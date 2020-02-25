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Алексей Боржонов
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Оперный певец Пласидо Доминго извинился перед женщинами, которые обвинили его в домогательствах Материал редакции

Его жертвами могли стать 27 человек.

13 комментариев
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Пласидо Доминго​ Фото: Гари Фридман, Los Angeles Times

Испанский оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго извинился перед женщинами, которые обвинили его в домогательствах, сообщает Associated Press.

Последние несколько месяцев я размышлял об обвинениях против меня от разных коллег. Я уважаю то, что эти женщины наконец-то почувствовали себя достаточно комфортно для того, чтобы высказаться, и я хочу, чтобы они знали, что я действительно сожалею о причинённом им вреде.

Я принимаю полную ответственность за свои действия. Я многое вынес из этого опыта.

Пласидо Доминго

Оперный певец и дирижёр

Певец прокомментировал результаты расследования, которое провели юристы, нанятые Американской гильдией музыкальных артистов. Они пришли к выводу, что 27 человек стали жертвами или свидетелями сексуальных домогательств со стороны Доминго.

Впервые обвинения против Доминго выдвинули в августе 2019 года. Тогда девять женщин рассказали, что певец домогался их в разное время с конца 1980-х годов. В сентябре обвинения выдвинули ещё 11 женщин. Сам 79-летний певец утверждал, что вступал в интимные отношения только по обоюдному согласию.

На фоне обвинений в 2019 году Доминго ушёл с поста директора Лос-Анджелесской оперы, которой он руководил с 2003 года. С певцом отказались сотрудничать Метрополитен-опера в Нью-Йорке, оперный театр Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии.

#новости #скандалы

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13 комментариев
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kexitt

3

подзаебала эта дамская тема, если честно

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Taktischer Corgi

kexitt
3

может и про комитет чтото узнаем лет через 30..

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kexitt

Taktischer
0

Вот ведь мне не похуй будет, ага

Ответить

Виолетта Макаревич

Taktischer
0

В Комитете 😂😂😂 по дамам 😆😆😆

Ответить

Артур Сакаев

Виолетта
0

Почему сразу "по дамам" , Вы думаете почему Лихачев ушёл ?
Возможно стал жертвой нежелательных прикосновений, вульгарных шуток и оскорбительных комментариев... это знаете ли не шутки.

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Иван Семёныч

1

Чем отличается известный мужик от ноунейма?
Первого будут обвинять в домогательствах.
Со вторыми «ничего не было».

Ответить

Александр Мелихов

1

Его жертвами могли стать, но нееее стаааааали... (говорит голосом Гудкова)

Ответить

Бесполезный жар

0

девять женщин рассказали, что певец домогался их в разное время с конца 1980-х годов

Ответить

Иван Семёныч

Бесполезный
0

Скоро начнут обвинять уже умерших.

Ответить

Бесполезный жар

Иван
0

операция "пыльное сопрано"

Ответить

Slow Dimon

–1

Так 27 женщин, или 27 человек?

Ответить

Смутный клуб

0

Эй, женщины, вы не туда феминизм используете!

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Ноу Нейм

0

Хм. 
Нахуй этих дефок. Пацаны, пишите, устроим тройничок 

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