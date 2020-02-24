В головном офисе издания сообщили, что сожалеют о сложной ситуации, в которой оказались их журналисты, но менять заголовок не стали и извинений не принесли.

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Китайские сотрудники Wall Street Journal призвали издание извиниться за заголовок «Китай — настоящий больной человек Азии» («China Is the Real Sick Man of Asia»).

Статью опубликовали 3 февраля в разделе «Мнения», она комментирует преимущественно состояние финансового рынка Китая. При этом, по мнению китайского правительства и многих комментаторов в соцсетях, вынесенная в заголовок фраза содержит расистский подтекст. На фоне разразившегося скандала аккредитации троих журналистов, работающих в китайском бюро Wall Street Journal, были отозваны, и им предоставили пять дней, чтобы покинуть страну. Это крупнейшая подобная акция против западных журналистов со стороны Китая с 1989 года. Головной офис Wall Street Journal тогда выразил «сожаление» по поводу заголовка, но не принёс извинений и не внёс поправок.

20 февраля авторы письма, составленного от имени китайских сотрудников Wall Street Journal, обратились к головному офису компании с просьбой исправить заголовок и принести извинения читателям, журналистам и «всем, кто был обижен им». Письмо подписали 53 работника WSJ и несколько журналистов других изданий.

Речь идёт не о независимости редакции или о неприкосновенности пропасти между новостями и мнением. Речь идёт не о содержании статьи. Речь об ошибочном выборе заголовка, который был глубоко оскорбительным для многих людей, не только в Китае. из обращения китайского бюро Wall Street Journal

Руководитель китайского бюро издания Джонатан Чен отдельно подчеркнул, что корректное решение вопроса может быть определяющим для присутствия Wall Street Journal в Китае.