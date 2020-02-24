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Новости
Ольга Жигулина
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СМИ сообщили о 30 пострадавших в результате наезда на толпу на празднике в Германии Материал редакции

Среди них есть дети.

79 комментариев
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Фото Reuters

Мужчина на легковом автомобиле въехал в толпу участников карнавального шествия в немецком городе Фолькмарзен. По разным данным, пострадали от 15 до 30 человек, в том числе дети. Водителя задержали.

PM Breaking News @PMBreakingNews
Breaking: At least 15 injured, including children, after a car rams into a crowd at a Carnival Parade in Volkmarsen, Germany. Witnesses say the driver still was on the gas during the incident. A suspect has been arrested. https://t.co/7gK37aAcZp

«Мы пока не знаем, целенаправленно ли он въехал в толпу», — заявил представитель полиции журналистам Bild. По словам очевидцев, водитель якобы умышленно направил автомобиль на группу детей.

Власти региона отменили все карнавальные празднества.

#новости #происшествия

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79 комментариев
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Идеологический паркур

5

Коренные немцы, 100%

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Raoul

Идеологический
0

Если это опять правый, получается это уже третья(!) террористическая атака за эту неделю в Германии, совершенная праворадикалами. Когда там последний раз мусульмане в Германии бомбили, 2016? 

Ответить

сироп от щекотки

4
Ответить

Дениска

сироп
–3

Вроде немчура, а ничему не учатся, где ж/б блоки, ограждения.

Ответить

Эдуард Гладышев

Дениска
4
Ответить

Yuri Miller

Эдуард
–2

При чём тут ДТП? Тут гондон какой-то в толпу поехал намеренно

Ответить

Эдуард Гладышев

Yuri
6

У немцев 30 человек пострадало - новость, в РФ столько же за один день погибает – ну погибает и погибает.

Ответить

Yuri Miller

Эдуард
–1

Так у немцев тоже постоянно в ДТП гибнут, это не новость. А когда у нас автобус в метро свалился, это было новостью. Простые ДТП скучно, а теракты- не скучно.

Ответить

Ded Pihto

Yuri
0

А есть какаято разница наехали на тебя одного или на тебя наехали в толпе? Отдельных пешеходов сбитых на переходах не жалко?

Ответить

Дениска

Эдуард
–5

Народ сам виноват. И водители и пешеходы. Я часто смотрю подборку на ютубе ДТП с велосипедистами, это овощи на двух колёсах, никакого понимания как нужно себя вести.

Ответить

Эдуард Гладышев

Дениска
1
Ответить

Дениска

Эдуард
1

Этот ... защищает свой быдло электорат, они любят гонять и платить копейки.

Ответить

Иван Семёныч

Эдуард
1

За что ты ненавидишь автолюбителей?

Ответить

Эдуард Гладышев

Иван
0

Основная моя претензия в том, что они запарковали своими корытами все дворы.

Ответить

Иван Семёныч

Эдуард
0

А у тебя какие-то планы на свой двор ?

Ответить

Эдуард Гладышев

Иван
0

Я бы ржавые гаражи убрал и разбил бы на их месте прекрасный сквер 😔

Ответить

Иван Семёныч

Эдуард
0

Гаражи так-то частная собственность

Ответить

ouxen

Эдуард
0

в рашке ничего не стоят три вещи: жизнь, время и репутация

Ответить

Дениска

Эдуард
2

Да, помню, что-то про негров линчуют.

Ответить

сироп от щекотки

Эдуард
0

Хуйня. Толи дело короновирус!

Ответить

сироп от щекотки

Дениска
0

В Масквобаде после автобуса, решившего сделать пересадку на славянском бульваре, все переходы огородили блоками. Только ленивый не пердел, о том что это бессмысленно и очердной отмыв.
Вроде автобусы больше не спускаются в метро

Ответить

Ded Pihto

сироп
2

  автобусы больше не спускаются в метро

А до этого каждый год автобусы в переходы проваливались?

Ответить

Danila Romanov

сироп
0

И места под митинги и прочие мероприятия огораживают.

Ответить

ouxen

сироп
0

хуево че

Ответить

Людмила

–3

Детишек жаль больше всего.(

Ответить

Yuri Miller

Людмила
7

А взрослых можно давить значит?

Ответить

Людмила

Yuri
0

Нет, нельзя. Просто детей мне жальче. Субъективное мнение.  

Ответить

Папуша

Людмила
10

А мне взрослых больше жаль: выросли, развили мозги и тело, победили десятки  детских т взрослых болезней, отучились, строили планы, осознали скоротечность жизни.

 А дети еще даже толком не поняли, что такое жизнь.

Ответить

Иван Семёныч

Папуша
0

Зачем вы жалеете умерших, им уже похуй. Жалейте кому непохуй

Ответить

Папуша

Иван
4

Кого хочу, того и жалею, есус, отъебись

Ответить

Иван Семёныч

Папуша
0

Ок, но свечку все же поставь. И за тех и за тех.

Ответить

Папуша

Иван
2

Окич, и за твой геморрой тоже

Ответить

Иван Семёныч

Папуша
1

Не перепутай, в раю геморроя нет

Ответить

Папуша

Иван
1

Вот почему П-н хочет попасть в рай 🤔

Ответить

Petr

Папуша
1

Сперва масочку на себя, а потом на детишек

Ответить

Yuri Miller

Людмила
0

Ну да, жальче. Более жаль. Но тут не жалость, а скорее ненависть к очередной сволочи, воспользовавшейся ТС как оружием в Германии. Не первый раз уже. Чуть-ли не мода. Сволочи.

