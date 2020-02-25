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Артём Мазанов
1462

EA забанила стримера после его критики FIFA и плевка на шарф с логотипом компании Материал редакции

Ранее этому киберспорсмену запретили выступать на всех официальных чемпионатах FIFA 20.

11 комментариев
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Electronic Arts заблокировала EA-аккаунт Курта Kurt0411 Фенеча — стримера и киберспортсмена, который критиковал компанию и наплевал на шарф с её логотипом. Об этом EA сообщила в своём твиттере.

Electronic Arts @EA
An Important message regarding FIFA player Kurt0411. https://t.co/RcHu1hMCup

Фенеча EA забанила на всех турнирах ещё в октябре 2018 года. Причиной такого наказания компания тогда назвала «персональные нападки» на других игроков. Перед этим киберспортсмен критиковал FIFA 2019: он говорил, что игра недоработана и содержит много ошибок. Он также якобы угрожал другим игрокам и сотрудникам EA.

Мне запретили играть на турнирах. Они забрали у меня то, чем я наслаждался больше всего, — возможность соревноваться с лучшими игроками. Я отдал все этой игре в последние 10 лет. Она была моей жизнью.

Курт Фенеч
киберспортсмен

После этого запрета злоумышленники взломали Twitter-аккаунты ряда сотрудников EA. После этого там начали появляться записи в поддержку Фенеча. Самих сотрудников компании в твиттере начали оскорблять и угрожать.

Теперь компания заявила, что «с тех пор Фенеч продолжал оскорблять и угрожать сотрудникам EA и другим игрокам, а также поощрял других делать это».

Его сообщения перешли грань приличия и нарушают наши условия. Мы не потерпим угроз. Сегодня учётная запись Kurt0411 будет заблокирована из-за серьёзных и неоднократных нарушений.

заявление Electronic Arts

В ответ на это заявление Фенеч попросил привести пример, «когда он угрожал некомпетентным сотрудникам EA».

Kurt @Kurt0411Fifa
@EA Could you give me examples of when I have threatened your incompetent employees?

В своих роликах Фенеч в том числе называл сотрудников EA «трусами», а один раз плюнул на шарф с логотипом компании. Он объяснил свой поступок тем, что «компания плевала на нас последние несколько лет».

DrJarba @JarbaFifa
This is the VOD that Kurt got banned for, I am all for freedom of speech but this is disgusting behaviour. How are you going to spit on the logo of a company that you want to be a professional esports athlete for. I know I am going to get stick for this but he deserves the ban. https://t.co/oJmlifBFLU
Это то, за что Курта забанили [на турнирах]. Я за свободу слова, но это отвратительное поведение. Как вы можете плюнуть на логотип компании, в играх которой хотите стать профессиональным киберспортсменом?

В феврале Рассел также выпустил дисс на EA.

#новости #игры #fifa

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11 комментариев
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Ключевой череп

17

Вам на DTF, пройдёмте.

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конгруэ́нтный

Ключевой
0

ну может договоримся? 

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Нищий татарин

1

ЕА получили заслуженно. Вот бы такое кто провернул с бетешдой и близзами.

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Блестящий Женя

0

Я отдал все этой игре в последние 10 лет. Она была моей жизнью.

Фифа - зло, хорошо, что я вовремя слез с этой иглы

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Александр Неви

Блестящий
0

ПЁС рулит?

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Блестящий Женя

Александр
0

нет, надоедает через пару часов, корявый геймплей; фактическое отсутствие сетевых режимов; интерфейс, меню из 90-ых, и отсутствие игроков, несмотря даже на переход на ftp.
Фифа(UT) хороша в плане геймплея и сетевых режимов, но чрезмерно затягивает и тянет бабло(+гандикап убивает нервы).
А так, с друзьями на одной приставке поиграть, фифа, конечно, лучше

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Блестящий Женя

Блестящий
0

странно то, что у фифы большое сообщество, но закидать EA ссаными тряпками до сих пор не могут. У фанов стар ворс же получилось, в итоге bf2 без казино и с хорошим премиумом.

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Oleg Matveenko

Александр
0

По геймплейной части да, но и там огромная бездонная бочка дерьма есть, в том числе и в геймплее. 

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Егор Терентьев

0

Tj, ты приболел?! Это, вроде бы, удел DTF... 

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Словесный Интервент

0

А это какая-то уникальная история, раньше никогда не банили стримеров, раз этот инфоповод потянул на отдельную и развернутую новость? 

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Zasad Asdasd

0

Это то, за что Курта забанили [на турнирах]. Я за свободу слова, но это отвратительное поведение. Как вы можете плюнуть на логотип компании, в играх которой хотите стать профессиональным киберспортсменом?

Мысли какого-то терпилоида самоцензурщика. Если ты хочешь быть профессиональным рыбаком, ты не можешь класть хуями производителя удочек? Тут обычные коммерческие отношения, за свою игру чел заплатил и волен обсыкать ее создателя за все возможные неудобства.

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