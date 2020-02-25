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Партия хочет избавиться от негативного образа, который сформировался у россиян.
«Единая Россия» планирует провести ребрендинг в ближайшие несколько месяцев. Предположительно, партия объединится с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменит название. Об этом «Медузе» рассказал источник, близкий к администрации президента. Также информацию подтвердили несколько собеседников в руководстве «Единой России».
План по ребрендингу «Единой России»:
Высокопоставленный источник «Медузы» в «Единой России» заявил, что с Медведевым в качестве лидера партии было бы очень сложно идти на выборы. Причины он не назвал.
Источник издания в «Единой России» заявил, что пока структура управления партией дорабатывается. Предположительно, один из руководящих органов может занять Андрей Турчак (сейчас возглавляет генсовет «Единой России»), а председателем исполнительного комитета — Михаил Кузнецов.
Источник в администрации президента заявил, что объединение имеет смысл, если выборы пройдут планово — в сентябре 2021 года. Он рассказал, что планов по проведению досрочных выборов нет, но подчеркнул, что всё решается «в голове у президента».
Великолепный план, надёжный, как швейцарские часы
Партия хочет избавиться от негативного образа, который сформировался у россиян.
Ребрендинг в данном случае — это как закрасить на заборе "хуй" и написать "пизда"
Просто обвели слово другим цветом. Зато они так бесконечно смогут делать!
Ну можно еще медведя развернуть
Шрифтом поиграть
Я им говорил, медведя надо на быка рогатого менять. По биржевым меркам медведь- игра на понижение, что они и отождествляют собственно. Надо рогатого быка, который поднимет экономику ввысь на свои рога!
Что же не нравится людям? Наверное название!
Самое обидное, - что сменят название и рейтинг вырастит. Как ни крути, а это сработает.
Наш дом — Россия
у кого он вырастет, у бабульки которая раньше что-то слышала про единую россию и видела логотип, а теперь будет смотреть на непонятную хуйню и думать, а где же мой путинка, старый, добрый и хороший из единой россии, где старый логотип.
А на современных людей не подействует такое говно.
Вот вам и сменяемость власти
Кстати, сам вариант СОЛНЦЕЛИКИЙ, очень даже не плох :)))
Владимир Владимирович Солнцеликий, по моему норм!
вангую, что 9 мая объявят о новом названии - Единый Фронт
В борделе сменили вывеску и подвинули кровати 🤷🏻♂️
«Великая прекрасная Россия» мне кажется идеально подойдёт для ребрендинга.
Как раз картина вроде больше не экстремистская.
Тiкай з городу
последний справа - батруха через 10 лет?
бартуха
братуха
Это как сайты со SCAM в интернете. Мошенники меняют название и дизайн сайта. Чтобы лохи не узнали ничего по названию.
Единая Россия_777
Этот ник уже занят. Пожалуйста попробуйте выбрать из доступных ниже:
Их еще поддерживает треть избирателей?!?!?! Чудеса!
Картинку со звуком вам
А, ну да, все ведь уже забыли, что «Единая Россия» — это тоже объединение из более мелких партий.
Пусть сразу берут «Россия будущего» 😂 пока не занято
"Прекрасная Россия будущего"
Партия хочет избавиться от негативного образа
Партия объединится с Общероссийским народным фронтом
Г - логика
Ну они искренне считают, что негативный образ разделиться, а не умножиться.
Вот милицию переименовали и сразу преступлений меньше стало, и трава зеленее, и тут так же будет
«Россия жуликов и воров» - у такого названия точно будет высокий рейтинг, народу привычно
На этом еще можно денюжек из бюджета попилить. Так сказать, приятное с полезным