По данным ведомства, рекламу можно было услышать на четырёх радиостанциях.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против производителя противовирусного препарата «Арбидол» (компания «Отисифарм») из-за подозрения в недобросовестной рекламе. Об этом пишет ТАСС. Ведомство считает, что фирма позиционировала его как эффективное средство от коронавируса Covid-19.

По данным ФАС, компания распространяла рекламу через четыре радиостанции: «Радио 7 на семи холмах», «Ретро FM», «Европа Плюс» и «Авторадио». Дело рассмотрят 10 марта.

Из рекламы следует, что лекарственный препарат «Арбидол» обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной новым коронавирусом, жертвами которого в настоящее время стали тысячи человек в мире. из заявления ФАС

ФАС сделало запрос в Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России о показаниях к применению «Арбидола». В подразделении Минздрава заявили, что в инструкции препарата отсутствуют пометки о его применении против коронавируса Covid-19. В ведомстве также отметили, что запросы на расширение показаний к применению также не поступали.

Согласно закону «О рекламе», производитель препарата может использовать для рекламирования продукта применение, утверждённое в инструкции.