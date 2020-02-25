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Arthur Khamzin
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«Медуза»: «Единая Россия» проведёт ребрендинг. Партия объединится с Общероссийским народным фронтом и сменит название Материал редакции

Партия хочет избавиться от негативного образа, который сформировался у россиян.

67 комментариев
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Фото Максим Стулов, «Ведомости»

«Единая Россия» планирует провести ребрендинг в ближайшие несколько месяцев. Предположительно, партия объединится с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменит название. Об этом «Медузе» рассказал источник, близкий к администрации президента. Также информацию подтвердили несколько собеседников в руководстве «Единой России».

План по ребрендингу «Единой России»:

  • У «Единой России» снизились рейтинги. По данным ВЦИОМ, партию поддерживают всего 32,7% россиян. Полтора года назад её рейтинг составлял 48%;
  • Объединительный съезд ОНФ и «Единой России» состоится в ближайшие несколько месяцев. Объединение предусматривает смену устава и системы управления партией. Все изменения необходимо внести к сентябрю 2020 года, потому что по закону все детали должны быть определены не менее, чем за год до выборов;
  • Как будет называться партия, пока неизвестно. Источники заявили, что в названии останется слово «Россия»;
  • Вместо одного председателя «Единой России», кресло которого занимает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, появятся три сопредседателя. Аналогичная система управления используется в ОНФ. По слухам, Медведев не войдёт в их число, зато одним из них может стать вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Вторым предположительным кандидатом стала гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Высокопоставленный источник «Медузы» в «Единой России» заявил, что с Медведевым в качестве лидера партии было бы очень сложно идти на выборы. Причины он не назвал.

Источник издания в «Единой России» заявил, что пока структура управления партией дорабатывается. Предположительно, один из руководящих органов может занять Андрей Турчак (сейчас возглавляет генсовет «Единой России»), а председателем исполнительного комитета — Михаил Кузнецов.

Источник в администрации президента заявил, что объединение имеет смысл, если выборы пройдут планово — в сентябре 2021 года. Он рассказал, что планов по проведению досрочных выборов нет, но подчеркнул, что всё решается «в голове у президента».

#новости #политика #госдума

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67 комментариев
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Дурной пёс_анон

46

Великолепный план, надёжный, как швейцарские часы

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Arthur Khamzin

Дурной
1
Ответить

Deepsdog

Дурной
0

И привлекательный как вилла в Италии

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Не уважаю чиновников

Deepsdog
0

Качественный, как образование в Европе.

Ответить

Двойной Никита

34

Партия хочет избавиться от негативного образа, который сформировался у россиян.

Ребрендинг в данном случае — это как закрасить на заборе "хуй" и написать "пизда"

Ответить

Виолетта Макаревич

Двойной
0

Просто обвели слово другим цветом. Зато они так бесконечно смогут делать!

Ответить

Существенный Артем

Виолетта
8

Ну можно еще медведя развернуть

Ответить

Kir Kirsky

Существенный
2

Шрифтом поиграть

Ответить

Yegor Lukyanov

Kir
1

Да тут и искать долго не нужно

Ответить

Yuri Miller

Существенный
1

Я им говорил, медведя надо на быка рогатого менять. По биржевым меркам медведь- игра на понижение, что они и отождествляют собственно. Надо рогатого быка, который поднимет экономику ввысь на свои рога!

Ответить

Игорь Янович

Двойной
0

ахахахахаххахахаха

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Двойной
0
Ответить

Новогодний дебаркадер

23

Что же не нравится людям? Наверное название!

Ответить

Не уважаю чиновников

Новогодний
7

Самое обидное, - что сменят название и рейтинг вырастит. Как ни крути, а это сработает.

Ответить

Старательный Мика

Не
0

Наш дом — Россия

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Старательный
0
Ответить

Игорь Янович

Не
0

у кого он вырастет, у бабульки которая раньше что-то слышала про единую россию и видела логотип, а теперь будет смотреть на непонятную хуйню и думать, а где же мой путинка, старый, добрый и хороший из единой россии, где старый логотип.
А на современных людей не подействует такое говно.

Ответить

Главный украинец

15

Вот вам и сменяемость власти

Ответить

Igor

Главный
2

Следующим шагом солнцеликий сменит фамилию 😒

Ответить

theLastLetters

Igor
2

Владимир. Обиратель емель русскихъ.

Ответить

Старательный Мика

Igor
0

На "Платов" - так привычнее

Ответить

Игорь Янович

Igor
0

Кстати, сам вариант СОЛНЦЕЛИКИЙ, очень даже не плох :)))
Владимир Владимирович Солнцеликий, по моему норм!

