину и заявил, что раскаивается и не будет скрываться от следствия — его просили заключить под стражу, так как он живет в Эстонии.
На заседании стало известно, что в Екатеринбург Литреев приехал встретиться с девушкой, с которой познакомился в соцсетях. Они вместе поехали забирать закладку, в которой было две таблетки MDMA общим весом чуть менее 0,9 грамма.
Литреев — автор приложения «Красная кнопка», с помощью которого можно сообщать о задержаниях на акциях протеста.
Те, кто коворят что так ему и надо - долбоебы. Человека нельзя закрывать за решеткой только за то что он употреблял наркотики в своих целях, это позор и лицемерие.
две таблетки MDMA общим весом чуть менее 0,9 грамма.
Блядь ну это вообще маразм. Ты можешь купить литр водяры, словить белочку и запиздить жену по пьяни и это типо норм, а за 0,9 (!!!) сломать человеку жизнь
Для белочки надо курсануть пару недель всё-таки
Некоторым и трёх дней хватает (особенно женщинам)
Сексист
Да. И что?
Женщины правда хуже видят грань, когда надо остановиться в выпивке и драке.
Больше одной бухой бабы как правило уже перебор
С таким подходом я не удивлюсь если ты и человечину употребляешь в пищу, в своих целях разумеется
С таким подходом я не удивлюсь если ты и говядину не употребляешь в пищу, в своих целях разумеется
Што?
Он знал о всех рисках. Я не оправдываю государство, но это личное дело Литреева.
Нельзя, да. Тут его известность и постоянное проживание в Эстонии сыграли плохую шутку.
Навряд ли местных сажают за такое до финального суда.
Лоооох
Вааще!))
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Кто она, блин? Очевидно же, что это гражданка Израиля, которую недавно за гашиш брали, а потом Путин с барской руки "отпускал".
Слева на фото законопослушный гражданин РФ, служит России, а справа наркоман и отброс общества, которого надо изолировать. Только не перепутайте.
Не, ну что ты, там жертва политических игорь.
А сколько людей кричало, что ему специально подкинули, даже не зная человека. Раз что-то делал против власти, значит во всем святой человек.
Хотя в IT тусовках его много раз выводили на чистую воду за попытки выдавать себя за мега эксперта по кибербезопасности на фоне блокировок. При этом он был обычным фронтенд разработчиком.
Вывод - надо везде и всегда самому проверять. Быть предвзятым плохо.
Фронтенд и поиск уязвимостей это что, взаимоисключающие области?
Нет, просто нельзя стать экспертом за 3 месяца. Еще и услуги свои продавать по цене мега эксперта.
Лень копаться в грязном белье, но есть куча историй про то, как чувак с умным видом нес полнейшую ахинею (на тему ИБ) и ему верили, т.к. был на слуху из-за Навального.
Поверил бы вам на слово, но
надо везде и всегда самому проверять. Быть предвзятым плохо
Вот именно, вся информация есть в интернете на него.
То что посадили — это плохо, за такое кол-во сажать это хоть и закононно, но бред.
Я просто хотел мысль донести, что святых людей не бывает.
На заседании стало известно, что в Екатеринбург Литреев приехал встретиться с девушкой, с которой познакомился в соцсетях. Они вместе поехали забирать закладку, в которой было две таблетки MDMA общим весом чуть менее 0,9 грамма.
Лолблядь.
Спец по безопасности, хуль
Кто бы сомневался. А либерахи уже раздули, что ему подбросили, а он оказался обычным наркоманом, типичный оппозиционер.
Вангую девушка из инстаграма на зарплате.
И подговорила попробовать наркоту
Нет, зачем? Просто маякнула куда едут сотрудникам.
Там тем более уточняют, что дама дала на него показания.
Думаю дама с легкостью даст показания на незнакомого чувака под давлением копов. Напиздят ей что отпустят и готово
Брать клад с малознакомой тянкой — достаточно небезопасно для эксперта по безопасности.
Не исключено, что под угрозами пыток признал вину
Его пасли что-ли или как?
Девку подсунули в инсте из числа осведомителей на крючке, скриньте.
Есть фото спутницы?
Прекрасное чувство юмора
Он меня забанил в telegram чате своей конторы за мат. А еще в этом чате сидел 10-летний ребенок. Я спросил Литреева: что он тут делает? Ответ убил: это сотрудник нашей компании.
История👍👍
0,9 на двоих это довольно скромно, надо отметить. Хотя, может и за добавкой ездили
Хуйню несёшь
живет в Эстонии
в Екатеринбург Литреев приехал встретиться с девушкой, с которой познакомился в соцсетях. Они вместе поехали забирать закладку
красиво жить не запретишь