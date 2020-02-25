Партия хочет избавиться от негативного образа, который сформировался у россиян.

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Фото Максим Стулов, «Ведомости»

«Единая Россия» планирует провести ребрендинг в ближайшие несколько месяцев. Предположительно, партия объединится с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменит название. Об этом «Медузе» рассказал источник, близкий к администрации президента. Также информацию подтвердили несколько собеседников в руководстве «Единой России».

План по ребрендингу «Единой России»:

У «Единой России» снизились рейтинги. По данным ВЦИОМ, партию поддерживают всего 32,7% россиян. Полтора года назад её рейтинг составлял 48%;

Объединительный съезд ОНФ и «Единой России» состоится в ближайшие несколько месяцев. Объединение предусматривает смену устава и системы управления партией. Все изменения необходимо внести к сентябрю 2020 года, потому что по закону все детали должны быть определены не менее, чем за год до выборов;

Как будет называться партия, пока неизвестно. Источники заявили, что в названии останется слово «Россия»;

Вместо одного председателя «Единой России», кресло которого занимает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, появятся три сопредседателя. Аналогичная система управления используется в ОНФ. По слухам, Медведев не войдёт в их число, зато одним из них может стать вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Вторым предположительным кандидатом стала гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Высокопоставленный источник «Медузы» в «Единой России» заявил, что с Медведевым в качестве лидера партии было бы очень сложно идти на выборы. Причины он не назвал.

Источник издания в «Единой России» заявил, что пока структура управления партией дорабатывается. Предположительно, один из руководящих органов может занять Андрей Турчак (сейчас возглавляет генсовет «Единой России»), а председателем исполнительного комитета — Михаил Кузнецов.