Ответить

Yuri Miller

Главный
0

Сколько не сменяйте власти, лишь бы не мешали красти, епта

Ответить

Блестящий Женя

8

вангую, что 9 мая объявят о новом названии - Единый Фронт

Ответить

Существенный Артем

Блестящий
8

В рот фронт

Ответить

Религиозный корабль

Блестящий
1

Объедим Россию

Ответить

Andre

Блестящий
0

Единый российский фронт

Ответить

Владимир Дыркин

8

Ещё зашкварнее решили сделать

Ответить

Богатый щит

6

В борделе сменили вывеску и подвинули кровати 🤷🏻‍♂️

Ответить

Yuri Miller

Богатый
0

Публичный домъ

Ответить

Временной Петя

0

«Великая прекрасная Россия» мне кажется идеально подойдёт для ребрендинга.
Как раз картина вроде больше не экстремистская.

Ответить

Игорь Куликов

Временной
9

"Прекрасная Россия будущего"

Ответить

Новогодний дебаркадер

2

Голосуй за мерзкое Хуйло и его «Партию тупых ебланов»

Ответить

Атлант поправил плечи

1

Тiкай з городу

Ответить

Грамотный Орзэмэс

Атлант
3

последний справа - батруха через 10 лет?

Ответить

Атлант поправил плечи

Грамотный
0

бартуха

Ответить

Атлант поправил плечи

Атлант
0

братуха

Ответить

Атлант поправил плечи

Атлант
0

хуй твой за ухом

Ответить

Цивилизованный алмаз

Атлант
0

Не знаю, нона Милонова похож

Ответить

Цивилизованный алмаз

0

Это как сайты со SCAM в интернете. Мошенники меняют название и дизайн сайта. Чтобы лохи не узнали ничего по названию.
 

Ответить

Дима Поршуков

Цивилизованный
5

Единая Россия_777

Ответить

Игорь Голованов

Дима
0

Этот ник уже занят. Пожалуйста попробуйте выбрать из доступных ниже:

Ответить

Рог Кирилл

1

Их еще поддерживает треть избирателей?!?!?! Чудеса!

Ответить

George Weiller

Рог
2

Ну много бюджетников и силовиков так то

Ответить

dmzkrsk

0

Картинку со звуком вам

Ответить

Старательный Мика

dmzkrsk
3

А звук-то где?

Ответить

Максим Шпилёв

1

Уже не единая Россия

Ответить

Andre Macareno

1

А, ну да, все ведь уже забыли, что «Единая Россия» — это тоже объединение из более мелких партий.

Ответить

Справедливый клуб

1

партию поддерживают всего 32,7% россиян.

Кто это?

Ответить

Рабочий яд

0

Пусть сразу берут «Россия будущего» 😂 пока не занято 

Ответить

Старательный Мика

Рабочий
1

"Прекрасная Россия будущего"

Ответить

Рабочий яд

Старательный
0

Ну можно и так)

Ответить

Цивилизованный алмаз

0

Партия жуликов и воров, останется неизменным. 

Ответить

Света Воронова

0

Ну наконец-то заживём. Фух

Ответить

ouxen

0

красавы, изи делают всё для легитимности и прокатывает)

Ответить

Старательный Мика

0

Партия хочет избавиться от негативного образа

Партия объединится с Общероссийским народным фронтом

Г - логика

Ответить

Существенный Артем

Старательный
0

Ну они искренне считают, что негативный образ разделиться, а не умножиться.

Ответить

norm

0

Полтора года назад её рейтинг составлял 48%;

По результатам опроса бабок на почте?

Ответить

Медленный рубин

0

Чеченская Россия

Ответить

Роман Морозов

0

Вот милицию переименовали и сразу преступлений меньше стало, и трава зеленее, и тут так же будет

Ответить

Противный паркур

0

в названии останется слово Россия

«Спиженная Россия»

Ответить

Целый чайник

0

Будет "Непобедимая Россия"

Ответить

Andrey Kharitonov

0

«Россия жуликов и воров» - у такого названия точно будет высокий рейтинг, народу привычно

Ответить

Ян Петров

0

На этом еще можно денюжек из бюджета попилить. Так сказать, приятное с полезным

Ответить

Нижний интернет

0

Неужели будет "Россия Будущего"?

Ответить

Существенный Артем

0

И будет просто Партия Бобров

Ответить

Kir Kirsky

0

Партия «Конституционный Крымский Консенсус».

Ответить
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