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Arthur Khamzin
1979

Замглавы иранского Минздрава, отрицавший новости о распространении коронавируса Covid-19, сам им заразился Материал редакции

Чиновник отвергал информацию СМИ о 50 погибших от коронавируса в городе Кум.

27 комментариев
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Замминистра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом Covid-19. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление чиновника. За день до этого он отрицал информацию в СМИ о количестве жертв.

Харирчи опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором признал наличие у себя заболевания. В ролике он рассказал, что у него поднялась температура, но отметил, что в целом чувствует себя нормально. Чиновник также подчеркнул, что заболевание может получить более широкое распространение, но заявил, что в стране достаточно эффективных лекарств для лечения. Он сказал, что при помощи Минздрава и остальных ведомств стране удастся победить вирус.

До этого Харирчи отвергал информацию о числе жертв в городе Кум. На конференции 24 февраля он отрицал утверждения парламентария, что в Куме от заболевания скончались около 50 человек.

Если число жертв от коронавируса в Куме составляет хотя бы четверть от заявленных в СМИ, то я уйду в отставку. Эти цифры неверны, и мы уверены в наших данных.

Ирадж Харирчи

По официальным данным, от коронавируса Covid-19 в Иране погибло 15 человек. Минздрав сообщил о 95 случаях заражения. Агентство ILNA сообщило примерно о 50 погибших от заболевания только в городе Кум.

#новости #коронавирус #covid19

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27 комментариев
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George Weiller

24
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патау додик

20
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Александр Гуров

3

В стране достаточно эффективных лекарств для лечения. Он сказал, что при помощи Минздрава и остальных ведомств стране удастся победить вирус.

Пускай с Китаем поделятся секретом победы над вирусом или лекарствами этими 😐

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Dima Sergeyevich

Александр
3

Аллах же подарил, а подарочек - не отдарочек

Ответить

Alex Macher

Александр
1

Лучше с нами  ;).

Вообще забавно сколько мудаков сидит в минздравах разных стран. Слежу за странами юговосточной азии. Наши министры мега крутые, если сравнивать с Таиландом, Камбоджей и Малазией.

Везде какой-то цирк, видимо чтобы быть министром здравоохранения надо обязательно не иметь образования в этой сфере.

Ответить

Sam Lowry

Alex
0

А шо там в Камбо и МЛ? Как тайский маски раздавал И обижался, я читал. 

Ответить

Sam Lowry

Александр
0

Ну ваще-т экспериментальные лекарства известны - от малярии и комбо от ВИЧ, может, он про них. Но мог и просто нести хуйню. 

Ответить

Низкий рак

Александр
0

Не поделится, китайцы же "нэвэрные"

Ответить

Виолетта Макаревич

3
Ответить

Ольга Семенова

1

И только в РФ ноль заразившихся, потому что никто, как обычно, не считал. Всем покакать. 

Ответить

Иван Семёныч

Ольга
2

Две стадии:
Будет все хуево.
Все хуево, просто это скрывается.

Ответить

Доступный теркин30см

Ольга
1

"Я вот что подумал - в италии карантин и зараженные, а в пидорашке с самой протяженной границей с китаем, с миллионами китайцев на дв и в сибири, с китайскими туристами до недавнего времени свободно гулявшими по дс и дс2 нихуя нет.
Как же так? Не иначе это чудо господнее, молитвами патриарха и заступничеством богоматери только объяснимо!"

Ответить

Медленный рубин

Ольга
–1

В Украине сказали, что в Рашке парашке уже 74000000 заражённых короновирусом, я им верю

Ответить

Ольга Семенова

Медленный
0

Не в рашке. А в РФ. А то неясно. 

Ответить

Mikhail Efremov

Ольга
4

нет такой аббревиатуры 

Ответить

Sam Lowry

Ольга
0

2 вроде?

Ответить

Alex Rota

Sam
2

И все вылечились! Я смотрел Рен ТВ, только мы спасёмся !

Ответить

Медленный рубин

Alex
–1

А должны были помереть, тьфу бля 

Ответить

Ольга Семенова

Sam
0

Вроде, у Володи)

Ответить

Sam Lowry

Ольга
1

Утипусечки :)

Ответить

Аноним

0

стране удастся победить

Обычно после таких слов начинается пиздец

Ответить

Master Oogway

0

Instant karma

Ответить

That cat

0

Было бы прикольно если короновирус уничтожит КПК и верхушку исламской республики.

Ответить

Низкий рак

That
0

Будет только не прикольно, если он оттуда начнет на соседние страны перекидываться

Ответить

That cat

Низкий
0

¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Дима Внезапно

Низкий
0

Будет ещё более прикольно)

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Дмитрий Ермакович

0

Бессердечная сука ирония

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