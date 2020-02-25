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По данным ведомства, рекламу можно было услышать на четырёх радиостанциях.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против производителя противовирусного препарата «Арбидол» (компания «Отисифарм») из-за подозрения в недобросовестной рекламе. Об этом пишет ТАСС. Ведомство считает, что фирма позиционировала его как эффективное средство от коронавируса Covid-19.
По данным ФАС, компания распространяла рекламу через четыре радиостанции: «Радио 7 на семи холмах», «Ретро FM», «Европа Плюс» и «Авторадио». Дело рассмотрят 10 марта.
ФАС сделало запрос в Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России о показаниях к применению «Арбидола». В подразделении Минздрава заявили, что в инструкции препарата отсутствуют пометки о его применении против коронавируса Covid-19. В ведомстве также отметили, что запросы на расширение показаний к применению также не поступали.
Согласно закону «О рекламе», производитель препарата может использовать для рекламирования продукта применение, утверждённое в инструкции.
В конце января один из слушателей радио пожаловался в ФАС на рекламу противовирусного препарата «Арбидол». В рекламе утверждалось, что лекарство «активен даже против коронавируса». Тогда ведомство пообещало проверить рекламу производителя.
А вы знаете хоть одного человека, который употреблял арбидол и заболел ентим вашим вирусом? Я тоже не знаю!
Дак он и против обычного гриппа не работает, че только сейчас проснулись
Действительно. Тоже считаю бесполезным препаратом. А что кассается: "Согласно закону «О рекламе», производитель препарата может использовать для рекламирования продукта применение, утверждённое в инструкции." - в инструкции разве написано: "Может помочь в борьбе с новым, неизвестным вирусом"?
Плевать им на мораль. Единственное, что требуется - внушить нам эту чушь, и чтобы мы скупали пачками их "чудо"-лекарство. Поживиться на волне эпидемии - о, да... Этим, обычно, и занимаются в подобных ситуациях.
Надеюсь либерасты довольны, много людей теперь не получит действующий медикамент.