Ему уже назначали подобный штраф в сентябре 2019 года, но его отменил Мосгорсуд.

В закладки

Савеловский районный суд Москвы повторно приговорил дизайнера Константина Коновалова к штрафу в 10 тысяч рублей за нарушение правил проведения акции 27 июля (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Об этом пишет «МБХ Медиа».

Адвокат Коновалова Фёдор Сирош требовал прекратить дело из-за отсутствия состава правонарушения. Девушка дизайнера рассказала, что тот действительно отправился на утреннюю пробежку по Тверской, после чего они должны были встретиться. Позже Коновалов позвонил ей и сообщил о задержании.

Дизайнер заявил, что он часто бегает по Тверской по утрам, потому что живёт неподалёку. Коновалов рассказал, что во время пробежки на него набросились силовики, избили его и сломали ногу. На лечение он потратил около трёх месяцев и, по его словам, до сих пор испытывает боль в ноге.

Это второй подобный штраф от суда первой инстанции. Первый Коновалову назначили в сентябре 2019 года. Тогда он не смог принять участие в суде из-за лечения в больнице. Он подал апелляцию в Мосгорсуд и выиграл её. Штраф отменили, а дело направили на пересмотр в районный суд.