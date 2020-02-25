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Алексей Боржонов
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«Человеком года» в Кузбассе стал бывший чиновник, который выпил воду с червём на встрече с местными жителями Материал редакции

Он отказался признавать проблемы с водоснабжением в одном из посёлков.

11 комментариев
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Бывший заместитель мэра Киселёвска по ЖКХ Сергей Шишкин стал одним из победителей в городском конкурсе «Человек года», организованным администрацией округа. Об этом сообщают «Новости Киселёвска» и газета «Городок». В 2019 году в сети появилось видео с Шишкиным, на котором он выпил стакан воды с червём, утверждая, что в городе нет проблем с водоснабжением.

В мае 2019 года жители посёлка Карагайлинский принесли на встречу с администрацией стакан воды, якобы наполненный в местном водопроводе. Участники видео утверждают, что в стакане плавал червь. Шишкин выпил воду и заявил, что «люди довели» его.

Я выпил эту воду, потому что уже люди довели. Я сам пользуюсь этой водой десять лет, потому что там вода не хлорированная. Это был не червяк, то ли комариная личинка. Я пока живой.

Сергей Шишкин
бывший заместитель мэра Киселёвска по ЖКХ

Первые жалобы на качество воды в Карагайлинском появились в начале мая 2019 года, к концу месяца они стали массовыми. Тогда в сети появились видео, на которых в водопроводной воде плавали черви.

Как утверждает «Сибирь. Реалии», специалисты местного предприятия «Исток», которое занимается «забором и очисткой воды для питьевых и промышленных нужд», взяли воду на пробу, но о результатах проверки не сообщили. В сентябре Шишкин покинул пост замглавы Киселевска по ЖКХ по собственному желанию, сейчас он возглавляет «Исток».

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11 комментариев
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Районный месяц

4

Человек года России, если продолжить аналогию

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Коллективный хот-дог

Районный
0

Скучаю по нему(

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Константин Дараган

1

Мужик сказал - мужик сделал.

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Sergey Feiler

Константин
3

Мужик выпил - мужик червяк 

Ответить

Константин Дараган

Sergey
0

мужик-червяк-человек года

Ответить

Илюша

Константин
0

@Человек-человек - червяк года

Ответить

Sergiy Sev

0

В этой стране нормальные еще остались? 

Ответить

Михаил Бочаров

Sergiy
4

Все уже уехали

Ответить

Александр Мирошников

0

Мем Как никогда кстати

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Надежный Мурод

Александр
0

Это чиновник после питья воды с червями.

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Mr. LoveJoy

Надежный
5

Это червяк после того, как вылез из чиновника

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