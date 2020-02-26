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А также высказалась на тему меньшинств, обысков и отвественности за поведение участников митингов.
Правительство России направило в ООН рекомендации с тем, как странам-участницам организации следует трактовать право граждан на свободу собраний. С документом ознакомился «Коммерсантъ».
Рекомендации направлены Комитету ООН по правам человека, который в 2018 году объявил о подготовке «Общего замечания» к Международному пакту о гражданских и политических правах — в нём закреплено право граждан на мирные собрания. До конца февраля 2020 года комитет предложил государствам высказать свои замечания.
Также Россия настаивает на персональной ответственности организаторов мероприятий за поведение участников на них.
«Коммерсантъ» отмечает, что подготовленный ООН документ будет носить рекомендательный характер, но на него будут ссылаться в судах. Газета утверждает, что Россия стала одной из последний стран, которая ответила ООН.
попыткой создания некоего привилегированного режима защиты отдельных категорий лиц
Действительно. Зачем нам еще одни чиновники и полицейские?
Россия пояснила, что мирно собираться можно только в СИЗО
Сначала подумал это ООН. Потом вспомнил, что им настолько поебать на все, что даже кукарекать перестали
Мы понимаем что это - права человека. Но безоговорочно следовать правам человека правильным не считаем.
Мордор пояснил, как дрессирует своих орков и без пальца в дырке
Вилами по воде...впрочем ничего нового не стоило ожидать от нашего правительства
Влад не берет на себя персональную ответственность за снижение доходов населения и рост цен после обвала рубля в конце 2014 года. А организаторы митингов почему-то должны персонально отвечать за каждое действие участников акции против режима Влада.
Что за Влад?
Влад Влад.
Меня восхищает логичность ответов. Особенно в контексте закона о защите прав верующих.
Надоело суды проигрывать, что ли? Чего проснулись-то