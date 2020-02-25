Последние несколько месяцев я размышлял об обвинениях против меня от разных коллег. Я уважаю то, что эти женщины наконец-то почувствовали себя достаточно комфортно для того, чтобы высказаться, и я хочу, чтобы они знали, что я действительно сожалею о причинённом им вреде.

Я принимаю полную ответственность за свои действия. Я многое вынес из этого опыта.

