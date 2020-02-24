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Новости
Ольга Жигулина
2584

В Екатеринбурге суд отправил в СИЗО IT-специалиста Александра Литреева по делу о наркотиках. Он признал вину Материал редакции

И заявил, что раскаивается.

59 комментариев
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Суд в Екатеринбурге до 22 апреля арестовал главу компании по кибербезопасности Vee Security Александра Литреева по делу о покупке психоактивных веществ.

Он признал вину и заявил, что раскаивается и не будет скрываться от следствия — его просили заключить под стражу, так как он живет в Эстонии.

На заседании стало известно, что в Екатеринбург Литреев приехал встретиться с девушкой, с которой познакомился в соцсетях. Они вместе поехали забирать закладку, в которой было две таблетки MDMA общим весом чуть менее 0,9 грамма.

Литреев — автор приложения «Красная кнопка», с помощью которого можно сообщать о задержаниях на акциях протеста.

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59 комментариев
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Идеологический паркур

35

Те, кто коворят что так ему и надо - долбоебы. Человека нельзя закрывать за решеткой только за то что он употреблял наркотики в своих целях, это позор и лицемерие.

Ответить

Идеологический паркур

Идеологический
8

две таблетки MDMA общим весом чуть менее 0,9 грамма.

Блядь ну это вообще маразм. Ты можешь купить литр водяры, словить белочку и запиздить жену по пьяни и это типо норм, а за 0,9 (!!!) сломать человеку жизнь

Ответить

Иван Семёныч

Идеологический
2

Для белочки надо курсануть пару недель всё-таки

Ответить

Встречный Гоша

Иван
0

Некоторым и трёх дней хватает (особенно женщинам)

Ответить

Иван Семёныч

Встречный
0

Сексист

Ответить

Встречный Гоша

Иван
1

Да. И что?

Женщины правда хуже видят грань, когда надо остановиться в выпивке и драке.

Ответить

Иван Семёныч

Встречн…
0

Больше одной бухой бабы как правило уже перебор

Ответить

Внезапный

Иван
0

обычно и одна - это перебор

Ответить

Евсей Дмитриев

Идеологический
2

За то что он употреблял его и не закрывают.

Ответить

Senrigan

Идеологический
–2

Можно, законом запрещёно

Ответить

Michael F.

Идеологический
1

за плохие картинки в кофе тоже

Ответить

John Doe

Идеологический
–22

С таким подходом я не удивлюсь если ты и человечину употребляешь в пищу, в своих целях разумеется

Ответить

Встречный Гоша

John
1

С таким подходом я не удивлюсь если ты и говядину не употребляешь в пищу, в своих целях разумеется

Ответить

Идеологический паркур

John
0

Што?

Ответить

John Doe

Идеологический
0

Позор говорю. И лицемерие

Ответить

Александр Иванов

Идеологический
0

Он знал о всех рисках. Я не оправдываю государство, но это личное дело Литреева.

Ответить

Alex Macher

Идеологический
0

Нельзя, да. Тут его известность и постоянное проживание в Эстонии сыграли плохую шутку. 

Навряд ли местных сажают за такое до финального суда.

Ответить

Грузовой утюг

18

Лоооох

Ответить

сироп от щекотки

Грузовой
7

Вааще!))

Ответить

Евсей Дмитриев

сироп
0

——-

Ответить

Pavel Zamyatin

Евсей
1

Кто она, блин? Очевидно же, что это гражданка Израиля, которую недавно за гашиш брали, а потом Путин с барской руки "отпускал".

Ответить

Внезапный микрофон

сироп
0

Слева на фото законопослушный гражданин РФ, служит России, а справа наркоман и отброс общества, которого надо изолировать. Только не перепутайте.

Ответить

сироп от щекотки

Внезапный
0

Не, ну что ты, там жертва политических игорь. 

Ответить

Внезапный микрофон

сироп
0

я про выражение лиц

Ответить

Alex Macher

9

А сколько людей кричало, что ему специально подкинули, даже не зная человека. Раз что-то делал против власти, значит во всем святой человек.

Хотя в IT тусовках его много раз выводили на чистую воду за попытки выдавать себя за мега эксперта по кибербезопасности на фоне блокировок. При этом он был обычным фронтенд разработчиком. 

Вывод - надо везде и всегда самому проверять. Быть предвзятым плохо.

