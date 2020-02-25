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Он отказался признавать проблемы с водоснабжением в одном из посёлков.
Бывший заместитель мэра Киселёвска по ЖКХ Сергей Шишкин стал одним из победителей в городском конкурсе «Человек года», организованным администрацией округа. Об этом сообщают «Новости Киселёвска» и газета «Городок». В 2019 году в сети появилось видео с Шишкиным, на котором он выпил стакан воды с червём, утверждая, что в городе нет проблем с водоснабжением.
В мае 2019 года жители посёлка Карагайлинский принесли на встречу с администрацией стакан воды, якобы наполненный в местном водопроводе. Участники видео утверждают, что в стакане плавал червь. Шишкин выпил воду и заявил, что «люди довели» его.
Первые жалобы на качество воды в Карагайлинском появились в начале мая 2019 года, к концу месяца они стали массовыми. Тогда в сети появились видео, на которых в водопроводной воде плавали черви.
Как утверждает «Сибирь. Реалии», специалисты местного предприятия «Исток», которое занимается «забором и очисткой воды для питьевых и промышленных нужд», взяли воду на пробу, но о результатах проверки не сообщили. В сентябре Шишкин покинул пост замглавы Киселевска по ЖКХ по собственному желанию, сейчас он возглавляет «Исток».
Человек года России, если продолжить аналогию
Мужик сказал - мужик сделал.
Мужик выпил - мужик червяк
мужик-червяк-человек года
В этой стране нормальные еще остались?
Мем Как никогда кстати
Это чиновник после питья воды с червями.