Ранее этому киберспорсмену запретили выступать на всех официальных чемпионатах FIFA 20.

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Electronic Arts заблокировала EA-аккаунт Курта Kurt0411 Фенеча — стримера и киберспортсмена, который критиковал компанию и наплевал на шарф с её логотипом. Об этом EA сообщила в своём твиттере.

Фенеча EA забанила на всех турнирах ещё в октябре 2018 года. Причиной такого наказания компания тогда назвала «персональные нападки» на других игроков. Перед этим киберспортсмен критиковал FIFA 2019: он говорил, что игра недоработана и содержит много ошибок. Он также якобы угрожал другим игрокам и сотрудникам EA.

Мне запретили играть на турнирах. Они забрали у меня то, чем я наслаждался больше всего, — возможность соревноваться с лучшими игроками. Я отдал все этой игре в последние 10 лет. Она была моей жизнью. Курт Фенеч киберспортсмен

После этого запрета злоумышленники взломали Twitter-аккаунты ряда сотрудников EA. После этого там начали появляться записи в поддержку Фенеча. Самих сотрудников компании в твиттере начали оскорблять и угрожать.

Теперь компания заявила, что «с тех пор Фенеч продолжал оскорблять и угрожать сотрудникам EA и другим игрокам, а также поощрял других делать это».

Его сообщения перешли грань приличия и нарушают наши условия. Мы не потерпим угроз. Сегодня учётная запись Kurt0411 будет заблокирована из-за серьёзных и неоднократных нарушений. заявление Electronic Arts

В ответ на это заявление Фенеч попросил привести пример, «когда он угрожал некомпетентным сотрудникам EA».

Kurt @Kurt0411Fifa @EA Could you give me examples of when I have threatened your incompetent employees?

В своих роликах Фенеч в том числе называл сотрудников EA «трусами», а один раз плюнул на шарф с логотипом компании. Он объяснил свой поступок тем, что «компания плевала на нас последние несколько лет».

DrJarba @JarbaFifa This is the VOD that Kurt got banned for, I am all for freedom of speech but this is disgusting behaviour. How are you going to spit on the logo of a company that you want to be a professional esports athlete for. I know I am going to get stick for this but he deserves the ban. https://t.co/oJmlifBFLU Это то, за что Курта забанили [на турнирах]. Я за свободу слова, но это отвратительное поведение. Как вы можете плюнуть на логотип компании, в играх которой хотите стать профессиональным киберспортсменом?