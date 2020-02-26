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Алексей Боржонов
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В Москве полицейские изъяли самодельный «бэтмобиль». Водитель ездил на нём по городу Материал редакции

Габариты машины превышают допустимые нормы.

16 комментариев
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Фото: МВД

Сотрудники полиции изъяли у москвича самодельный «бэтмобиль», на котором он ехал по улицам столицы. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России.

Транспортное средство, внешне похожее на автомобиль из серии фильмов о Бэтмене, изготовлено в частной мастерской, оно не зарегистрировано и не может быть допущено до участия в дорожном движении, пояснили в ведомстве. Габариты «бэтмобиля» превышают допустимые нормы.

Автомобилем управлял 32-летний мужчина, в отношении него составили административный протокол по статье «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», а также возбудили дело по двум статьям КоАП РФ. По каким именно, в полиции не уточнили.

Автомобиль изъяли и эвакуировали на специальную стоянку.

#новости #автомобили

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16 комментариев
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miniawe .

26

Это что теперь, пингвин так на свободе и останется? До премьер министра обычными средствами не добраться...

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Александр Ган

25

"Этому городу не нужен свой герой" прокомментировал новость пресс-секретарь ГИБДД

Ответить

Джордж Харви

7
Ответить

Ишхан Симонян

Джордж
0

Удоли

Ответить

Тимур Петров

6

Теперь понятно кому принадлежит Газпром Индастриз.

Ответить

Должный микрофон

Тимур
0

Индастриз - это когда технологии,а не тупо прямая продажа газа

Ответить

Stan Majors

5

Могли б предупреждением отделаться... чувак делает точку притяжения и улучшает имидж в глазах иностранцев...

Ответить

Ilya Marshev

1

Этому городу нужен новый герой

Ответить

Николай Западный

0

З -зависть

Ответить

Богдан Илюхин

0

Вот ссылка на фотографии лучшего качества

https://www.instagram.com/fastboompro/

Alisher Punk (@fastboompro) • Instagram photos…
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Джордж Харви

0

Даже бэтмен бессилен перед Путиным

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Ivan Beloborodov

0

Хороший PR

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Игнат Синицын

0

Бэтс с Гордоном его дочку не поделил похоже. 

Ответить

Alex Sorokin

0

все правильно, все по закону...
Я заметил что у многих россиян отсутствует понимания что такое закон, и что закон обязателен. Поэтому Россия всегда будет оставаться позади всех стран Европы по уровню жизни.. Исполнение законов это основы работающей экономики. С другой стороны, я допускаю, что в России законы нарушаются и со стороны полиции/властей, а это не способствует и исполнению со стороны обычных людей. Владельцу нужно попробовать получить регистрацию для автомобиля. Если это позволяет законодательство. Если нет, то можно попробовать получить регистрацию в другой стране

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Lich Vehemens

0

Похоже у какого нибудь начальника ГИБДД теперь в гараже осядет

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Sanek Dmuhovski

0

Красавчик! Круто сделал бетмобиль

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