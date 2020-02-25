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Ему уже назначали подобный штраф в сентябре 2019 года, но его отменил Мосгорсуд.
Савеловский районный суд Москвы повторно приговорил дизайнера Константина Коновалова к штрафу в 10 тысяч рублей за нарушение правил проведения акции 27 июля (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Об этом пишет «МБХ Медиа».
Адвокат Коновалова Фёдор Сирош требовал прекратить дело из-за отсутствия состава правонарушения. Девушка дизайнера рассказала, что тот действительно отправился на утреннюю пробежку по Тверской, после чего они должны были встретиться. Позже Коновалов позвонил ей и сообщил о задержании.
Дизайнер заявил, что он часто бегает по Тверской по утрам, потому что живёт неподалёку. Коновалов рассказал, что во время пробежки на него набросились силовики, избили его и сломали ногу. На лечение он потратил около трёх месяцев и, по его словам, до сих пор испытывает боль в ноге.
Это второй подобный штраф от суда первой инстанции. Первый Коновалову назначили в сентябре 2019 года. Тогда он не смог принять участие в суде из-за лечения в больнице. Он подал апелляцию в Мосгорсуд и выиграл её. Штраф отменили, а дело направили на пересмотр в районный суд.
Коновалова задержали перед началом акции 27 июля. Силовики положили его лицом на асфальт и сломали ему ногу. Полиция отказывалась вызывать для него скорую, но позже ему удалось попасть в травмпункт. В августе дизайнер подал жалобу в Следственный комитет, но те оправдали действия силовиков.
А вы всё зож зож...ничего хорошего нет от вашего зож...курите и бухайте иначе вона как жизнь мимо пролетает с поломанной ногой
Это же хватило мозгов бегать там, где будет митинг. Жаль, жаль. Что прав нет никаких.
По 10к штрафа за ногу? штож