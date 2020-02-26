Габариты машины превышают допустимые нормы.

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Сотрудники полиции изъяли у москвича самодельный «бэтмобиль», на котором он ехал по улицам столицы. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России.

Транспортное средство, внешне похожее на автомобиль из серии фильмов о Бэтмене, изготовлено в частной мастерской, оно не зарегистрировано и не может быть допущено до участия в дорожном движении, пояснили в ведомстве. Габариты «бэтмобиля» превышают допустимые нормы.

Автомобилем управлял 32-летний мужчина, в отношении него составили административный протокол по статье «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», а также возбудили дело по двум статьям КоАП РФ. По каким именно, в полиции не уточнили.

Автомобиль изъяли и эвакуировали на специальную стоянку.