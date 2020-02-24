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Новости
Ольга Жигулина
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Сотрудники китайского бюро WSJ потребовали, чтобы WSJ извинился за заголовок «Китай — настоящий больной человек Азии» Материал редакции

В головном офисе издания сообщили, что сожалеют о сложной ситуации, в которой оказались их журналисты, но менять заголовок не стали и извинений не принесли.

14 комментариев
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Китайские сотрудники Wall Street Journal призвали издание извиниться за заголовок «Китай — настоящий больной человек Азии» («China Is the Real Sick Man of Asia»).

Статью опубликовали 3 февраля в разделе «Мнения», она комментирует преимущественно состояние финансового рынка Китая. При этом, по мнению китайского правительства и многих комментаторов в соцсетях, вынесенная в заголовок фраза содержит расистский подтекст. На фоне разразившегося скандала аккредитации троих журналистов, работающих в китайском бюро Wall Street Journal, были отозваны, и им предоставили пять дней, чтобы покинуть страну. Это крупнейшая подобная акция против западных журналистов со стороны Китая с 1989 года. Головной офис Wall Street Journal тогда выразил «сожаление» по поводу заголовка, но не принёс извинений и не внёс поправок.

20 февраля авторы письма, составленного от имени китайских сотрудников Wall Street Journal, обратились к головному офису компании с просьбой исправить заголовок и принести извинения читателям, журналистам и «всем, кто был обижен им». Письмо подписали 53 работника WSJ и несколько журналистов других изданий.

Речь идёт не о независимости редакции или о неприкосновенности пропасти между новостями и мнением. Речь идёт не о содержании статьи. Речь об ошибочном выборе заголовка, который был глубоко оскорбительным для многих людей, не только в Китае.

из обращения китайского бюро Wall Street Journal

Руководитель китайского бюро издания Джонатан Чен отдельно подчеркнул, что корректное решение вопроса может быть определяющим для присутствия Wall Street Journal в Китае.

22 февраля представители журнала подтвердили, что сожалеют о том, «с какими серьёзными проблемами сталкиваются сотрудники WSJ и их семьи в Китае», но официальных извинений не принесли. Вместо этого они подчеркнули, что «потребность в качественных, заслуживающих доверия новостях из Китая сейчас больше, чем когда-либо», а выступления против журналистов из WSJ серьёзно мешают их работе.

#новости #китай #covid19

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14 комментариев
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Андрей Заварзин

9

Стрелочка работает только на западе

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Иван Семёныч

Андрей
0

Ну с точки зрения западного либерализма это и правда не расизм ни разу. Можно доебаться насчёт этичности, но в либерализме на этику насрать.

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Строгий Филипп

Иван
0

Но мозги то должны быть? Хотя бы на минималках

Ответить

Иван Семёныч

Строгий
1

Мозги? В Америке можно сжигать нац.флаг - разрешено проявление неуважения к своей стране, на Китай уж тем более поебать дефолтно.

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Андрей Заварзин

Иван
0

С точки зрения русского человека негра можно называть негром, потому что у нас не было рабства и это не от слова нигер, а от слова негрос, а теперь попробуй это сделать в статье на bbc Россия

Ответить

Иван Семёныч

Андрей
0

Согласен. Но у западных расизм и прочие дискриминации можно к личностям применить, группам личностей. К государствам не канает.
Китай наверно бомбанул из-за того, что про экономику плохо написали и заголовок очень негативный.

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Павел Кудинов

4

SJW vs WSJ

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Иван Семёныч

2
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пепси

1

У коммуняк опять горит

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Строгий Филипп

пепси
1

Ну на самом деле просто необдуманное употребление идиомы в чужой культурной среде. Для избежания такого специальные консультанты обычно существуют. Тут видимо сэкономили. Так что все дальнейшее по делу.

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Jiří Kropočev

1

Ну "больной человек чего-то там" это вообще-то крылатая фраза к кому только ни применявшаяся. https://en.wikipedia.org/wiki/Sick_man_of_Europe

Но про Китай - ни-ни, про Китай это, конечно, расизм.

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Evgeny Klyuchnikov

1

Неправильно перевели. Нужно так: Китай это настоящий болеть мужчина азия

Ответить

Алекс Самойлов

0

Прям 50 на 50... Тут как одну сторону можно поддержать, так и другую.

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Целевой парфюмер

0

Чечня — додумайте в голове. 

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