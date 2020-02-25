Baza: экс-полицейский, который подбросил наркотики Голунову, взял их из другого уголовного дела
Материал редакции
Сначала Денис Коновалов отрицал обвинения, но после задержания признался.
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Издание Baza опубликовало показания Дениса Коновалова — бывшего полицейского, который 20 февраля сознался в том, что подбросил наркотики журналисту «Медузы» Ивану Голунову летом 2019 года в Москве.
Главное из показаний:
Коновалов получил указания подбросить наркотики от своего начальника Игоря Ляховца в начале июня. Задержание Голунова произошло 6 числа того же месяца;
В день задержания оперативники установили наблюдение за журналистом. Они дождались, когда он выйдет из коворкинга, и проследовали за Голуновым на машине. Неподалёку от бизнес-центра «Цветной» они вышли из автомобиля, догнали журналиста, сообщили ему о задержании и надели на него наручники;
В момент задержания Коновалов, по собственным словам, одной рукой держал журналиста, а другой — открыл его рюкзак и подбросил туда заранее подготовленные наркотики (N-метилэфедрон);
Коновалов рассказал, что взял наркотики тайно из другого уголовного дела. Из какого именно, он не сообщил;
Baza показала фрагмент из ранее не опубликованного интервью с Коноваловым, которое издание взяло ещё до ареста полицейского. В нём он говорит: «Все знают — мы невиновны. Мы не подкидывали ему ничего»;
Коновалов рассказал, что также подбросил наркотики в квартиру журналиста. Он дождался, когда понятые и другие участники обыска отвернутся, и тогда положил свёрток с кокаином на шкаф.
26 февраля Басманный суд рассмотрит ходатайство СК об изменении меры пресечения Коновалову и переводе его под домашний арест.
В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили. Журналист связал произошедшее со своим расследованием о похоронном бизнесе.