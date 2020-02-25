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Артём Мазанов
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СК возбудил дело о превышении полномочий из-за задержания жителя Омска, рассказавшего о подброшенных наркотиках Материал редакции

Тело Дмитрия Фёдорова нашли обезглавленным через неделю после его заявления о подброшенных веществах.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК) из-за задержания жителя Омска Дмитрия Фёдорова, рассказавшего о подброшенных силовиками наркотиках. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат омского городского совета Дмитрий Петренко.

В документе указано, что дело возбудили на основании рапорта о превышении должностных полномочий «неустановленными» полицейскими Омска и сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.

18 декабря 2019 года Фёдоров опубликовал видеоролик, в котором заявил, что силовики задержали его по подозрению в распространении наркотических веществ, после чего подбросили пять свёртков с неизвестным веществом.

25 декабря начальник УМВД по Омской области поручил проверить утверждения о подбросе наркотиков. На следующий день тело Дмитрия Фёдорова нашли обезглавленным на железнодорожных путях.

#новости #право #регионы

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