Ответить

Эдуард Гладышев

Alex
3

Фронтенд и поиск уязвимостей это что, взаимоисключающие области?

Ответить

Alex Macher

Эдуард
2

Нет, просто нельзя стать экспертом за 3 месяца. Еще и услуги свои продавать по цене мега эксперта.

Лень копаться в грязном белье, но есть куча историй про то, как чувак с умным видом нес полнейшую ахинею (на тему ИБ) и ему верили, т.к. был на слуху из-за Навального.

Ответить

Эдуард Гладышев

Alex
4

Поверил бы вам на слово, но
надо везде и всегда самому проверять. Быть предвзятым плохо

Ответить

Alex Macher

Эдуард
0

Вот именно, вся информация есть в интернете на него. 
То что посадили — это плохо, за такое кол-во сажать это хоть и закононно, но бред. 

Я просто хотел мысль донести, что святых людей не бывает.

Ответить

Иван Семёныч

3

На заседании стало известно, что в Екатеринбург Литреев приехал встретиться с девушкой, с которой познакомился в соцсетях. Они вместе поехали забирать закладку, в которой было две таблетки MDMA общим весом чуть менее 0,9 грамма.

Лолблядь.

Ответить

Евсей Дмитриев

Иван
7

Спец по безопасности, хуль 

Ответить

Внезапный микрофон

Евсей
0

надо признать, не один хороший разведчик на этом погорел

Ответить

...

–31

Кто бы сомневался. А либерахи уже раздули, что ему подбросили, а он оказался обычным наркоманом, типичный оппозиционер.

Ответить

Идеологический паркур

...
11

пук

Ответить

Эмиль Рубанов

2

Вангую девушка из инстаграма на зарплате.

Ответить

Встречный Гоша

Эмиль
1

И подговорила попробовать наркоту

Ответить

Эмиль Рубанов

Встречный
0

Нет, зачем? Просто маякнула куда едут сотрудникам.

Ответить

Эмиль Рубанов

Эмиль
1

Там тем более уточняют, что дама дала на него показания.

Ответить

Евсей Дмитриев

Эмиль
1

Думаю дама с легкостью даст показания на незнакомого чувака под давлением копов. Напиздят ей что отпустят и готово

Ответить

Vitaly Yudintsev

2

Брать клад с малознакомой тянкой — достаточно небезопасно для эксперта по безопасности.

Ответить

Строгий Филипп

Vitaly
0

Каков эксперт, такова и безопасность.

Ответить

Dias001 Rrn

–2

Не исключено, что под угрозами пыток признал вину

Ответить

Kyler

Dias001
0

Не, вроде его было. В общем сам долбаёб

Ответить

Victoriouz Barbie

0

Его пасли что-ли или как? 

Ответить

Эмиль Рубанов

Victoriouz
3

Девку подсунули в инсте из числа осведомителей на крючке, скриньте.

Ответить

Boris Pavlov

0

Есть фото спутницы?

Ответить

Elian Kavinsky

Boris
3
Ответить

Boris Pavlov

Elian
0

Прекрасное чувство юмора

Ответить

Elian Kavinsky

Boris
0

Ставь лайк тогда, чо

Ответить

Сергей Табаков

Boris
0

Уже везде гуляет 

Ответить

Экологический жар

1

пиздец, сажать в сизо за две мдмашечки

Ответить

Александр Иванов

0

Он меня забанил в telegram чате своей конторы за мат. А еще в этом чате сидел 10-летний ребенок. Я спросил Литреева: что он тут делает? Ответ убил: это сотрудник нашей компании.

Ответить

сироп от щекотки

Александр
1

История👍👍 

Ответить

Александр Иванов

сироп
3

все должны знать что я его знаю

Ответить

сироп от щекотки

0

0,9 на двоих это довольно скромно, надо отметить. Хотя, может и за добавкой ездили

Ответить

Евсей Дмитриев

сироп
–2

Хуйню несёшь 

Ответить

сироп от щекотки

Евсей
0

Мальчик, пой свои песни 

Ответить

Илья Ильин

0

Да, специалист по безопасности он так себе

Ответить

ouxen

0

живет в Эстонии

в Екатеринбург Литреев приехал встретиться с девушкой, с которой познакомился в соцсетях. Они вместе поехали забирать закладку

красиво жить не запретишь

Ответить
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