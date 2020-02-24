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Новости
Ольга Жигулина
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В Париже временно закрыли полицейский участок из-за плохого самочувствия китайского туриста Материал редакции

Тот обратился в полицию, чтобы заявить о краже.

8 комментариев
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В 13-м округе Парижа временно закрыли полицейский участок из-за подозрений на коронавирус.

Утром 24 февраля туда обратились трое китайских туристов с жалобой на кражу, и одному из них стало плохо. Участок закрыли и вызвали специалистов, чтобы исключить заражение коронавирусом. После обследования участок снова открыли на вход и выход.

Накануне министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что положение в связи с коронавирусом в стране остаётся «стабильным».

В больнице находится один заболевший. Но в особенности у границ Франции, в Италии, ситуация проблематична, мы наблюдаем за ней с большим вниманием. Мы принимаем все усилия, чтобы ситуация оставалась под контролем.

Оливье Веран
министр здравоохранения Франции

#новости #covid19 #франция #здоровье

Новости
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Гео-троллинг из Праги
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8 комментариев
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Dear Moscow,

5

закрыли полицейский участок из-за плохого самочувствия китайского туриста

Необходимо срочно направить группу китайских туристов в Кремль!

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Сальвадор Корж

4
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Computer dragon

Сальвадор
1

ну и правильно

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Единственный динозавр

Сальвадор
0

Нет человека - нет проблем. Вот поэтому в России и нет случаев заражения....

Ответить

Андрей Заварзин

Сальвадор
0

Желтушный заголовок, убили не из-за вируса там была какая-то бытовуха

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Emile Zäkiev

0

Там пишут что подозрения не подтвердились у кетайца и участок уже снова открыли

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Ilya Shevraev

0

Ну понеслось. Летом никаких европ, по домам сидеть будем.

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Vitaliy Vitaliev

0

В 13 районе вечно что то происходит дикое ))

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