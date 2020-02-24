И заявил, что раскаивается.

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Суд в Екатеринбурге до 22 апреля арестовал главу компании по кибербезопасности Vee Security Александра Литреева по делу о покупке психоактивных веществ.

Он признал вину и заявил, что раскаивается и не будет скрываться от следствия — его просили заключить под стражу, так как он живет в Эстонии.

На заседании стало известно, что в Екатеринбург Литреев приехал встретиться с девушкой, с которой познакомился в соцсетях. Они вместе поехали забирать закладку, в которой было две таблетки MDMA общим весом чуть менее 0,9 грамма.