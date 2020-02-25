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Его жертвами могли стать 27 человек.
Испанский оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго извинился перед женщинами, которые обвинили его в домогательствах, сообщает Associated Press.
Певец прокомментировал результаты расследования, которое провели юристы, нанятые Американской гильдией музыкальных артистов. Они пришли к выводу, что 27 человек стали жертвами или свидетелями сексуальных домогательств со стороны Доминго.
Впервые обвинения против Доминго выдвинули в августе 2019 года. Тогда девять женщин рассказали, что певец домогался их в разное время с конца 1980-х годов. В сентябре обвинения выдвинули ещё 11 женщин. Сам 79-летний певец утверждал, что вступал в интимные отношения только по обоюдному согласию.
На фоне обвинений в 2019 году Доминго ушёл с поста директора Лос-Анджелесской оперы, которой он руководил с 2003 года. С певцом отказались сотрудничать Метрополитен-опера в Нью-Йорке, оперный театр Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии.
подзаебала эта дамская тема, если честно
может и про комитет чтото узнаем лет через 30..
В Комитете 😂😂😂 по дамам 😆😆😆
Почему сразу "по дамам" , Вы думаете почему Лихачев ушёл ?
Возможно стал жертвой нежелательных прикосновений, вульгарных шуток и оскорбительных комментариев... это знаете ли не шутки.
Чем отличается известный мужик от ноунейма?
Первого будут обвинять в домогательствах.
Со вторыми «ничего не было».
Его жертвами могли стать, но нееее стаааааали... (говорит голосом Гудкова)
девять женщин рассказали, что певец домогался их в разное время с конца 1980-х годов
Скоро начнут обвинять уже умерших.