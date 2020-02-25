Издание Baza опубликовало показания Дениса Коновалова — бывшего полицейского, который 20 февраля сознался в том, что подбросил наркотики журналисту «Медузы» Ивану Голунову летом 2019 года в Москве.

В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили. Журналист связал произошедшее со своим расследованием о похоронном бизнесе.