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Arthur Khamzin
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В Татарстане уволили школьного трудовика, который вёл урок пьяным. Он упал с парты и уснул Материал редакции

Дети сняли этот урок на телефон.

46 комментариев
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Из школы №7 в городе Азнакаево уволили учителя технологии из-за того, что он вёл урок пьяным. Об этом пишет Inkazan.ru. Дети сняли, как сидящий на парте мужчина пытался что-то им рассказывать, но он упал на пол и уснул.

Начальник районного отдела народного образования Зульфия Гилязова в разговоре с «Интерфаксом» рассказала, что это происшествие случилось 13 февраля. По её словам, за учителем раньше такого поведения не замечалось и он «зарекомендовал себя как исполнительный сотрудник».

Пресс-секретарь Министерства образования республики Алсу Мухаметова заявила, что его уволили сразу после случившегося. Она назвала поведение учителя нонсенсом.

#новости #регионы #татарстан #образование

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46 комментариев
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That cat

45

Дураки. Так бы 11 лет просидели бы с пьяным трудовиком ничего не делая, нет, хотим в соц.сеточки.

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Alexei Kuksin

That
0

Технология идет с 5 по 8. Хотя мы еще застали когда она шла по 9 класс. Мы последний год на ней играли в карты.

Ответить

That cat

Alexei
13

А мы слушали хуйню про нумерологию, эзотерику и прочие тайные знания.

Ответить

Значительный танк88

That
7

Ну хоть что-то полезное

Ответить

Старательный Мика

That
1

Мы про это смотрели фильмы на ОБЖ, когда обэжэшник пил с трудовиком

Ответить

That cat

Старательный
0

Тут мне не повезло, этот идейный был (жаль, что дурак).

Ответить

Старательный

That
2

Это ладно, в педагогическом колледже нам на уроке физики показывали фильм про память воды.

Ответить

тип

That
0

Тайны Чапман

Ответить

Mr. LoveJoy

That
0

У нас труд был с 5 по 9 класс, веселые уроки были: трудовик, которому под 80, беззубый и постоянно пьяный выводил нас убирать листву на школьном дворе, а после этого мы играли в футбол, или сдвигали парты и играли в пинг-понг учебниками
И это все было в Мск, 2005-2009 гг.

Ответить

Alexei Kuksin

20

Сегодня им не нравится пьяный трудовик, а завтра что - физрук, подсаживающий девочек на канат?

Ответить

Славный кубок

Alexei
0

А историки чем грешат?

Ответить

Alexei Kuksin

Славный
50

Они подсаживают на сталинизм. 

Ответить

Максим Хрущаков

Alexei
1

Пересаживают с сатанизма на сталинизм. Это как с метадоном.

Ответить

тип

Славный
0

Расчленением

Ответить

Алексей Сладков

Alexei
9

Ну так что это за трудовик,если он так просто свалился,настоящий должен спокойно делать табуреты даже после ящика водки

Ответить

Максим Хрущаков

Алексей
0

Дельная мысль! Налицо случай профнепригодности. Естественный отбор.

Ответить

Тимур Петров

8

Трудовик подумает, о нехуя, 10к в месяц потерял ну и хуй с ними, пойду в другую школу. 

Ответить

Marat Khamadeev

Тимур
2

Азнакаево! Азнакаевский район!

Ответить

hyposlasher

7

Не понимаю в чем проблема бухого трудовика в школе? Это часть нашей культуры, че нам теперь отказываться от этого?

Ответить

Целый чайник

5

Ребёнок так кашлял что я телефон мирамистином опрыскал

Ответить

theLastLetters

3

Станки времен первой пятилетки.

Ответить

Веселый бинокль

theLastLetters
1

Там ещё и не закончилась.

Ответить

Georgiy Batalov

3

Долбоебы.
Трудовику положено быть пьяным. 

Ответить

Коллективный хот-дог

2

Бля, сам хуярил с трудовиком и завхозом. А зачем они еще нужны в школе? Самые лучшие психологи были.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Коллективный
2

Вряд ли человека, который только хуярит на своём днищенском рабочем месте можно считать хорошим психологом. Если это не маркетолог

Ответить

Коллективный хот-дог

Dmitry
0

Спасибо.

Ответить

Константин Дараган

0

ну ну это конечно долбаёб в таком состоянии на урок приходить

Ответить

Poe Ghost

Константин
3

Вряд ли он в школу таким пришел, скорее всего в коптёрке на переменах хуярил и не рассчитал. Наш трудовик так делал.

Ответить

Константин Дараган

Poe
1

и не рассчитал

нас трудовик учил : семь раз отмерь - один отрежь

Ответить

David Anipchenko

Константин
0

Семь раз отмерь - и все равно проебись.

Ответить

Блестящий Женя

1

он показывал как правильно кататься с горки в казанском аквапарке. Неблагодарные дети, он ради них старался, а они

Ответить

theLastLetters

Блестящий
0

Он же палку хотел кинуть.

Ответить

Poe Ghost

1

мужчина пытался что-то им рассказывать

Хотел рассказать, как мечтал быть пепсом и тормозить нарушителей на дороге, даже вон жезл в виде наглядного пособия взял. Но не срослось.

Ответить

Андрон

1

Там судя по звукам, весь класс заражен вирусом.

Ответить

Леонид Федотов

1

Может быть у чувака была гипоксия, проверку проводили что он был бухой?

Ответить

Taktischer Corgi

0

А чего не директора?

Ответить

Веселый бинокль

0

ЦРУ.

Ответить

Двойной Никита

0

Тогда можно смело всех трудовиков увольнять

Ответить

Страховой велосипед

0

У меня препод по физике в университете пьяный в говно приходил и засыпал за столом. Это было круто, мы фактически у него зачёты автоматом "получали", корректируя данные в его журнале пока он был в отключке. Жаль только наше счастье продлилось всего пол года.

Ответить

Справедливый клуб

Страховой
0

Не нашлось никого с "настучали, потому что нам нужно получать знания" ?

Ответить

Страховой велосипед

Справедливый
0

Да были у некоторых поначалу мыслишки, только "зачёты" по лабораторным работам, сделанные на старом ломанном оборудовании, резко изменили их мнение об этой ситуации.

Ответить

Cyberian Play

0

Было дело и у нас, но от нашего немного пахло если подойти к стойке) в целом всем было пофиг..

Ответить

Danya Kondr

0

Только посмотрите, в каких условиях дети учатся...

Ответить

Roma Dmitriev

0

в Азнакаево - неудивительно лол

Ответить

ExiLove

0

Вёрстка уехала куда-то 

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Железнодорожный Мика

0

Профпригоден. Взять на работу в соседнюю школу.

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