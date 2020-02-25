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Дети сняли этот урок на телефон.
Из школы №7 в городе Азнакаево уволили учителя технологии из-за того, что он вёл урок пьяным. Об этом пишет Inkazan.ru. Дети сняли, как сидящий на парте мужчина пытался что-то им рассказывать, но он упал на пол и уснул.
Начальник районного отдела народного образования Зульфия Гилязова в разговоре с «Интерфаксом» рассказала, что это происшествие случилось 13 февраля. По её словам, за учителем раньше такого поведения не замечалось и он «зарекомендовал себя как исполнительный сотрудник».
Пресс-секретарь Министерства образования республики Алсу Мухаметова заявила, что его уволили сразу после случившегося. Она назвала поведение учителя нонсенсом.
Дураки. Так бы 11 лет просидели бы с пьяным трудовиком ничего не делая, нет, хотим в соц.сеточки.
Технология идет с 5 по 8. Хотя мы еще застали когда она шла по 9 класс. Мы последний год на ней играли в карты.
Мы про это смотрели фильмы на ОБЖ, когда обэжэшник пил с трудовиком
Тут мне не повезло, этот идейный был (жаль, что дурак).
Это ладно, в педагогическом колледже нам на уроке физики показывали фильм про память воды.
У нас труд был с 5 по 9 класс, веселые уроки были: трудовик, которому под 80, беззубый и постоянно пьяный выводил нас убирать листву на школьном дворе, а после этого мы играли в футбол, или сдвигали парты и играли в пинг-понг учебниками
И это все было в Мск, 2005-2009 гг.
Сегодня им не нравится пьяный трудовик, а завтра что - физрук, подсаживающий девочек на канат?
А историки чем грешат?
Они подсаживают на сталинизм.
Ну так что это за трудовик,если он так просто свалился,настоящий должен спокойно делать табуреты даже после ящика водки
Дельная мысль! Налицо случай профнепригодности. Естественный отбор.
Трудовик подумает, о нехуя, 10к в месяц потерял ну и хуй с ними, пойду в другую школу.
Не понимаю в чем проблема бухого трудовика в школе? Это часть нашей культуры, че нам теперь отказываться от этого?
Станки времен первой пятилетки.
Бля, сам хуярил с трудовиком и завхозом. А зачем они еще нужны в школе? Самые лучшие психологи были.
Вряд ли человека, который только хуярит на своём днищенском рабочем месте можно считать хорошим психологом. Если это не маркетолог
ну ну это конечно долбаёб в таком состоянии на урок приходить
Вряд ли он в школу таким пришел, скорее всего в коптёрке на переменах хуярил и не рассчитал. Наш трудовик так делал.
и не рассчитал
нас трудовик учил : семь раз отмерь - один отрежь
он показывал как правильно кататься с горки в казанском аквапарке. Неблагодарные дети, он ради них старался, а они
мужчина пытался что-то им рассказывать
Хотел рассказать, как мечтал быть пепсом и тормозить нарушителей на дороге, даже вон жезл в виде наглядного пособия взял. Но не срослось.
У меня препод по физике в университете пьяный в говно приходил и засыпал за столом. Это было круто, мы фактически у него зачёты автоматом "получали", корректируя данные в его журнале пока он был в отключке. Жаль только наше счастье продлилось всего пол года.
Не нашлось никого с "настучали, потому что нам нужно получать знания" ?
Да были у некоторых поначалу мыслишки, только "зачёты" по лабораторным работам, сделанные на старом ломанном оборудовании, резко изменили их мнение об этой ситуации.
Было дело и у нас, но от нашего немного пахло если подойти к стойке) в целом всем было пофиг..