Он отказался признавать проблемы с водоснабжением в одном из посёлков.

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Бывший заместитель мэра Киселёвска по ЖКХ Сергей Шишкин стал одним из победителей в городском конкурсе «Человек года», организованным администрацией округа. Об этом сообщают «Новости Киселёвска» и газета «Городок». В 2019 году в сети появилось видео с Шишкиным, на котором он выпил стакан воды с червём, утверждая, что в городе нет проблем с водоснабжением.

В мае 2019 года жители посёлка Карагайлинский принесли на встречу с администрацией стакан воды, якобы наполненный в местном водопроводе. Участники видео утверждают, что в стакане плавал червь. Шишкин выпил воду и заявил, что «люди довели» его.

Я выпил эту воду, потому что уже люди довели. Я сам пользуюсь этой водой десять лет, потому что там вода не хлорированная. Это был не червяк, то ли комариная личинка. Я пока живой. Сергей Шишкин бывший заместитель мэра Киселёвска по ЖКХ

Первые жалобы на качество воды в Карагайлинском появились в начале мая 2019 года, к концу месяца они стали массовыми. Тогда в сети появились видео, на которых в водопроводной воде плавали черви.