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Габариты машины превышают допустимые нормы.
Сотрудники полиции изъяли у москвича самодельный «бэтмобиль», на котором он ехал по улицам столицы. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России.
Транспортное средство, внешне похожее на автомобиль из серии фильмов о Бэтмене, изготовлено в частной мастерской, оно не зарегистрировано и не может быть допущено до участия в дорожном движении, пояснили в ведомстве. Габариты «бэтмобиля» превышают допустимые нормы.
Автомобилем управлял 32-летний мужчина, в отношении него составили административный протокол по статье «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», а также возбудили дело по двум статьям КоАП РФ. По каким именно, в полиции не уточнили.
Автомобиль изъяли и эвакуировали на специальную стоянку.
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все правильно, все по закону...
Я заметил что у многих россиян отсутствует понимания что такое закон, и что закон обязателен. Поэтому Россия всегда будет оставаться позади всех стран Европы по уровню жизни.. Исполнение законов это основы работающей экономики. С другой стороны, я допускаю, что в России законы нарушаются и со стороны полиции/властей, а это не способствует и исполнению со стороны обычных людей. Владельцу нужно попробовать получить регистрацию для автомобиля. Если это позволяет законодательство. Если нет, то можно попробовать получить регистрацию в другой стране