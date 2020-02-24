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Тот обратился в полицию, чтобы заявить о краже.
В 13-м округе Парижа временно закрыли полицейский участок из-за подозрений на коронавирус.
Утром 24 февраля туда обратились трое китайских туристов с жалобой на кражу, и одному из них стало плохо. Участок закрыли и вызвали специалистов, чтобы исключить заражение коронавирусом. После обследования участок снова открыли на вход и выход.
Накануне министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что положение в связи с коронавирусом в стране остаётся «стабильным».
закрыли полицейский участок из-за плохого самочувствия китайского туриста
Необходимо срочно направить группу китайских туристов в Кремль!
Нет человека - нет проблем. Вот поэтому в России и нет случаев заражения....
Желтушный заголовок, убили не из-за вируса там была какая-то бытовуха
Там пишут что подозрения не подтвердились у кетайца и участок уже снова открыли