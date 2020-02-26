А также высказалась на тему меньшинств, обысков и отвественности за поведение участников митингов.

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Правительство России направило в ООН рекомендации с тем, как странам-участницам организации следует трактовать право граждан на свободу собраний. С документом ознакомился «Коммерсантъ».

Рекомендации направлены Комитету ООН по правам человека, который в 2018 году объявил о подготовке «Общего замечания» к Международному пакту о гражданских и политических правах — в нём закреплено право граждан на мирные собрания. До конца февраля 2020 года комитет предложил государствам высказать свои замечания.

ООН предлагает ограничивать право на мирные собрания только при «значительном и непосредственном риске возникновения угрозы безопасности людей, их жизни или физической неприкосновенности». Власти России считают, что сама «угроза возникновения насилия» — «достаточное основание» для ограничения права на мирные собрания;

В ООН заявили, что превентивные задержания возможны только в исключительных случаях, когда «властям действительно известно о намерении лиц участвовать в актах насилия или подстрекать к ним». В России эти меры назвали «не вполне очевидными» и посчитали, что «безоговорочное следование» им может снизить способность правоохранительных органов оперативно реагировать на противоправные действия;



В ООН подчеркнули обязанность властей защищать от нападений лиц, которые подвергаются дискриминации. В организации подчеркнули, что речь идёт в том числе о гомофобии, сексизме и гендерной дискриминации. Российские власти назвали это «попыткой создания некоего привилегированного режима защиты отдельных категорий лиц» и заверили, что право на мирные собрания и так гарантируется всем лицам;

Россия выступила против предложения ООН включить в «Общее замечание» фразу «Непризнание права на участие в мирных собраниях является признаком репрессий». По мнению российских властей, она «носит субъективный оценочный характер и не имеет под собой какой-либо международно признанной нормативно-правовой базы».

Также Россия настаивает на персональной ответственности организаторов мероприятий за поведение участников на них.