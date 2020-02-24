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Среди них есть дети.
Мужчина на легковом автомобиле въехал в толпу участников карнавального шествия в немецком городе Фолькмарзен. По разным данным, пострадали от 15 до 30 человек, в том числе дети. Водителя задержали.
«Мы пока не знаем, целенаправленно ли он въехал в толпу», — заявил представитель полиции журналистам Bild. По словам очевидцев, водитель якобы умышленно направил автомобиль на группу детей.
Власти региона отменили все карнавальные празднества.
Коренные немцы, 100%
Если это опять правый, получается это уже третья(!) террористическая атака за эту неделю в Германии, совершенная праворадикалами. Когда там последний раз мусульмане в Германии бомбили, 2016?
При чём тут ДТП? Тут гондон какой-то в толпу поехал намеренно
У немцев 30 человек пострадало - новость, в РФ столько же за один день погибает – ну погибает и погибает.
Так у немцев тоже постоянно в ДТП гибнут, это не новость. А когда у нас автобус в метро свалился, это было новостью. Простые ДТП скучно, а теракты- не скучно.
За что ты ненавидишь автолюбителей?
Основная моя претензия в том, что они запарковали своими корытами все дворы.
А у тебя какие-то планы на свой двор ?
Я бы ржавые гаражи убрал и разбил бы на их месте прекрасный сквер 😔
В Масквобаде после автобуса, решившего сделать пересадку на славянском бульваре, все переходы огородили блоками. Только ленивый не пердел, о том что это бессмысленно и очердной отмыв.
Вроде автобусы больше не спускаются в метро
Детишек жаль больше всего.(
А взрослых можно давить значит?
Зачем вы жалеете умерших, им уже похуй. Жалейте кому непохуй
Ок, но свечку все же поставь. И за тех и за тех.
Ну да, жальче. Более жаль. Но тут не жалость, а скорее ненависть к очередной сволочи, воспользовавшейся ТС как оружием в Германии. Не первый раз уже. Чуть-ли не мода. Сволочи.
Каеф. Молодая мама в треде, не иначе
Власти региона отменили все карнавальные празднества.
Вторник, 25 февраля объявлен в немецком Фолькмарзене днём траура.
Водитель, наверное, потомственный баварец, и зовут его как-нибудь вроде "Ганс Шмидт"?
" По версии следствия, он гражданин Германии, 29 лет и родом из региона Фолькмарсен."
@Дитковский, я ебу, почему ты малоросс, воспитали тебя таким, наверное. Вообще, это интересная тема, почему люди становяться манкуртами. Может кто запилит тред на ТЖ на эту тему, было бы оч интересно
В чем мое «малоросство» выражается, и зачем ты перешел на оскорбления, назвав меня «животное»?
Я там тебя и штопаным назвал. Зови мамку, или вахтёра
@Александр Великий, о, тут и беларуский манкурт порвался?
Знаешь что с людьми, которые безосновательно оскорбляют?
безосновательно
И что бывает с такими людьми? Бан?
Да, смотри правила общения на подсайте. Со всеми бывает, да @Дмитрий Орлов ?
Пока я знаю только что ты из небольшого города, у тебя среднебютжетный телефон и кредит у родителей. Но ты пиши еще, мы пока только начали инфу собирать.
Бюргер напился и шалит.
@Унылый Лось, а можно узнать, схуяли меня забанили
?
Ты причину в должен был получить, но мне не сложно повторить
Бан на 3 дня. Нарушение пункта 4: Вежливость и адекватная дискуссия
Блядь (вежливость), вы там себе ватный подсайтик запилили на троих? И будете ватные хороводы (адекватные) водить, обиженки. Кстати, когда в комменты на подсайте приходят 🐷🐕 с дичью, та же Пепся с штопаным Дитковским радостно лайкают эту хуйню. Но у вас есть подсайт Украина, где кроме ватоцефалов никого нет, так победите, блядб
🐷🐕 не просто в комменты приходят, а прям в посты срут своими имперскими проекциями, а малоросы довольно подхрюкивают )
Да, а потом прибегает обоссаный Дитковский с вопросом: пачиму я маларос!?
Ну так расскажи почему
нихуя не понял, но очень интересно. mp. 4
В ЛС ответь
Нахуй ты, малорос, мне в личку пишешь? Я тебе и так отвечу
Нахуй иди. И да, не забудь вахтёру стукануть
Прости, я забыл что чморить можно только тупую рашку, и не дай бог улыбнутся над мемом про Украину
Ты в причину должен был получить, но мне сложно не повторить