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В головном офисе издания сообщили, что сожалеют о сложной ситуации, в которой оказались их журналисты, но менять заголовок не стали и извинений не принесли.
Китайские сотрудники Wall Street Journal призвали издание извиниться за заголовок «Китай — настоящий больной человек Азии» («China Is the Real Sick Man of Asia»).
Статью опубликовали 3 февраля в разделе «Мнения», она комментирует преимущественно состояние финансового рынка Китая. При этом, по мнению китайского правительства и многих комментаторов в соцсетях, вынесенная в заголовок фраза содержит расистский подтекст. На фоне разразившегося скандала аккредитации троих журналистов, работающих в китайском бюро Wall Street Journal, были отозваны, и им предоставили пять дней, чтобы покинуть страну. Это крупнейшая подобная акция против западных журналистов со стороны Китая с 1989 года. Головной офис Wall Street Journal тогда выразил «сожаление» по поводу заголовка, но не принёс извинений и не внёс поправок.
20 февраля авторы письма, составленного от имени китайских сотрудников Wall Street Journal, обратились к головному офису компании с просьбой исправить заголовок и принести извинения читателям, журналистам и «всем, кто был обижен им». Письмо подписали 53 работника WSJ и несколько журналистов других изданий.
Руководитель китайского бюро издания Джонатан Чен отдельно подчеркнул, что корректное решение вопроса может быть определяющим для присутствия Wall Street Journal в Китае.
22 февраля представители журнала подтвердили, что сожалеют о том, «с какими серьёзными проблемами сталкиваются сотрудники WSJ и их семьи в Китае», но официальных извинений не принесли. Вместо этого они подчеркнули, что «потребность в качественных, заслуживающих доверия новостях из Китая сейчас больше, чем когда-либо», а выступления против журналистов из WSJ серьёзно мешают их работе.
Стрелочка работает только на западе
Ну с точки зрения западного либерализма это и правда не расизм ни разу. Можно доебаться насчёт этичности, но в либерализме на этику насрать.
Но мозги то должны быть? Хотя бы на минималках
Мозги? В Америке можно сжигать нац.флаг - разрешено проявление неуважения к своей стране, на Китай уж тем более поебать дефолтно.
С точки зрения русского человека негра можно называть негром, потому что у нас не было рабства и это не от слова нигер, а от слова негрос, а теперь попробуй это сделать в статье на bbc Россия
Согласен. Но у западных расизм и прочие дискриминации можно к личностям применить, группам личностей. К государствам не канает.
Китай наверно бомбанул из-за того, что про экономику плохо написали и заголовок очень негативный.
У коммуняк опять горит
Ну на самом деле просто необдуманное употребление идиомы в чужой культурной среде. Для избежания такого специальные консультанты обычно существуют. Тут видимо сэкономили. Так что все дальнейшее по делу.
Ну "больной человек чего-то там" это вообще-то крылатая фраза к кому только ни применявшаяся. https://en.wikipedia.org/wiki/Sick_man_of_Europe
Но про Китай - ни-ни, про Китай это, конечно, расизм.
Неправильно перевели. Нужно так: Китай это настоящий болеть мужчина азия