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Ранее этому киберспорсмену запретили выступать на всех официальных чемпионатах FIFA 20.
Electronic Arts заблокировала EA-аккаунт Курта Kurt0411 Фенеча — стримера и киберспортсмена, который критиковал компанию и наплевал на шарф с её логотипом. Об этом EA сообщила в своём твиттере.
Фенеча EA забанила на всех турнирах ещё в октябре 2018 года. Причиной такого наказания компания тогда назвала «персональные нападки» на других игроков. Перед этим киберспортсмен критиковал FIFA 2019: он говорил, что игра недоработана и содержит много ошибок. Он также якобы угрожал другим игрокам и сотрудникам EA.
После этого запрета злоумышленники взломали Twitter-аккаунты ряда сотрудников EA. После этого там начали появляться записи в поддержку Фенеча. Самих сотрудников компании в твиттере начали оскорблять и угрожать.
Теперь компания заявила, что «с тех пор Фенеч продолжал оскорблять и угрожать сотрудникам EA и другим игрокам, а также поощрял других делать это».
В ответ на это заявление Фенеч попросил привести пример, «когда он угрожал некомпетентным сотрудникам EA».
В своих роликах Фенеч в том числе называл сотрудников EA «трусами», а один раз плюнул на шарф с логотипом компании. Он объяснил свой поступок тем, что «компания плевала на нас последние несколько лет».
В феврале Рассел также выпустил дисс на EA.
Вам на DTF, пройдёмте.
Я отдал все этой игре в последние 10 лет. Она была моей жизнью.
Фифа - зло, хорошо, что я вовремя слез с этой иглы
ПЁС рулит?
нет, надоедает через пару часов, корявый геймплей; фактическое отсутствие сетевых режимов; интерфейс, меню из 90-ых, и отсутствие игроков, несмотря даже на переход на ftp.
Фифа(UT) хороша в плане геймплея и сетевых режимов, но чрезмерно затягивает и тянет бабло(+гандикап убивает нервы).
А так, с друзьями на одной приставке поиграть, фифа, конечно, лучше
странно то, что у фифы большое сообщество, но закидать EA ссаными тряпками до сих пор не могут. У фанов стар ворс же получилось, в итоге bf2 без казино и с хорошим премиумом.
По геймплейной части да, но и там огромная бездонная бочка дерьма есть, в том числе и в геймплее.
А это какая-то уникальная история, раньше никогда не банили стримеров, раз этот инфоповод потянул на отдельную и развернутую новость?
Это то, за что Курта забанили [на турнирах]. Я за свободу слова, но это отвратительное поведение. Как вы можете плюнуть на логотип компании, в играх которой хотите стать профессиональным киберспортсменом?
Мысли какого-то терпилоида самоцензурщика. Если ты хочешь быть профессиональным рыбаком, ты не можешь класть хуями производителя удочек? Тут обычные коммерческие отношения, за свою игру чел заплатил и волен обсыкать ее создателя за все возможные неудобства.