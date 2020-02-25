Прямой эфир
Чиновник отвергал информацию СМИ о 50 погибших от коронавируса в городе Кум.
Замминистра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом Covid-19. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление чиновника. За день до этого он отрицал информацию в СМИ о количестве жертв.
Харирчи опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором признал наличие у себя заболевания. В ролике он рассказал, что у него поднялась температура, но отметил, что в целом чувствует себя нормально. Чиновник также подчеркнул, что заболевание может получить более широкое распространение, но заявил, что в стране достаточно эффективных лекарств для лечения. Он сказал, что при помощи Минздрава и остальных ведомств стране удастся победить вирус.
До этого Харирчи отвергал информацию о числе жертв в городе Кум. На конференции 24 февраля он отрицал утверждения парламентария, что в Куме от заболевания скончались около 50 человек.
По официальным данным, от коронавируса Covid-19 в Иране погибло 15 человек. Минздрав сообщил о 95 случаях заражения. Агентство ILNA сообщило примерно о 50 погибших от заболевания только в городе Кум.
В стране достаточно эффективных лекарств для лечения. Он сказал, что при помощи Минздрава и остальных ведомств стране удастся победить вирус.
Пускай с Китаем поделятся секретом победы над вирусом или лекарствами этими 😐
Лучше с нами ;).
Вообще забавно сколько мудаков сидит в минздравах разных стран. Слежу за странами юговосточной азии. Наши министры мега крутые, если сравнивать с Таиландом, Камбоджей и Малазией.
Везде какой-то цирк, видимо чтобы быть министром здравоохранения надо обязательно не иметь образования в этой сфере.
И только в РФ ноль заразившихся, потому что никто, как обычно, не считал. Всем покакать.
"Я вот что подумал - в италии карантин и зараженные, а в пидорашке с самой протяженной границей с китаем, с миллионами китайцев на дв и в сибири, с китайскими туристами до недавнего времени свободно гулявшими по дс и дс2 нихуя нет.
Как же так? Не иначе это чудо господнее, молитвами патриарха и заступничеством богоматери только объяснимо!"
В Украине сказали, что в Рашке парашке уже 74000000 заражённых короновирусом, я им верю
Не в рашке. А в РФ. А то неясно.
Вроде, у Володи)
Было бы прикольно если короновирус уничтожит КПК и верхушку исламской республики.
Будет только не прикольно, если он оттуда начнет на соседние страны перекидываться