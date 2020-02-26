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Алексей Боржонов
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«Ъ»: Россия пояснила ООН свою трактовку права на свободу собраний и посчитала допустимыми превентивные задержания Материал редакции

А также высказалась на тему меньшинств, обысков и отвественности за поведение участников митингов.

22 комментария
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Правительство России направило в ООН рекомендации с тем, как странам-участницам организации следует трактовать право граждан на свободу собраний. С документом ознакомился «Коммерсантъ».

Рекомендации направлены Комитету ООН по правам человека, который в 2018 году объявил о подготовке «Общего замечания» к Международному пакту о гражданских и политических правах — в нём закреплено право граждан на мирные собрания. До конца февраля 2020 года комитет предложил государствам высказать свои замечания.

  • ООН предлагает ограничивать право на мирные собрания только при «значительном и непосредственном риске возникновения угрозы безопасности людей, их жизни или физической неприкосновенности». Власти России считают, что сама «угроза возникновения насилия» — «достаточное основание» для ограничения права на мирные собрания;
  • В ООН заявили, что превентивные задержания возможны только в исключительных случаях, когда «властям действительно известно о намерении лиц участвовать в актах насилия или подстрекать к ним». В России эти меры назвали «не вполне очевидными» и посчитали, что «безоговорочное следование» им может снизить способность правоохранительных органов оперативно реагировать на противоправные действия;
  • В ООН подчеркнули обязанность властей защищать от нападений лиц, которые подвергаются дискриминации. В организации подчеркнули, что речь идёт в том числе о гомофобии, сексизме и гендерной дискриминации. Российские власти назвали это «попыткой создания некоего привилегированного режима защиты отдельных категорий лиц» и заверили, что право на мирные собрания и так гарантируется всем лицам;
  • Россия выступила против предложения ООН включить в «Общее замечание» фразу «Непризнание права на участие в мирных собраниях является признаком репрессий». По мнению российских властей, она «носит субъективный оценочный характер и не имеет под собой какой-либо международно признанной нормативно-правовой базы».

Также Россия настаивает на персональной ответственности организаторов мероприятий за поведение участников на них.

«Коммерсантъ» отмечает, что подготовленный ООН документ будет носить рекомендательный характер, но на него будут ссылаться в судах. Газета утверждает, что Россия стала одной из последний стран, которая ответила ООН.

#новости #право

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22 комментария
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Ноу Нейм

17

попыткой создания некоего привилегированного режима защиты отдельных категорий лиц 

Действительно. Зачем нам еще одни чиновники и полицейские? 

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Личный звук

16

Россия пояснила, что мирно собираться можно только в СИЗО

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Brown Zweig

Личный
0

Даже там нельзя

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Владимир Дыркин

10

Фашистская власть России опять несёт хуйню

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Утренний холод

9
Ответить

Иван Семёныч

Утренний
0

Сначала подумал это ООН. Потом вспомнил, что им настолько поебать на все, что даже кукарекать перестали

Ответить

Yuri Miller

9

Мы понимаем что это - права человека. Но безоговорочно следовать правам человека правильным не считаем. 

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Zasad Asdasd

7

Мордор пояснил, как дрессирует своих орков и без пальца в дырке

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Саша Пелипенко

Zasad
0
Михаил Елизаров 29.03.14 — Оркская
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Игнат Синицын

1

Вилами по воде...впрочем ничего нового не стоило ожидать от нашего правительства

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ouxen

Игнат
0

Наше это чье?

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Игнат Синицын

ouxen
0

Слава Україні!

Ответить

Vasha Lepetoff

1

Влад не берет на себя персональную ответственность за снижение доходов населения и рост цен после обвала рубля в конце 2014 года. А организаторы митингов почему-то должны персонально отвечать за каждое действие участников акции против режима Влада.

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Владимир Дыркин

Vasha
0

Что за Влад?

Ответить

Vasha Lepetoff

Владимир
0

Влад Влад.

Ответить

Владимир Дыркин

Vasha
0

Что за Влад Влад?

Ответить

Левый диод

Владимир
0

Цепеш

Ответить

Anxo

Vasha
0

Тебе кто-то обещал справедливость или откуда у тебя удивление?

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Vasha Lepetoff

Anxo
0

Меня восхищает логичность ответов. Особенно в контексте закона о защите прав верующих.

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Папуша

0

Надоело суды проигрывать, что ли? Чего проснулись-то

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Владимир Дыркин

Папуша
0

Они во всех судах эту позицию высказывают.

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Илья Тимофеев

0

Короче, больше трех в тредах на ТЖ не собираться.

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