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Алексей Боржонов
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Baza: экс-полицейский, который подбросил наркотики Голунову, взял их из другого уголовного дела Материал редакции

Сначала Денис Коновалов отрицал обвинения, но после задержания признался.

8 комментариев
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Издание Baza опубликовало показания Дениса Коновалова — бывшего полицейского, который 20 февраля сознался в том, что подбросил наркотики журналисту «Медузы» Ивану Голунову летом 2019 года в Москве.

Главное из показаний:

  • Коновалов получил указания подбросить наркотики от своего начальника Игоря Ляховца в начале июня. Задержание Голунова произошло 6 числа того же месяца;
  • В день задержания оперативники установили наблюдение за журналистом. Они дождались, когда он выйдет из коворкинга, и проследовали за Голуновым на машине. Неподалёку от бизнес-центра «Цветной» они вышли из автомобиля, догнали журналиста, сообщили ему о задержании и надели на него наручники;
  • В момент задержания Коновалов, по собственным словам, одной рукой держал журналиста, а другой — открыл его рюкзак и подбросил туда заранее подготовленные наркотики (N-метилэфедрон);
  • Коновалов рассказал, что взял наркотики тайно из другого уголовного дела. Из какого именно, он не сообщил;
  • Baza показала фрагмент из ранее не опубликованного интервью с Коноваловым, которое издание взяло ещё до ареста полицейского. В нём он говорит: «Все знают — мы невиновны. Мы не подкидывали ему ничего»;
  • Коновалов рассказал, что также подбросил наркотики в квартиру журналиста. Он дождался, когда понятые и другие участники обыска отвернутся, и тогда положил свёрток с кокаином на шкаф.

26 февраля Басманный суд рассмотрит ходатайство СК об изменении меры пресечения Коновалову и переводе его под домашний арест.

В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили. Журналист связал произошедшее со своим расследованием о похоронном бизнесе.

Голунов получил письменные извинения прокуратуры…
Корреспондент «Медузы» заявил, что по закону извинения должна принести все же Генпрокуратура.
tjournal.ru

#делоголунова #наркотики #право #новости

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8 комментариев
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Сергей Васильев

4

Они так послушно и быстро пошли сажать чувака... сколько раз до этого они так делали?...

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hyposlasher

4

А это ведь лицо всей нашей полиции

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Наим Алиев

0

А что теперь положено этому полицейскому по закону? Есть здесь знатоки кодекса бутылки?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Наим
8

Отстранение от должности ✓
Общественное порицание ✓
Новая должность ...

Ответить

Эдуард Гладышев

Наим
2

Удо

Ответить

fox_rus

2

А как просто и обыденно наркотики изымаются из другого дела, пакетики, что, подшиты в папку?

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Евгений С

0

Лишь бы "насолить" другому. Ничего адекватного нет в нашей жизни...

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Артур Логвинов

0

Из собственного кармана он их взял

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