Ответить

Madao

Людмила
3

Почему именно детей? Никогда этого не понимала. Логичнее жалеть взрослых. 

Ответить

сироп от щекотки

Madao
2

Каеф. Молодая мама в треде, не иначе

Ответить

Emile Zäkiev

сироп
1

молодой чайлдфри, пройдемте

Ответить

Madao

Madao
0

Ну или хотя бы ОДИНАКОВО. 

Ответить

Dear Moscow,

2

Власти региона отменили все карнавальные празднества.

Вторник, 25 февраля объявлен в немецком Фолькмарзене днём траура.

Ответить

Отрицательный кубок

2

И бомбы не нужны.

Ответить

Yuri Miller

1

Меркель х...ло со своей политикой

Ответить

Жилой единорожек88

1

Водитель, наверное, потомственный баварец, и зовут его как-нибудь вроде "Ганс Шмидт"?

Ответить

Строгий Филипп

Жилой
0

" По версии следствия, он гражданин Германии, 29 лет и родом из региона Фолькмарсен."

Autofahrer rast absichtlich in Menschenmenge…
Bei einem Rosenmontagszug in Volkmarsen ist ein Autofahrer absichtlich in die Zuschauermenge…
www.fr.de
Ответить

Сальвадор Корж

–1

@Дитковский, я ебу, почему ты малоросс, воспитали тебя таким, наверное. Вообще, это интересная тема, почему люди становяться манкуртами. Может кто запилит тред на ТЖ на эту тему, было бы оч интересно

Ответить

Андрей Коршев

Сальвадор
3

Запиливай

Ответить

Идеологический паркур

Сальвадор
1

В чем мое «малоросство» выражается, и зачем ты перешел на оскорбления, назвав меня «животное»?

Ответить

Сальвадор Корж

Идеологический
0

Я там тебя и штопаным назвал. Зови мамку, или вахтёра

Ответить

Идеологический паркур

Сальвадор
1

Зачем порвался? Я же нормально спросил

Ответить

Сальвадор Корж

Сальвадор
0

@Александр Великий, о, тут и беларуский манкурт порвался?

Ответить

Идеологический паркур

Сальвадор
0

Знаешь что с людьми, которые безосновательно оскорбляют?

Ответить

Сальвадор Корж

Идеологический
0

безосновательно

И что бывает с такими людьми? Бан?

Ответить

Образовательный утюг

Сальвадор
1

Да, смотри правила общения на подсайте. Со всеми бывает, да @Дмитрий Орлов ?

Ответить

Идеологический паркур

Сальвадор
0

Пока я знаю только что ты из небольшого города, у тебя среднебютжетный телефон и кредит у родителей. Но ты пиши еще, мы пока только начали инфу собирать.

Ответить

Дениска

–2

Бюргер напился и шалит.

Ответить

Yuri Miller

Дениска
0

Нихрена себе шалит

Ответить

Petr

Yuri
0

Нихрена себе бюргер

Ответить

Сальвадор Корж

–1

@Унылый Лось, а можно узнать, схуяли меня забанили
?

Ответить

Образовательный утюг

Сальвадор
1

Ты причину в должен был получить, но мне не сложно повторить

Бан на 3 дня. Нарушение пункта 4: Вежливость и адекватная дискуссия

Ответить

Сальвадор Корж

Образовательный
0

Блядь (вежливость), вы там себе ватный подсайтик запилили на троих? И будете ватные хороводы (адекватные) водить, обиженки. Кстати, когда в комменты на подсайте приходят 🐷🐕 с дичью, та же Пепся с штопаным Дитковским радостно лайкают эту хуйню. Но у вас есть подсайт Украина, где кроме ватоцефалов никого нет, так победите, блядб

Ответить

Elian Kavinsky

Сальвадор
1

🐷🐕 не просто в комменты приходят, а прям в посты срут своими имперскими проекциями, а малоросы довольно подхрюкивают )

Ответить

Сальвадор Корж

Elian
2

Да, а потом прибегает обоссаный Дитковский с вопросом: пачиму я маларос!?

Ответить

Образовательный

Сальвад…
0

Ну так расскажи почему

Ответить

Сальвадор Корж

Образов…
0

Потому, что обоссаный. Ты, кстати, такой же

Ответить

Идеологический

Сальвад…
0

Разве ты не хочешь захватить Кремль и убить Путина?

Ответить

Образовательный утюг

Сальвадор
0
Ответить

Сальвадор Корж

Образовательный
0

нихуя не понял, но очень интересно. mp. 4

Ответить

Идеологический паркур

Сальвадор
1

В ЛС ответь

Ответить

Сальвадор Корж

Идеологический
1

Нахуй ты, малорос, мне в личку пишешь? Я тебе и так отвечу

Ответить

Идеологический

Сальвад…
0

Отвечай, не еби вола

Ответить

Сальвадор Корж

Идеологический
0

Нахуй иди. И да, не забудь вахтёру стукануть

Ответить

Идеологический

Сальвад…
1

Прости, я забыл что чморить можно только тупую рашку, и не дай бог улыбнутся над мемом про Украину

Ответить

Сальвадор Корж

Сальвад…
0

.

Ответить

Андрей Коршев

Образовательный
0

Ты в причину должен был получить, но мне сложно не повторить

Ответить

Константин Дараган

0

Прочитал: короновальные празднетства..

Бля

Ответить

ouxen

0

среди них есть дети

и хули?!

Ответить

Raoul

0

Опять инцел или на этот раз националист?

Ответить

sf

0

Походу все щас будут оправдывать того чела Ханау

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